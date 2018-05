Bomba lui Orban a făcut fâs: plângerea pe numele premierului Dăncilă se întoarce împotriva liderului PNL

Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus, joi, la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă, o plângere penală pe numele premierului Viorica Dăncilă pentru comiterea mai multor infracţiuni, printre care şi aceea de „înaltă trădare“. Demersul lui Orban, făcut fără să-şi anunţe colegii din partid, a inflamat spiritele pe scena politică, PSD, ALDE şi PMP ieşind cu atacuri foarte dure la adresa PNL şi a preşedintelui Klaus Iohannis. Miniştrii PSD şi alţi lideri ai formaţiunii au subliniat că în spatele demersului lui Orban stă şeful statului, cel care vrea să-l îndepărteze de la putere prin mijloace „nedemocratice“. PSD a replicat concertat, în baza unui punctaj comun de mesaje, reclamând că s-ar putea ca Iohannis să facă la fel ca în 2015, când Guvernul Ponta a fost schimbat în urma tragediei de la Colectiv. „La ce au de gând să dea foc acum?“, a fost fraza din finalul punctajului, repetată în mediul public de ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, dar şi de alţi lideri PSD.

Suspendarea preşedintelui, cerută din teritoriu

De asemenea, unii social-democraţi au vorbit chiar de faptul că s-ar putea ajunge la suspendarea lui Iohannis. O astfel de voce a fost Dumitru Buzatu, preşedinte PSD Vaslui. „Spre deosebire de colegii mei, şi de Liviu Dragnea, care cred că este important să păstrăm un echilibru în politica naţională, să nu destabilizăm, ce vreau să vă spun că după acest episod cu plângerea penală, după ce i-a cerut de atâtea ori demisia premierului Dăncilă, eu cred că este necesară suspendarea preşedintelui. Pentru că se pare că este foarte simplu să i se urce la cap“, a declarat Buzatu, unul dintre cei mai puternici lideri locali, pentru Realitatea TV.

Precedent periculos

De altfel, consecinţele demersului lui Orban ar putea genera un blocaj politic total. Teoretic, suspendarea, apoi demiterea premierului este posibilă, dar specialiştii în Drept avertizează că ar fi un precedent periculos ca „un Guvern să fie dat jos de acţiunea procurorilor“. În primă fază, procurorii DIICOT vor analiza plângerea făcută de Orban. Există două posibilităţi: ori va fi clasată, dacă oamenii legii constată că fapta nu există sau că fapta nu este prevăzută de legea penală. Ori se începe urmărirea penală in rem „Din momentul în care se începe urmărirea penală in rem, procurorii vor trebui să facă verificări, să solicite documente, să cheme martori la audieri, cum a fost şi în cazul OUG 13. Dar asta nu înseamnă că se va ajunge la Dăncilă. Majoritatea plângerilor penale aiuristice sunt clasate după ce se începe urmărirea penală in rem“, explică avocata Elenina Nicuţ.

Dacă procurorii ajung la concluzia că se impune extinderea urmăririi penale către Dăncilă, trebuie să ceară aviz de la Iohannis, după cum prevede legea. După ce permite începerea urmăririi penale a lui Dăncilă, şeful statului poate dispune suspendarea din funcţie a premierului, potrivit articolului 109 din Constituţie. Dacă Iohannis o suspendă pe Dăncilă, şeful statului desemnează un alt membru al Guvernului ca premier interimar, pentru o perioadă de 45 de zile. Însă de aici ar putea începe haosul politic, pentru că niciunul dintre miniştrii Guvernului Dăncilă n-ar accepta să fie desemnat premier interimar, în condiţiile în care îi sunt fideli lui Dragnea. „S-ar ajunge la CCR, pe o speţă de conflict juridic de natură constituţională între preşedinte şi Guvern“, spune Nicuţ.

Demiterea Guvernului

Apoi, articolul 110 din Constituţie spune că Guvernul este demis dacă premierul este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile. Dacă, în final, Guvernul Dăncilă va fi demis, preşedintele trebuie să desemneze un nou premier, deci va ajunge din nou faţă în faţă cu majoritatea PSD-ALDE. Iar de aici încep calculele politice, iar Opoziţia încă e departe de a avea numărul de parlamentari pentru a avea majoritate pentru un guvern. Nu în ultimul rând, PSD poate declanşa procedura de suspendare a preşedintelui, invocând faptul că un articol din Constituţie prevede că preşedintele nu-l poate demite pe premier.