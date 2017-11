Tudorel Toader îi răspunde lui Klaus Iohannis:  Eram obligat de lege să merg în Parlament. Comisia a solicitat să le las draftul de proiect de lege

„Sigur, normele de tehnică legislativă sunt de ordine publică. Normele de tehnică legislativă trebui respectate ad litteram. Potrivit Legii 24, ministerele pot demara procedurile de elaborare a unui proiect de lege. Ceea ce s-a petrecut la Ministerul Justiţiei. În momentul în care ministerul finalizează proiectul de lege, are două căi de urmat. Una, de a prezenta proiectul de lege în Guvern şi dvs celor prezenţi v-am spus de foarte multe că Guvernul îl poate aproba, îl poate aproba cu modificări şi chiar poate să-l respingă. Ştiţi că există şi o decizie recentă a CCR care spune că nimeni nu poate refuza să se prezinte în faţa unei comisii parlamentare. Decizia nici nu ar fi fost necesară, pentru că este o obligaţie legală şi principiul acela despre care este necesar să vorbim din ce în ce mai des pentru a-l respecta din ce în ce mai bine, principiul colaborării loiale dintre autorităţi. În baza legii, în baza acestui principiu, în baza deciziei CCR am dat curs invitaţiei comisiei. La invitaţia dânşilor am prezentat timp de 50 de minute principalele elemente din legile justiţiei şi întrevederea din comisie putea să se oprească acolo. Putea să se spună am luat act, foarte bine, să nu ne suprapunem prin activităţi, şi continuăm procedura prin guvern. Comisia, însă, a mers pe varianta a doua. A solicitat să le las draftul de proiect de lege. Eraţi acolo. L-am lăsat în format fizic cele trei proiecte de lege. Eu v-am spus de fiecare dată, vă repet şi astăzi, ministrul Justiţiei nu are iniţiativă legislativă, dar ministrul Justiţiei nu decide care-i calea de urmat, dacă e prin guvern sau un număr de parlamentari îşi însuşesc proiectul de lege ca initiativă proprie, ceea ce s-a şi întâmplat.”, a mai spus Toader.

Într-o conferinţă de presă, Tudorel Toader a declarat, vineri, că dacă Klaus Iohannis şi-a pierdut încrederea, înseamnă că a avut-o. „Din discurs putem reţine şi două lucruri bune: faptul că dacă a pierdut încrederea înseamnă că a avut-o, iar în al doilea rând, criticile sale au vizat procedura, pe fond spunând că soluţiile sunt şi soluţii corecte, necesare, fireşti.”, a spus Tudorel Toader, care a precizat că şi-a făcut datoria pe legile justiţiei, iar codurile au nevoie de corectare. Ce declara Iohannis Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, joi, dacă are încredere că ministrul Justiţiei va face ceea ce trebuie după votul de trei le trei pe raportul Inspecţiei Judiciare după controlul la DNA, el răspunzând că, deşi instituţional ar trebui să spună că are încredere, experinţe ultimelor luni nu îi permite să spună acest lucru. ”Pur instituţional, probabil v-aţi aştepta să spun că am toată încrederea, dar experienţa ultimelor luni nu îmi permite să spun aşa ceva”, a afirmat Klaus Iohannis. Despre ”ciopârţirea” legilor Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că procedura de legiferare a fost viciată prin modul de promovare a legilor privind justiţia, iar modificările dorite duc la ”ciopârţirea” legilor. Iohannis a spus că ministrul Justiţiei a mers în Parlament fără să aibă drept de iniţiativă legislativă şi le-a dat parlamentarilor aceste legi. ”Niciodată nu am avut până acum o astfel de procedură viciată de legiferare: pachet de legi asumat de ministru, cerut avize, toate negative. Nu se lasă ministrul, se duce fără să aibă drept de iniţiativă legislativă în Parlament, le dă fizic, parlamentarii le iau ca şi cum le-ar fi creat acasă. Aşa nu se legiferează”, a afirmat preşedintele. În privinţa conţinutului proiectelor pe justiţie, şeful statului a spus că unele prevederi din aceste modificări sunt ”bune, oportune şi necesare”. ”Însă, de la a corecta legislaţia, ceea ce în esenţă ar fi fost un lucru bun, până la a ciopârţi, e cale lungă şi nu ar trebui să o parcurgem”, a subliniat Klaus Iohannis.