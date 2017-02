Victor Ponta şi Dan Şova, audiaţi în dosarul Turceni-Rovinari

Iulian Herţanu a fost audiat de instanţă, în calitate de martor, în legătură cu folosirea unui autoturism pe care i-l făcuse rost fostul premier de la societatea de avocatură a lui Dan Şova. „Victor Ponta m-a întrebat în noiembrie 2008 de un autoturism Audi Allroad şi dacă sunt interesat să îl achiziţionez de la o societate de leasing. Am preluat leasingul şi l-am folosit o perioada până la încheiera formalităţilor de achiziţionare însă autoturismul mi-a fost furat. Utilizatorul autoturismului era casa de avocatură Şova“, a povestit Herţanu.

În continuare, cumnatul lui Ponta a relatat cum a ajuns să preia autoturismul. „Ponta a fost cel care mi-a dat numărul de telefon al unei doamne de la societatea de avocatură Şova. Nu am vorbit cu Dan Şova. Am folosit maşina 4-5 luni. Maşina mi-a fost adusă acasă, probabil de la societatea de avocatură sau de la societatea de leasing. Nu am încheiat niciun contract cu casa de avocatură pentru al folosi. După 4-5 luni mi-a fost furat din faţa blocului. Am reclamat dispariţia şi am luat legătura cu firma de leasing. În toată perioada în care am folosit maşina nu am plătit ratele de leasing, probabil au fost plătite de casa de avocatură Şova. Maşina a fost folosită înainte de Ponta. Nu ştiu cât timp, eu l-am văzut o singură dată. Cred mai degrabă că autoturismul în discuţie l-am văzut la Vlad Stoica, un prieten pe care îl ştiam de la Ponta, cei doi lucrau împreună în cabinetul avocaţial al celui din urmă. Pe Dan Şova nu îl cunosc. Nu am discutat cu Ponta în legătură cu ceea ce trebuia să facem în continuare cu privire la furtul maşinii“, a explicat Iulian Herţanu.

Acesta a fost întrebat de procurorul DNA de ce nu s-au perfectat actele în perioada în care a folosit maşina.

„Pentru că nu erau perfectate actele, depun corespondenţă purtată cu Anca Ştefan de la firma de leasing în legătură cu preluarea leasingului. Eu doream să cumpăr maşina pe firma mea, Grosman, iar actele nu erau gata, dosarul firmei nu era curat, de aceea nu s-au putut face actele de preluare a autoturismului. Toată corespondenţă am purtat-o cu firma de leasing, nu i-am anunţat pe cei de la Şova şi Asociaţii în legătură cu problemele de încheiere a contractului de preluare a maşinii“, a răspuns Herţanu.

Acesta a mai spus că nimeni de la firma de avocatură nu i-a cerut să restituie autoturismul în perioada în care l-a folosit. „Presupun că cei de la Şova şi Asociaţii ştiau că eu folosesc autoturismul, pentru că nu putea pur şi simplu să dispară de la ei“, a mai spus Herţanu.



Procurorul DNA l-a întrebat pe Herţanu care era preţul maşinii şi care era valoarea ratelor de leasing.

„Nu mai ţin minte. Sincer, nu îmi amintesc. Corespondenţa cu firma de leasing nu s-a purtat şi pe această tema. Nu îmi mai amintesc nici preţul autoturismului“, a răspuns cumnatul lui Victor Ponta.

Dan Şova a cerut Senatului dosarele prin care i s-a solicitat arestarea preventivă

În decembrie 2016, fostul senator PSD Dan Şova a cerut Senatului să îi pună la dispoziţie câte o copie după fiecare dintre cele două dosare prin care DNA a solicitat arestarea sa în 2015, motivând că îi sunt necesare în vederea organizării apărării la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

„Prin prezenta vă solicit respectuos punerea la dispoziţie a câte unui exemplar complet din dosarele aflate la Secretariatul general al Senatului privind solicitarea arestării subsemnatului, aşa cum au fost formulate de către Parchetul General - Direcţia Naţională Anticorupţie în cursul anului 2015. Îmi permit să reamintesc faptul că sunt trei dosare. Solicit o copie integrală a fiecăruia dintre aceste dosare, fiindu-mi absolut necesare în vederea organizării apărării pe fond în dosarele penale nr. 526/1/2016 şi respectiv nr. 3407/1/2015 aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală“, a scris Dan Şova în cererea trimisă Senatului pe 19 decembrie.

Biroul Permanent al Senatului a luat act de solicitarea fostului parlamentar social-democrat.

În dosarul „Turceni-Rovinari“, procurorii DNA i-au trimis în judecată, în 17 septembrie 2015, pe fostul premier Victor Ponta, senatorul Dan Şova, Laurenţiu Dan Ciurel şi Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).

Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat, iar Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi "Şova şi Asociaţii" la data faptelor, pentru abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani.