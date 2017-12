Cioloş a petrecut Ziua Naţională în SUA: Am avut o întrevedere la Departamentul de Stat, după semnalul de alarmă pe care  l-a transmis în legătură cu Legile Justiţiei

„Am petrecut câteva zile la Washington pentru activităţi profesionale şi am avut plăcerea să fiu de Ziua Naţională alături de membri ai comunităţii româneşti din SUA, la recepţia organizată de Ambasada României. Am profitat de această deplasare pentru a mă întâlni şi cu susţinătorii Platformei România 100 iar apoi am avut o întrevedere informală la Departamentul de Stat (după semnalul de alarmă pe care oficialii americani l-au transmis în legătură cu modificările la Legile Justiţiei)“, a scris Dacian Cioloş pe Facebook.

Dacă românii au sărbătorit pe 1 Decembrie 99 de ani de la Marea Unire, PSD a marcat prima zi a dezbinării asumate dintre preşedintele PSD Liviu Dragnea şi premierul Mihai Tudose. În timp ce liderul partidului n-a fost prezent nici la parada oficială, nici în mulţime, premierul s-a întreţinut amical cu preşedintele Klaus Iohannis, pe care Dragnea îl consideră parte a „statului paralel“.