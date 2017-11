Tudorel Toader, despre declaraţiile lui Tăriceanu la adresa DNA: Este vorba despre o libertate de exprimare

Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost întrebat de jurnalişti cum vede sesizarea trimisă de şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, la CSM, în care se solicită efectuarea de verificări cu privire la afirmaţiile lui Tăriceanu care a spus printre altele că "DNA a devenit un jalnic instrument politic".

"Exact cum am văzut şi în momentul în care tot la CSM, la Inspecţia Judiciară, a fost expediată o altă sesizare cu privire la o declaraţie pe care chiar eu am făcut-o. Şi, dacă referitor la mine am spus că este vorba despre o libertate de exprimare, acelaşi lucru îl voi spune şi cu privire la sesizarea formulată vis-a-vis de preşedintele Senatului", a răspuns Toader, citat de Agerpres.