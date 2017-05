Cozmin Guşă: Dovedirea fraudării alegerilor din 2009 este importantă pentru democraţia noastră

În opinia fostului şef de campanie al lui Mircea Geoană este clar că alegerile prezidenţiale din anul 2009 au fost fraudate, şi şi-a exprimat speranţa că această comisie de anchetă parlamentară poate scoate la iveală dovezi în acest sens.





"Comisia, spun eu, trebuie să fie judecată la finalul acestor lucrări. Nu trebuie să ne apucăm să judecăm acum această comisie formată din oameni din toate partidele, mai ales că unul a fost şi actor principal la alegerile din 2009, reprezentantul PMP, Robert Turcescu, care a fost şi moderatorul dezbaterii şi care a stat puţin acolo în preajma acestor alegeri. Comisia poate să ajungă la nişte elemente concrete care într-un mod democratic, la final, pot să fie direcţionate ca mărturisiri Parchetului General care poate să folosească toate aceste informaţii pentru o mai bună anchetă, în cea pe care a început-o deja legat de fraudarea alegerilor. Din acest punct de vedere, suntem într-un joc democratic perfect, trebuie să se vadă în ce fel şi cine a concurat la fraudarea acestor alegeri pentru că eu sunt convins şi o să fac demonstraţia în următoarele minute că aceste alegeri au fost fraudate".





Consultantul politic a afirmat că în prezent majoritatea PSD+ALDE nu urmăreşte această problemă, fiind preocupaţi de controlul serviciului secret al Ministerului de Interne în vederea viitoarelor alegeri. În acest sens, Cozmin Guşă salută demersul lui Dan Andronic de a aduce în atenţia publicului acest caz, indiferent de motivul acestuia.





"În timp ce câţiva oameni discută despre alegerile din 2009, grosul majorităţii, PSD + ALDE se ocupă de serviciul secret al Ministerului de Interne pentru a-l oferi domnului Dragnea care să îl dea spre folosinţă în următoarea sa campaniei prezidenţială probabil, întrucât domnul Dragnea a văzut că sunt bune serviciile secrete în campanie şi crede că poate relua experienţa altora. La societăţile de stat ştim bine ce se întâmplă, în energie tot aşa securişti şi aşa mai departe”.





"Că el (Dan Andronic) nu doreşte să vorbească despre fraudare este de înţeles, întrucât el fiind şeful de campaniei al taberei care poate să fie acuzată de fraudare. Nu îl ajută acest lucru. Important este că a oferit un pretext pentru a vedea cum poate să fie furat votul românilor şi cum poate să ajungă un preşedinte cu un mandat nelegitim”.





Cozmin Guşă a detaliat apoi existenţa unor facţiuni interne în PSD ce au sabotat campania lui Mircea Geoană.





"Din punct de vedere al PSD au existat două mari arii care au contribuit la înfrângerea lui Mircea Goană: aripa Ponta, care l-a inclus şi pe Sebastian Ghiţă, şi aripa Ion Iliescu. Este de notoritate că la nivelul partidului Ponta era agentul oamenilor de afaceri din jurul lui Traian Băsescu şi din calitatea sa de purtător de cuvânt al campaniei lui Geoană informa cealaltă tabără despre fel de fel de mişcări. Asta nu înseama neapărat fraudare, ci trădare. În cazul lui Sebastian Ghiţă care era şi în sediul PSD din Kiseleff şi la hotelul lui Dorin Cocoş, asemenea putem vorbi despre altceva, cum putea vorbi şi despre software-ul alegerilor din 2009 care a fost achiziţionat de la una din firmele sale. A doua tabară este cea a lui Ion Iliescu. Ion Iliescu a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru ca în 2009 Geoană să piardă alegerile. Suspiciunea tuturor era legată de faptul că el primise un NUP - neînceperea urmăririi penale - în cursul anului 2009 pe unul dintre dosarele lui de la începutul noii democraţii din România. Ion Iliescu poate fi suspectat că ar fi fost momit cu asta şi eu pot să vorbesc despre contribuţia directă a lui Ion Iliescu la finalul campaniei când, cu autoritatea de preşedinte onorific, s-a opus demersului de manifistaţii în stradă a membrilor şi simpatizanţilor PSD care erau convinşi că alegerile au fost fraudate şi care doreau să facă o deplasare la Bucureşti. Discuţia este de notoritate şi au participat la ea şi Mircea Geoană, Adrian Năstase, Viorel Hrebenciuc, Liviu Dragnea şi cu mine. Ponta a vrut să participe la discuţii, dar nu a fost lăsat pentru că el era cel care ducea informaţia mai departe. Aşadar, din acest punct de vedere PSD a fost minat din interior de către cele două aripi, aripa tânără a lui Ponta şi aripa Iliescu".





