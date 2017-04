Bugetul Capitalei pe 2017 a fost adoptat. De ce s-au opus consilierii USR

UPDATE Bugetul Capitalei pe 2017 a fost adoptat, coaliţia PSD, ALDE, sprijinită de o parte a PMP, având voturile necesare pentru a trece bugetul municipalităţii.

„Priorităţile bugetului Municipalităţii sunt în acest an asigurarea unor condiţii cât mai bune în sistemul de sănătate publică şi în unităţile de învăţământ, precum şi rezolvarea marilor probleme de infrastructura ale Bucureştiului. Pentru sănătate am prevăzut sumă de 83 de milioane de euro, pentru cele 19 spitale din subordinea Primăriei şi pentru cabinetele şcolare medicale şi stomatologice. Vom continuă programul de dotare cu aparatură ultramoderna demarat anul trecut, cu o alocare de 15,5 milioane de euro, iar pentru investiţii am prevăzut 57 de milioane de euro, sumă care include şi necesarul pentru finalizarea obiectivelor de la spitalele Gomoiu şi Foişor în valoare de 24 milioane de euro. De asemenea, s-au inclus în buget sumele necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan ultramodern, conform standardelor europene, cu aproximativ 2000 de pături, investiţie care se va situa în jurul valorii de 300 milioane de euro", a declarat primarul Gabriela Firea la începutul şedinţei de Consiliu General.

La rândul său, Ciprian Ciucu, consilier PNL, a punctat faptul că bugetul nu a fost făcut ţinând cont de priorităţile Capitalei: „Este un buget care nu se adresează priorităţilor Bucureştiului. Gabriela Firea a identificat greşit priorităţile Bucureştiului, nu le-a bugetat“, a afirmat liberalul care a subliniat că a prioritatea numarul 1 o reprezintă traficul şi poluarea generată de trafic, urmată de refacerea reţelei de termoficare.

În 2017, Primăria Capitalei are un buget estimat de circa 1,1 miliarde de euro. Din această sumă, primarul general vrea să aloce 95 milioane de euro pentru spitale şi servicii de sănătate, circa 7 milioane de euro pentru şcoli, 121 milioane de euro pentru subvenţia RATB, 11 milioane de euro pentru investiţii ale regiei şi 7 milioane de euro pentru achiziţia celor 400 de autobuze, 100 de troleibuze şi 100 tramvaie. În ceea ce priveşte RADET, au fost alocaţi 106 milioane de euro pentru subvenţie şi 19 milioane de euro pentru investiţii. „Bugetul total alocat asistenţei medicale în unităţile municipalităţii este de 95 milioane euro, din care 83 milioane de euro de la bugetul local, (iar diferenţa din transferuri de la ministerul Sănătăţii pentru plată salariilor personalului din cabinetele medicale şcolare). Continuăm programul demarat anul trecut de dotare cu aparatură ultramodernă pentru cele 19 spitale şi cabinetele şcolare, cu o alocare de 15,5 milioane euro. Pentru investiţii am prevăzut 57 milioane euro, din care vă dau doar două exemple: finalizarea obiectivelor de la spitalele Gomoiu şi Foişor în valoare de 24 milioane de euro. De asemenea, am prevăzut sumele necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan ultramodern, conform standardelor europene, cu aproximativ 2000 de paturi, investiţie care se va situa în jurul valorii de 300 milioane de euro“, a declarat Gabriela Firea, când a prezentat public bugetul, la jumătatea lunii martie. De asemenea, în ceea ce priveşte investiţiile în poduri, pasaje şi amenajarea de noi locuri de parcare se doreşte alocarea a 90 milioane de euro, iar pentru piste de biciclete două milioane de euro.

„Buget ambiţios“

„Este un buget ambiţios, sperăm să rezolve cât mai multe dintre problemele bucureştenilor, iar la final de an să constatăt că mai multe probleme au fost rezolvate", a mai declarat Gabriela Firea.

Pentru „cultură, recreere, religie“ au fost alocate 877 milioane de lei (194 milioane euro) care vor fi cheltuite pentru teatrele din Capitală (53 milioane euro), dar şi pentru ARCUB - 15,5 milioane euro - şi pentru Creart, 12,5 milioane euro. Restul de peste 100 milioane de euro se vor cheltui pentru a „finanţa majoritatea proiectelor derulate în anii trecuţi, dar sunt şi noutăţi menite să consolideze statutul de capitală culturală al Bucureştiului”.

USR nu votează bugetul

Consilierii generali ai USR au anunţat că nu vor vota proiectul de buget propus de primar. „Cinci miliarde de lei, adică un miliard de euro, are pe mâini primarul general Gabriela Firea în 2017, şi pe tot vrea să-l cheltuiască după bunul plac, fără să ţină cont de nevoile reale ale oraşului şi chiar de propriile promisiuni electorale. Pentru cea mai aglomerată şi cea mai poluată capitală europeană, soluţiile Gabrielei Firea nu sunt investiţiile în transport eficient, spaţii verzi sau clădiri consolidate, ci sunt petrecerile de sezon şi monumentele «grandioase»“, a anunţat USR.

Motivele invocate de USR sunt: lipsa unei dezbateri reale pe priorităţile bugetare, cu cetăţenii şi cu opoziţia; estimările de „venituri fanteziste”, cu un „deficit uriaş”; din cauza nivelului subvenţiilor pentru RADET şi RADET; faptul că bugetul primit e unul scanat, ce nu poate fi editabil.

Posibilă „ilegalitate“, sesizată de un consilier liberal

Problema lizibilităţii a fost ridicată şi de consilierul liberal Ciprian Ciucu. „Din punctul meu de vedere, dacă nu va publica bugetul în forma corectă, lizibilă, aşa cum o va trimite la Ministerul de Finanţate, votul va fi ilegal pentru că membrii CGMB nu au avut acces la forma scrisă a proiectului de hotărâre a CGMB , privind bugetul“, a scris Ciucu pe Facebook.