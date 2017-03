Cristian Ghinea: Politicienii ne bagă pe gât tema familiei, dar uitaţi-vă câte divorţuri şi câte amante tinere au

„ Definiţia familiei este o temă falsă creată de politicieni, pentru că le convine foarte mult să arate că susţin familia tradiţională. Nu vreau să intru în bârfe, dar uitaţi-vă câte divorţuri au, câte amante tinere au. Nu vreau să fac atacuri la viaţa personală a politicienilor, dar dacă ei ne bagă pe gât această temă a familiei, cred că ar fi momentul să vorbim cinstit şi despre vieţile lor personale. Dacă ne uităîm la garnitura de lideri care susţin familia tradiţională, vedem că numai familişti tradiţionali nu sunt ei. Credeţi că PSD-iştii sunt toţi cu familia tradiţională în braţe? Să fim serioşi“, a spus Cristian Ghinea la Adevărul Live.

Deputatul USR va vota împotriva modificării Constituţiei în forma propusă de Coaliţia pentru familie - asta deşi mama sa a semnat, la Biserică, pentru definiţia familiei tradiţonale - , dar nici este de acord cu căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Este la mijloc: susţine parteneriatul civil.

„Noi, în USR, am vorbit între noi care, cum votează. Eu am anunţat că, personal, aş vota împotriva legii de organizare a referendumului, dar votul nu a mai avut loc, pentru că PSD a amânat povestea. Erau trei sau patru colegi care votau «pentru» şi mai mulţi împotrivă. Eu mi-am anunţat votul pentru parteneriatul civil, atunci când legea va ajunge în plen, pentru că mi se pare normal ca adulţii care au o legătură să aibă anumite drepturi primare. Apropo, mama e printre cele trei milioane de semnatari. I-am spus că nu o să votez pentru acest referendum şi i-am explicat: «dacă sunt doi oameni care trăiesc împreună, iar unul e bolnav, eşti de acord ca celălalt să meargă la el la spital, pentru că îl iubeşte, indiferent că ne place nouă sau nu?» «Da, normal, să-l primească», a spus. Dacă le explici oamenilor foarte clar ce însemană acest parteneriat civil, atunci ei sunt de acord. Apoi am anunţat că, dacă se va pune problema unei căsătorii între persoane de acelaşi sex, eu mă opun, pentru că acest termen - căsătoria- este o taină religioasă şi nu avem de ce să ofensăm această comunitate câtă vreme cei care vor să aibă aceste drepturi pot să le aibă fără să-i spună căsătorie. E o cale de mijloc înţeleaptă, cred eu, care riscă să supere şi pe unii, şi pe alţii dintre cei îndârjiţi, dar oamenii care nu au o opinie vehementă pe acest subiect o pot înţelege foarte clar“, crede Cristian Ghinea.

PSD a retras, marţi, definiţia familiei tradiţionale de pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor invocând o încâlceală procedurală, însă Opoziţia spune că, de fapt, PSD n-ar fi reuşit să-şi mobilizeze parlamentari, deci, ca să nu se facă de râs, a inventat o scăpare.