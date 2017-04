Ce grile de impozit pregăteşte Guvernul pentru gospodării: 0% pentru venituri lunare de sub 2.000 lei, 10% pentru restul

Guvernul va extinde şi cotele dedictibile, cele mai mari fiind pentru familiile cu copii. „Cu siguranţă nu vorbim decât de două cote de impozitare: zece şi zero. Astăzi avem 16% şi avem zero la pensiile sub 2.000 de lei", a spus Ştefan. Guvernul speră ca prin acest nou sistem să lărgeaască baza de impozitare, deşi legislaţia actuală obligă contribuabilii să declarare toate veniturilor.

"Vorbim de un nou sistem de gestionare a impozitului pe venit, nu vorbim de un nou impozit. Începând cu 1 ianuarie (2018), venitul salarial va fi impozitat cu 10%, nu cu 16%. Alături de veniturile salariale se vor contoriza şi veniturile din alte surse, aţi dat exemplul cu drepturile de autor", a spus Ştefan.

Statul va introduce, ca noutate, un plafon de cheltuieli deductibile, pentru care nu se calculează impozit pe venit.

"E un plafon, care este astăzi de 40%, până la care se apreciază că nu reprezintă venit, ci cheltuieli obligatorii pentru a realiza venitul. Acest plafon de 40% se scoate din calcul şi diferenţa de 60% se alătură veniturilor de natură salarială", a precizat Viorel Ştefan.

Potrivit declaraţiilor ministrului, statul ar putea impune mai multe praguri de deductibilitate, de 20% în cazul veniturilor din chirii - 20% fiind rata cheltuielilor considerate obligatorii pentru realizarea veniturilor din chirii.

Pentru stabilirea impozitelor, se calculează veniturile cu deducerile aferente pe fiecare categorie.

"Se creează o bază de impozitare prin cumularea tuturor veniturilor de acest gen, dar cu precizarea că fiecare venit are o caracteristică a lui de a se introduce în baza de impozitare. După care se diminuează cu sumele rezultate din drepturile de deducere", a spus ministrul.

PSD intenţionează să introducă şi deduceri fiscale pentru copii, pentru familiile cu venituri lunare de cel mult 10.000 lei.

"Şi aici vorbim despre - ce spunea domnul preşedinte Dragnea - familiile care realizează un venit sub 5.000 de lei pe lună şi au copii vor beneficia de o deducere de 1.600 de lei pentru fiecare copil. Familiile care au între 5.000 şi 10.000 de lei vor beneficia de o deducere de 1.200 de lei. Familiile cu venituri mai mari nu vor beneficia de această deducere", a precizat Ştefan.

De asemenea, deducerile actuale pentru contribuţiile la finduri private de pensii vor fi menţinute şi ar putea fi introduse lşi deduceri pentru abonamente la reţele private de sănătate sau taxe de şcolarizare.

Noul sistem de impozitare urmează să fie discutat cu societatea civilă şi cu mediul de afaceri, promite ministrul Finanţelor.

Întrebat cum va suporta bugetul creşterile de slaarii şi scăderile de impozite promise de la 1 ianuarie 2018, ministrul a susţinut că aplicarea noului sistem de impozitare va creşte baza de impozitare.

Legea va introduce şi conceptul de gospodărie definită fiscal, pentru care se vor face declaraţiile fiscale de către un consultant.

"Consultantul fiscal este medicul gospodăriei fiscale. El va fi profesie liberală, va beneficia de un onorariu de angajament din partea Ministerului Finanţelor, aşa cum medicul primeşte plata de la Casa de Sănătate. Acest consultant fiscal va fi plătit de către Ministerul Finanţelor în funcţie de câte gospodării are înregistrate. Acest consultant fiscal va completa declaraţia fiscală pentru gospodăria respectivă ,el fiind foarte bun cunoscător al legii", a explicat Ştefan.

Gospodăria fiscală se poate constitui din mai multe persoane indiferent dacă sunt sau nu rude, care au un singur reprezentant în raport cu Fiscul., potrivit proiectului PSD.