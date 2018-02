Ce a înţeles Tăriceanu din discursul şefei DNA: „Kovesi nu vede bârna din ochiul ei, dar caută să găsească defectele în ochii altora“

“Am văzut câteva extrase în presă a discursului pe care l-a ţinut doamna Kovesi. Am impresia că dânsa nu vede bârna din ochiul ei, al instituţiei, dar caută să găsească defectele în ochii altora. Cred că instituţia, în momentul de faţă, nu este supusă niciunei presiuni. Este, aş spune, interesul public firesc pe care toţi cetăţenii îl au cu privire la o funcţionare corectă a Justiţiei, a ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, dezvăluirile ce se întâmplă în ultima perioadă în cadrul instituţiei denumită DNA, pun serios sub semnul întrebării funcţionarea corectă în respectul legii şi în respectul drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, adică a drepturilor fundamentale, care sunt grav încălcate. Sigur că aici CSM şi IJ au un rol determinant pentru a restabili încrederea românilor în Justiţie”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.



Întrebat dacă ar fi necesară o şedinţă a Coaliţiei de guvernare şi o întâlnire cu premierul referitor la înregistrările apărute în presă, Tăriceanu a replicat: „Parlamentul ca instituţie priveşte cu foarte mare atenţie problemele care sunt legate de respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar problema gestionării Justiţiei nu este o problemă a Coaliţiei, este o problemă care ţine de ministrul Justiţiei şi de CSM”.



Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a susţinut, miercuri seară, o conferinţă de presă în care a spus că nu are niciun motiv să îşi dea demisia, pentru că a respectat legea în tot ceea ce a făcut. „Atacul la adresa DNA nu este întâmplator, asistăm la un festival disperat al inculpaţilor care vor să umilească societatea“, a spus şefa DNA.