Care este planul PSD dacă va decide să-l suspende pe Iohannis: impunerea lui Shhaideh cu pixul lui Tăriceanu

„Putem suspendă preşedintele, dar fără să mergem la referendum de demitere. Tehnic se poate şi aşa: îl suspendăm în Parlament, punem guvernul, apoi revocăm hotărârea Parlamentului de suspendare a preşedintelui şi nu mai facem referendum de demitere“, a dezvăluit Eugen Nicolicea, pus liderul deputaţilor PSD de către Liviu Dragnea.

Conform acestui plan, preşedintele interimar al României devine preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu sau preşedintele Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea. „Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă ori dacă Preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor“, se arată la articolul 98 din Constituţie, care se referă la interimatul funcţiei de preşedinte.

„2-3 ani ne-ar lua să spălăm manevra asta la Bruxelles“

Preşedintele României nu are puteri deplineprecum un preşedinte ales, însă Constituţia nu îi interzice să desemneze şi să numească apoi primministrul votat de Parlament. „Atribuţiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcţiei prezidenţiale“, se mai arată în subcapitolul privind interimatul funcţiei de preşedinte. Potrivit celor trei articole, preşedintele interimar nu poate să adreseze mesaje Parlamentului cu privire la problemele politice ale naţiunii, nu poate să ceară dizolvarea Parlamentului şi nici demararea unui referendum.



Constituţia nu îi interzice preşedintelui interimar să se implice în rolul desemnării premierului. „Ştiţi cât ne-ar lua să spălăm manevra asta la Bruxelles? Cel puţin 2-3 ani!“, a spus fostul preşedinte Traian Băsescu, suspendat din funcţie în 2012.

Cu toate astea, PSD nu mai poate opri procedura de suspendare la mijlocul jocului. Potrivit Constituţiei, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor şi după consultarea Curţii Constituţionale. Practic, Tăriceanu devine preşedinte interimar al României odată cu votul în Parlament.

Referendumul nu mai poate fi oprit

Numai că social-democraţii nu mai pot opri declanşarea referendumului. Tot Legea fundamentală stipluează faptul că „dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui“.

În cadrul referendumului, cetăţenii vor fi întrebaţi dacă sunt de acord cu demiterea preşedintelui şi vor putea răspunde cu „Da” sau „Nu”. Cvorumul de participare pentru a fi validat Referendumul a fost modificat de la 50% la 30%, la referendumul de demitere al fostului preşedinte Traian Băsescu, care a rămas în funcţie la limită.

Dacă se face referendum, atunci ar trebui ca PSD să scoată la vot 6 milioane de alegători (n.r.- 5.479163 de votanţi reprezintă cvorumul de 30% plus unu necesar demiterii lui Iohannis, dacă ne raportăm la listele electorale permanente de la alegerile din 11 decembrie 2016). Ori, PSD nu are şanse mari să scoată mai mult de 3.2 milioane, după cum am văzut la alegeri.