Culisele negocierilor eşuate dintre Dacian Cioloş şi Nicuşor Dan. Cum a ajuns USR la un pas să se rupă

Discuţiile dintre Dacian Cioloş şi USR au început, concret, în urmă cu mai bine de două săptămâni, când Cristian Ghinea, deputat USR şi fost ministru în Guvernul Cioloş, a cerut, în Biroul Naţional al partidului - forul restrâns de conducere – să fie analizată posibilitatea ca Dacian Cioloş să facă pasul spre USR. Acela a fost şi momentul în care s-au împărţit taberele. „Ghinea a pledat pentru Cioloş, în timp ce Nicuşor Dan s-a cam împotrivit. Ideea lui Nicuşor a fost că, prin venirea lui Cioloş, USR şi-ar pierde identitatea, că, de fapt, nu Cioloş ar intra în USR, ci USR s-ar agăţa de imaginea lui Cioloş. Practic, trebuia să-i facem cadou lui Cioloş un partid. Numai că, în Biroul Naţional, au fost mai mulţi cei care au susţinut propunerea lui Ghinea“, au relatat, pentru Adevărul, surse participante la şedinţă.

În urma acestei discuţii, divizarea USR a devenit clară. Pe de o parte, Nicuşor Dan, împreună cu organizaţia Bucureşti şi cu aproape jumătate din parlamentari, iar pe de altă parte, „aripa Cioloş“, cum este numită în USR, formată în jurul lui Cristian Ghinea şi Cătălin Drulă, susţinută şi de organizaţiile mari din ţară. Dintre foştii miniştri tehnocraţi, numai Vlad Alexandrescu este de partea lui Nicuşor Dan, însă acesta, după ce a plecat cu scandal din Guvern, are în continuare un dinte împotriva lui Cioloş.

Imediat, au apărut şi primele jocuri de culise. „În presă s-a scris că Nicuşor Dan le-a recomandat filialelor să nu-l susţină pe Cioloş. Dar n-a fost aşa. De fapt, unul dintre susţinătorii lui Cioloş a trimis mesaje în teritoriu că Nicuşor Dan se opune intrării fostului premier în partid, iar multe dintre filiale s-au revoltat. După această fază, Nicuşor Dan i-a numit pe Ghinea şi pe Drulă trădători “, au povestit sursele citate.

Ulterior, Nicuşor Dan, împreună cu alţi lideri USR, s-a întâlnit cu Dacian Cioloş şi cu echipa sa, din care mai fac parte Vlad Voiculescu, Dragoş Pâslaru şi Alin Mituţă, membrii fondatori ai Asociaţiei România 100, ONG-ul înscris la tribunal la începutul lunii martie. „La acea discuţie, Nicuşor Dan i-a spus destul de clar lui Cioloş că ar fi mai bine să-şi facă propriul partid. De partea cealaltă, Ghinea susţinea că organizaţiile din ţară îl vor, aşa că cea mai bună soluţie rămâne USR. Cioloş a făcut un pas în spate, spunând că, din moment ce există această dispută, nu vrea să producă tensiuni şi mai mari în USR - cred că a folosit exact aceste cuvinte - şi că e mai bine să meargă pe drumul său“, au povestit, pentru „Adevărul“, surse din USR.

Nu poţi veni la totul de-a gata, doar pentru că ai notorietate. Noi am făcut acest partid cu greu, umblând prin ţară, cu trenul de noapte, la cuşetă membru USR Bucureşti Nu-i neagă nimeni meritele lui Nicuşor Dan, dar un lider trebuie să ştie să mai facă şi un pas în spate, că nu-l dă nimeni afară din partid. lider USR din teritoriu

Surse apropiate lui Dacian Cioloş au confirmat pentru Adevărul că fostul premier a luat decizia de a-şi lansa ofical Asociaţia România 100 şi, pe scheletul ei, să construiască un nou partid, după cum a scris Adevărul în urmă cu câteva zile. Numai că liderii USR din teritoriu i-au cerut lui Nicuşor Dan să formeze o echipă de negociere cu Cioloş şi să mai poarte un rând de discuţii. Delegaţia USR, formată din Nicuşor Dan, Cristi Ghica, Cosette Chichirău şi liderii organizaţiilor din Cluj, Braşov şi Sibiu, ar fi trebuit să se întâlnească miercuri sau joi cu Dacian Cioloş pentru a tranşa problema.

Marţi, într-un interviu pentru Adevărul, Nicuşor Dan spunea: „ Încă au loc discuţii cu Dacian Cioloş despre o intrare în USR. Suntem în faza de tatonare“. „Afirmaţia n-a fost decât o plasă de siguranţă, în condiţiile în care Nicuşor Dan ştia că trebuie să mai aibă o rundă finală de discuţii cu Cioloş, chiar dacă era puţin probabil să se mai schimbe ceva“, a explicat un lider USR.

