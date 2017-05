ALDE a găsit un post călduţ şi pentru Daniel Barbu. Candidatura sa pentru conducerea AEP, validată de comisiile juridice din Parlament

„Am propus validarea dosarelor celor doi candidaţi, plenul urmând să decidă, prin hotărâre, pe care îl alege. Cu unanimitate de voturi recomandăm plenului să decidă, prin hotărâre, cu privire la cel care va ocupa funcţia de preşedinte AEP", a afirmat, in cadrul şedinţei, preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea.

Potrivit legii, preşedintele AEP urmează să fie numit prin hotărâre adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, „dintre personalităţile cu pregătire şi experienţă în domeniul juridic sau administrativ", fiind numit preşedinte candidatul care întruneşte majoritatea voturilor deputaţilor şi senatorilor. Având în vedere că majoritatea în Parlament este deţinut de PSD-ALDE, propunerea celor de la ALDE are toate şansele să treacă de votul parlamentar. Mai mult, odată numit la conducere, preşedintele AEP trebuie să renunţe la apartenenţa politica.

Daniel Barbu, declaraţii controversate

Fostul ministrul al culturii nu este pentru prima oară când apare în atenţia presei, primul episod care i-a adus notorietate fiind de pe vremea când era ministru al culturii şi a declarat, în cadrul unui eveniment cultural, că programul de prevenire şi combatere a HIV/SIDA beneficiază de sume de bani mult prea mari, în timp ce ministerul pe care-l conducea se „chinuia” cu un buget de două ori mai mic.

„Bugetul, programul naţional pentru prevenirea şi tratarea HIV/SIDA este jumătate ca buget din toate programele Ministerului Culturii. Deci, ai Ministerul Culturii şi programul naţional de combatere şi tratament HIV/SIDA. Jumătate. Unu la doi. După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetăţeni afectaţi de acest hidos flagel al epocii noastre. Personal, nu înţeleg. Am fost cutremurat când mi-am dat seama câte Festivaluri Shakespeare sau cât de amplu am putea face evenimentul, Festivalul Shakespeare de la Craiova, dacă nu am avea acel program sau dacă acel program ar fi la jumătate“, declara, în decembrie 2013, Barbu.

În 2016, în preajma alegerilor legislative, fostul senator ALDE a recidivat şi a făcut din nou declaraţii care nu au rămas fără ecou, afirmând că profesia de politician „este mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan”.

„Meseria de politician este grea şi foarte puţină lume ştie de fapt ce faceţi cu adevărat în fiecare zi a săptămânii, adesea şi sâmbetele şi duminicile. E o meserie grea, în zilele noastre, pentru că este o meserie riscantă. E mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan. Ştim bine că, din păcate, şi nu numai în România, dar la noi într-o manieră care este extrem de violentă, spaţiul public a devenit un fel de teatru de operaţiuni în care orice ales local sau naţional îşi riscă libertatea, sănătatea, în fiecare zi“, declara în septembrie 2016 Daniel Barbu.

În urma alegerilor parlamentare din 2016, la care fostul ministru al culturii a candidat pentru poziţia de senator din partea ALDE pentru Bucureşti, Daniel Barbu a ieşit pe locul doi, pierzând în acest fel mandatul de parlamentar. Însă ALDE nu l-a uitat şi l-a propus pentru funcţia de preşedinte al AEP, post rămas liber după demiterea Anei Maria Pătru, candidatura care luni i-a fost validată de comisiile juridice ale celor două camere parlamenetare.