Ce-i răspund profesorii lui Tăriceanu, după ce şeful Senatului „a găsit nejustificate“ majorările salariale din Educaţie

"Cunoaştem că domnul Tăriceanu are o problemă cu cadrele didactice. Am văzut acest lucru încă din momentul în care a fost prim-ministru, însă, ca al doilea om în stat, domnul senator ar trebui să aibă mai multă grijă şi să se gândească de două ori în momentul în care dă declaraţii de genul celei din 7 iulie a.c.. Dacă nu ştie ce face un profesor, suntem dispuşi să îi arătăm. Îl invităm pe domnul preşedinte al Senatului să stea măcar o zi alături de un profesor pentru a vedea de ce este nevoie de acel spor neuropsihic. De asemenea, domnul Tăriceanu confundă în mod intenţionat, ca şi alţi politicieni, norma didactică de predare efectivă (care este de 18 ore pe săptămână) cu norma de muncă (care este de 40 de ore pe săptămână, la fel ca la toţi angajaţii). În condiţiile în care domnul Tăriceanu este invidios pe munca unui cadru didactic, îl invităm să renunţe la funcţia politică şi să se reîntoarcă la catedră, însă în învăţământul preuniversitar“, a declarat Marius Ovidiu NISTOR, preşedinte FSE „Spiru Haret“.



De asemenea, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ îi recomandă preşedintelui Senatului "să citească cu mai multă atenţie legile româneşti", spunându-i că "poate începe cu Legea 1/2011, mai exact cu art. 262, unde este explicitată foarte bine activitatea unui cadru didactic".

Călin Popescu Tăriceanu a criticat miercuri unele sporuri din Legea salarizării, spunând că nu înţelege necesitatea acestora şi dând ca exemplu sporul de solicitare neuropsihică acordat cadrelor didactice.

"Am văzut, de exemplu, la educaţie, spor de solicitare neuropsihică. Iertaţi-mă, am lucrat şi eu în învăţământ, programul nu e de opt ore pe zi, în învăţământul preuniversitar, dacă pui la cap toate vacanţele, ai patru luni de vacanţă pe an. Patru luni de vacanţă. Eu nu găsesc că sunt justificate unele din aceste majorări", a declarat Tăriceanu.