Numai că întâlnirea n-a mai avut loc. Surse din USR, dar şi din anturajul lui Cioloş au confirmat că Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Dacian Cioloş abia în această dimineaţă şi au ajuns la concluzia că e mai bine ca fiecare să meargă pe drumul său. Alin Mituţă, directorul Asociaţiei România 100, a scris, într-un comentariu pe Facebook, că varianta USR nu mai este de „actualitate“ pentru Dacian Cioloş. „Situaţia e foarte clară: USR era una dintre opţiunile de implicare pe care el şi echipa lui le luau în considerare, aşa cum a declarat şi public. În urma discuţiilor, preşedintele USR a spus foarte clar că Dacian Cioloş nu este bine-venit în partid. Prin urmare, intrarea în USR nu mai este de actualitate şi nu mai este luată în calcul. Nu mai suntem în nicio formă de tatonare, aşa cum spunea Nicuşor Dan, cazul este închis“, a comentat Alin Mituţă la o postare a Victoriei Stoiciu, coordonator programe la Friedrich-Ebert-Stiftung România, pe tema intrării lui Dacian Cioloş în USR.

Explicaţii pro şi contra

Surse din tabăra lui Nicuşor Dan susţin că acesta ar fi fost marginalizat în cazul în care Dacian Cioloş ar fi intrat în partid. „Practic, Nicuşor Dan, din omul care a format acest partid, ar fi primit doar un rol de decor, în timp ce Dacian Cioloş ar fi cules rodul muncii noastre. Cred că e mai corect, şi aici vorbesc de tot ce au însemnat USB şi USR ca mişcare politică, ca, deocamdată, noi să mergem pe drumul nostru, în timp ce Dacian Cioloş să-şi facă propriul proiect. Şi putem să ne întâlnim într-o platformă comună în 2019-2020. Dumneavoastră, dacă vă chinuiţi să faceţi un ziar nou, iar într-un an îl duceţi pe locul trei, cum v-aţi simţi să vină cineva să vi-l ia? Aşa e şi cu Cioloş. Nu poţi veni la totul de-a gata, doar pentru că ai notorietate. Noi am făcut acest partid cu greu, umblând prin ţară, cu trenul de noapte, la cuşetă“, a spus unul dintre apropiaţii lui Nicuşor Dan. Într-adevăr, Dacian Cioloş stă foarte bine la capitolul notorietate. Surse din anturajul lui Cioloş susţin că, într-un sondaj recent al IRES, fostul premier este cotat cu 36% încredere, fiind al doilea în top după preşedintele Klaus Iohannis, dar fără a fi măsurată Gabriela Firea, care, în alte sondaje, are o cotă de 40%. „MRU nu avea şi el aceeaşi cotă când şi-a făcut partid? Şi a luat 2% la europarlamentare. Cota de încredere nu se transformă automat în voturi“, ripostează susţinătorul lui Nicuşor Dan.

De partea cealaltă, unul dintre liderii USR din teritoriu crede că notorietatea lui Cioloş este cheia succesului. „De ce să ratăm posibilitatea de a creşte ca partid şi de a ne consolida ca lider al Opoziţiei? Când ne mai întâlnim cu această şansă? Nu-i neagă nimeni meritele lui Nicuşor Dan, dar un lider trebuie să ştie să mai facă şi un pas în spate, că nu-l dă nimeni afară din partid. Până la urmă, USR nu mai poate creşte cu Nicuşor Dan“, susţine un lider din teritoriu. Acelaşi sondaj arată că Nicuşor Dan are o cotă de încredere de doar 13%.

Ce a vrut Cioloş

Dacă ar fi intrat în USR, Dacian Cioloş intenţiona să transforme partidul din temelii. Surse din Asociaţia România100 susţin că Cioloş, pe lângă faptul că ar fi asumat o ideologie, se gândea să schimbe chiar şi numele partidului. Practic, pe scheletul vechiului USR, ar fi apărut un nou partid, cu scopul de a coaliza dreapta la alegerile din 2020. Din noua conducere urmau să facă parte Vlad Voiculescu şi Dragoş Pâslaru, iar Nicuşor Dan ar fi rămas un fel de preşedinte executiv, însă poziţia sa ar fi fost marginală.

Planul lui Cioloş rămâne în picioare, dar fără USR. Sunt, însă, şanse foarte mari să i se alăture nemulţumiţii din USR, cu tot cu structurile teritoriale. În plus, Cioloş ar putea avea chiar şi grup parlamentar, în condiţiile în care sunt „cel puţin 12 senatori şi deputaţi USR care l-ar urma“, după cum susţin surse din USR.

De partea cealaltă, USR îşi va alege noua conducere la Congresul din luna mai, organizat la Cluj. Nicuşor Dan şi-a anunţat deja candidatura, însă i-ar putea strica jocurile chiar Clotilde Armand, cu care tocmai a rupt o prietenie de 20 de ani. Clotilde Armand face deja turul filialelor, cu pretextul că îşi lansează cartea.