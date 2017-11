Ana Birchall: Cât timp am fost ministru, am depus toate eforturile ca dosarul candidaturii Bucureştiului să fie complet, cu şanse reale de a obţine găzduirea EMA

„Decizia privind alocarea EMA a fost una politică. Din punctul meu de vedere, cât timp am fost ministru delegat pentru Afaceri Europene, am întreprins toate demersurile şi am depus toate eforturile necesare astfel încât dosarul candidaturii Bucureştiului să fie complet, cu şanse reale de a obţine găzduirea EMA. Am demarat atunci – alături de colegii mei din Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii – procedurile necesare, inclusiv la nivel legislativ, prin care am construit dosarul de candidatură şi am susţinut cu argumente legitime candidatura noastră pentru relocarea Agenţiei Europene pentru Medicamente“, susţine Ana Birchall.

Fostul ministru atrage atenţia că România nu găzduieşte nicio agenţie europeană, deşi a aderat de aproape 11 ani la UE.

„Bucureştiul a avut avantajele lui, aşa cum şi celelalte oraşe candidate au venit cu propriile atuuri. A fost o competiţie acerbă, însă detalii cu privire la alegerea oraşului pentru relocarea agenţiei vă pot oferi cei care s-au ocupat îndeaproape de candidatură în ultima perioadă. Eu vă pot răspunde exclusiv din perspectiva perioadei în care am fost ministru al Afacerilor Europene, până la finalul lunii iunie 2017. Din păcate, la 10 ani de la intrarea noastră în Uniunea Europeană, România încă nu găzduieşte niciun sediu al unei agenţii europene. Îmi doresc ca din decizia de astăzi să tragem învăţămintele necesare, astfel încât pe viitor să valorificăm oportunităţile din care România ar avea numai de câştigat“, arată Ana Birchall.

Oraşul Amsterdam va găzdui Agenţia Europeană a Medicamentului, care va trebui să fie mutată de la Londra în perspectiva ieşirii Marii Britanii din UE, a decis ieri Comisia Europeană.

Povestea relocării EMA a început în luna martie, când Ana Birchall, pe atunci ministru al Afacerilor Europene, a propus în Guvern ca România să-şi depună candidtaura pentru a prelua AEM în contextual Brexit-ului. Surse politice au povestit pentru „Adevărul“ că Ana Birchall a fost luată peste picior de colegii din Guvern, care se amuzau de faptul că cineva propune relocarea unei instituţii de la Londra la Bucureşti. (citeşte aici întreaga poveste).