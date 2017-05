Victor Ponta, vizat într-un dosar de evaziune fiscală după ce a închiriat un apartament cu 1.000 de euro pe lună unei firme de publicitate

Direcţia Naţională Anticorupţie a trimis la Parchetul instanţei supreme un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală ce ar fi fost comise de Victor Ponta şi de alte persoane, procurorii care vor face cercetările urmând să stabilească dacă fostul premier va fi pus sub acuzare pentru aceste infracţiuni sau dacă dosarul va fi clasat.

Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Livia Săplăcan, a declarat vineri, pentru News.ro, că DNA a clasat, în 22 martie 2017, dosarul în care se ceruse, în 2015, Camerei Deputaţilor aviz pentru urmărirea penală a lui Victor Ponta pentru conflict de interese. Clasarea a fost dispusă pentru că în Camera Deputaţilor a fost respinsă cererea DNA de avizare a începerii urmăririi penale a lui Ponta pentru conflict de interese.

Prin aceeaşi ordonanţă de clasare, DNA a dispus declinarea dosarului la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, „având în vedere că există indicii privind săvârşirea unor fapte care nu sunt de competenţa DNA”, a precizat Săplăcan.

Care ar fi evaziunea fiscală

Surse judiciare citate de „Adevărul” au explicat că în timpul anchetei cauzei „Turceni - Rovinari”, procurorii DNA au observat că Victor Ponta a închiriat în luna iunie 2009, un apartament de două camere, 58 de metri pătraţi, pe care-l avea în proprietate în Sectorul 1 al Capitalei.

Societatea care a închiriat imobilul de la Ponta este News Outdoor România SRL, în prezent Getica OOH SRL, reprezentată de managerul general Dierk Zeigert. Contractul de închiriere ar fi fost pe 7 luni, până la sfârşitul anului 2009, iar chiria a fost stabilită la 1.000 de euro/lună. În iunie 2009, atunci când a încheiat contractul, News Outdoor România SRL a plătit lui Victor Ponta aproximativ 29.000 de lei. Surse judiciare au explicat pentru „Adevărul” că din datele anchetei, ar fi rezultată că Victor Ponta nu ar fi declarat la Fisc aceste venituri, şi ar exista indicii privind o posibilă infracţiune de evaziune fiscală sub forma ascunderii bunului impozabil

În declaraţia de avere din 15 iunie 2009, Victor Ponta a arătat că a înscris acest contract de închirere la Fisc. Foto: Declaraţia de avere din iunie 2009.







Ce funcţie ocupa Victor Ponta în 2009

În 2009, Victor Ponta era deputat PSD. El a ocupat în perioada decembrie 2008 - octombrie 2009, funcţia de ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, Guvernul României.

Firma de publicitate News Outdoor a intrat în România încă din anul 2000, când omul de afaceri Elan Schwarzenberg şi-a vândut firma de outdoor, pe atunci Exclusiv Media, către gigantul media News Corp, controlat de Rupert Murdoch, potrivit unui articol publicat în decembrie 2012, de Paginademedia.ro. În 2012, potrivit datelor companiei, firma de panotaj deţinea aproximativ 12% din piaţa de outdoor. În anul electora 2009, societatea News Outdoor România a finanţat aât PSD, cât şi PDL (PSD-32.465 de lei, PDL-10.142 de lei), potrivit unui articol din „România liberă”.

În 2013, firma din România, acum sub un nume nou – Getica OOH, a fost preluată în totalitate de Balkan Advisory Company (BAC) şi de managementul fostei News Outdoor România (Jean Costin Rădulescu şi Raluca Tonciu). BAC ofera servicii bancare de investitii, opereaza in regiunea balcanica si a fost infiintata in Bulgaria in anul 1998. In prezent BAC are peste 35 de specialisti cu birouri in Bucuresti, Sofia, Belgrad, Skopje si Minsk, mai arată paginademedia.ro.

De ce s-a clasat ancheta privind conflicul de interese

Dosarul de conflict de interese clasat în urmă cu aproape două luni era desprins din cauza “Turceni - Rovinari”, în care sunt judecaţi, din 2015, fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Şova şi foştii directori ai complexurilor energetice Rovinari şi Turceni, Laurenţiu Dan Ciurel şi Dumitru Cristea.

Anchetatorii îi imputau fostului premieri că în august 2012 l-a uns pe Dan Şova ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. Apoi, în decembrie 2012, l-a desemnat ministru delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional, iar în martie 2014 l-a numit ministru al Transporturilor. Procurorii spun că a încălcat legea când a făcut aceste numiri, în condiţiile în care Ponta a beneficiat în trecut de foloase din partea lui Şova, constând în sume de bani (în total aprox. 250.000 lei) şi dreptul de folosinţa gratuită a unui autoturism.

Votul din Camera Deputaţilor

Clasarea a fost dispusă pentru că în Camera Deputaţilor a fost respinsă cererea DNA de avizare a începerii urmăririi penale a lui Ponta pentru conflict de interese.

În iune 2015, plenul Camerei Deputatilor a respins cererea DNA de incuviintare a inceperii urmaririi penale a premierului Victor Ponta, proiectul de hotarare prin care se respingea cererea de urmarire penala fiind adoptat cu 231 voturi pentru si 120 impotriva.

În dosarul “Turceni-Rovinari”, judecat din 2015 la instanţa supremă, ancheta a durat aproape patru ani. Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecată în timpul mandatului. Cazul este pe rolul Curţii Supreme.