"După aceea, statul român a acţionat în mod evident, aşa şi cu Hrebenciuc, a sugerat în plan extern, iar analiza votului de la anumite ambasade, a votului din diaspora poate să ducă uşor la concluzia că alegerile au fost fraudate, sigur, şi prin lipsa de supraveghere a secţiilor de votare care au fost coordonate de către responsabilul cu pierderea alegerilor la exterior: Titus Corlăţean. El a fost coordonatorul reţelei externe, dar nu a existat ca activitate şi a fost permis acel vot extraordinar de mare în favoarea lui Traian Băsescu, vot necredibil total. Al doilea element al statului este cel legat de Curtea Constituţională care nu a dorit să ia în seamă toate dovezile de la acel moment: procesele verbale false sau a unor referate în care practic se inversa votul lui Geoană cu cel a lui Băsescu atunci când votul lui Geoană era mai mare. Şi şeful echipei de avocaţi a PSD, care sper că va fi audiat la comisie, Dan Şova, poate să spună toate acest lucruri. Iar asta cu Curtea Constituţională, vă rog să o analizaţi pe durata mandatului lui Traian Băsescu. Producătorul acestei emisiuni, Iulian Leca, a scris un editorial ieri în care menţiona folosirea documentelor SIPA în şantajarea judecătorilor de la Curtea Constituţională, precizând şi de celebrul bileţel în care trei dintre judecătorii CCR din acea perioadă erau semnaţi cu elementele de şantaj", a explicat în detaliu consultantul politic.





Cozmin Guşă a afirmat că este de acord cu declaraţia lui Viorel Hrebenciuc, cum că prezenţa tuturor acestor personaje în casa lui Gabriel Oprea nu demonstrează o încercare de fraudare a alegerilor.





"În fine, prin ce a spus Viorel Hrebrenciuc are dreptate: nu este neapărat ca cei care s-au întâlnit în casa lui Gabriel Oprea s-au adunat acolo ca să participe la fraudarea alegerilor. Era şi destul de greu, ei erau nişte oameni puşi în funcţie de Traian Băsescu şi se puteau întâlni în acea casă în condiţia lor de susţinători, de oameni care se pregăteau să îşi facă un plan de carieră în cazul în care Băsescu pierdea sau de oameni care să se bucure dacă Băsescu câştiga. Din acest unghi scopul comisiei este mai dificil de atins pentru că trebuie să dovedească că au existat acţiuni directe pe baza unor mărturii că cei de acolo plănuiau o implicare în procesul de numărare a voturilor. În rest sunt elemente care pot fi discutate sau o situaţie care dacă nu ar fi hilară ar fi tragică".





Cozmin Guşă a subliniat că există şi o altă întrebare la care trebuie să fim capabili să răspundem, şi anume cum ştia Traian Băsescu imediat după ora 20:00 că alegerile au fost câştigate de el, în condiţiile în care nu se terminase procesul de votare şi doar pe baza unui sondaj.





"Eu am trăit experienţa alegerilor din 2004 cu Traian Băsescu când lui i-a fost teamă la ora 21:00 că nu a câştigat. Atunci eram şef de campanie şi atunci tot o victorie la limită a fost. Iar în 2009 trendul nu era în favoarea lui, aşa că nu avea de unde să ştie această concluzie. Eu cred ca şi cu arhiva SIPA trebuie să discutăm fără pasiune şi nu din dorinţa de a găsi vinovaţi, ci pentru a ne lămuri dacă democraţia noastră este adevărată, dacă statul este sau nu unul de drept, dacă se fac şantaje atât de urâte în astfel de momente încât să marcheze destinul unor oameni. Şi, de ce nu, Mircea Geoană, Doamne fereşte, putea să se scrântească după un astfel de moment. Au fost destinele altor oameni în spatele acestei campanii care au lucrat mult în 2009, pentru că jocul a fost foarte dur", a explicat acesta.





Conform acestuia, Traian Băsescu nu trebuia să câştige în 2009, nu era pregătit pentru al doilea mandat pentru că făcuse oricum nişte lucruri la limită, iar în al doilea mandat a nenorocit multe lucruri în România prin faptul că nu a fost serios. "Dacă el acum se autodenunţă şi spune ce făceau cei mai importanţi colaboratori sub preşedinţia sa, aceasta este imagine de gâgă. Este evident că nu trebuia să aibă al doilea mandat. Şi după încheierea numărătorii, Mircea Geoană era în faţă, iar exit poll-ul invocat de el era fals pentru a justifica diferenţa. Diaspora nu a participat la exit poll-uri, este o minciună de a lui Traian Băsescu invocarea acelei cercetări. Lui Traian Băsescu ar trebuie să îi fie ruşină să vorbească, pentru că am avut un preşedinte nelegitim timp de cinci ani şi uitaţi unde am ajuns, cum arată România", a încheiat Cozmin Guşă.