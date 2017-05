Adrian Prisnel (USR), despre viitoare conducere a partidului: Trebuie să existe mai mulţi lideri, nu doar unul foarte puternic

Adevărul: De ce l-ar vota craiovenii pe Prisnel şi nu pe Genoiu sau pe Mario Oprea, ceilalţi doi candidaţi pentru primăria Craiovei?



Adrian Prisnel: Pentru că eu sunt cel care va aduce schimbarea la primăria Craiovei, pe care cei doi au încercat să o aducă în ultimii 30 de ani, dar nu au reuşit. Vrem să avem o administraţie onestă.



Ce vreţi să faceţi pentru craioveni? Care este planul cu care veniţi?

Cel mai important este să vedem în ce stadiu este primăria acum. Vrem să vedem ce se întâmplă cu banii cetăţenilor, căci primăria acum nu e foarte transparentă. Ulterior, vrem o eficientizare a modului în care funcţionează administraţia. Bugetul Craiovei ne pune la dispoziţie doar 14% pentru investiţii, dar cu legea salarizării unitare, acest 14% va ajunge 0. Singura activitate a primarului în acest domeniu va fi să atragă oameni de afaceri în oraş.



Aveţi un model de administraţie pe care să-l importaţi la Craiova?



Am vrea să transpunem ceea ce face USR la Bucureşti, în ideea transparentizării şi comunicării a aceea ce se întâmplă în primărie în mod exact.



Cine este cel mai puternic candidat?



Olguţa Vasilescu. PSD are un amplu aparat administrativ acolo, prin urmare orice candidat din partea PSD are un avantaj. Domnul Genoiu este cel care va duce mai departe moştenirea lăsată de fostul primar. În ceea ce priveşte candidatul PNL, craiovenii nu mai au încredere în liberalii din Craiova.





În cele 6 luni de când sunteţi în Parlament, aţi schimbat ceva?



Modul în care este văzut Parlamentul de cetăţean. Am început să vorbim, să spunem ce şi cum se întâmplă. USR are oameni în comisii, care dau semnale atunci când ceva dăunător poate să apară. Eu, din postura de membru al comisiei de agricultură, am atras atenţia cu privire la un proiect de lege care ar fi făcut inutilă OUG 50 dată de Guvernul Cioloş.





Aţi colabarat cu partidele din opoziţie?



Am coloborat cu toată lumea pe chestiuni punctuale şi unde era nevoie de asta. Aducem amendante argumentate.



PSD ar vota proiectele „modernizatoare” ale USR?



S-ar putea să nu aibă încotro, mai ales dacă presiunea este mare.





La sfârşitul acestei săptămâni, USR are congres pentru stabilizarea liniile directoare, precum şi a noii conduceri. Pe cine veţi susţine pentru postul de preşedinte: Nicuşor Dan, Şerban Marinescu sau Emanuel Ungureanu?





Nu m-am decis încă, nu am citit programele tuturor candidaţilor.





Ce ar fi indicat? Un preşedinte puternic sau unul care să lucreze în echipe cu restul echipei?



Consider că echipa trebuie să fie puternică. Oricât de binevoitor este un om, el poate greşi dacă nu are pe cineva în echipă să-i atragă atenţia că a greşti. Consider că trebuie să existe posibilitate să fie mai mulţi lideri în partid.



Prin urmare, nu un Nicuşor Dan foarte puternic?





Nu oricine foarte puternic.





Candidaţi pentru o funcţie la acest congres?





Pentru funcţia de vicepreşedinte. Am trei proiecte la care aş dori să iau parte în partid: extinderea la nivel rural, strângerea de fonduri în mod profesionist şi să implicăm membri în cât mai multe proiecte demarate de USR.





Cum se va desfăşura Congresul?





Norma de reprezentare a filialor a fost dată de numărul de voturi obţinut la alegerile din decembrie pentru Camera Deputaţilor.





La congres ar trebui să se stabilească şi ideologia partidului.





Am propus, împreună cu Cristian Ghinea, mai multe traiectorii ideologice, de vreme ce în USR există mai multe tendiţe, astfel încât fiecare grup să poată lua parte la procesul de luare a decizilor aşa cum consideră.





Veţi deschide uşa special pentru Dacian Cioloş?





Uşa este deschisă. Eu nu am fost implicat în discuţiile ce s-au purtat cu domnul Cioloş. Cred că este un om valoros, pe care eu mi l-aş dori în USR. Vreau să vină oameni mai buni decât noi.





Oamenii au ieşit din nou în stradă pentru legea graţierii, iar azi proiectul de lege a ajuns pe ordinea de zi a Senatului, urmând să ajungă şi în Camera Deputaţilor. Ce părere aveţi despre readucere în prim plan a chestiunilor privind justiţia?





Consider graţierea în masă ca nefiind o soluţie bună pentru problema din penintenciare. Cred că soluţia este construirea unor noi centre de detenţie.





Privind legea electorală, veţi propune schimbări în acest sens?





Avem un proiect în lucru. Vrem însă să analizăm problema foarte în detaliu, înainte de a propune un proiect în acest sens.