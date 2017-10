Tudorel Toader, despre  modificarea legilor Justiţiei după avizul negativ al CSM: „Proiectul de lege îşi va urma, cu anumite modificări, parcursul”

Aflat la Iaşi pentru a lua parte la festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018 de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", ministrul Tudorel Toader a precizat că nu se pune problema rescrierii proiectului de legi ale justiţiei. Conform acestuia, pachetul propus are are foarte multe soluţii venite de la CSM, are foarte multe soluţii de punere de acord cu soluţiile Curţii Constituţionale.



"N-ai ce să rescrii acolo. E vorba doar de câteva soluţii, puncte asupra cărora părerile sunt diferite. În rest există o convergenţă. Eu mă aşteptam să primesc de la CSM avize punctuale pe fiecare propunere legislativă, nu unul în bloc, dar este opţiunea dânşilor, ne raportăm la tehnica legislativă, la Constituţie, iar proiectul de lege îşi va urma, cu anumite modificări, parcursul", a declarat ministrul Toader, citat de Agerpres.



În ceea ce priveşte avizul negativ dat de magistraţii CSM, ministrul Justiţiei a spus că este rezervat în ceea ce priveşte avizul dat, chiar dacă acesta este unul consultativ.

„CSM a dat aviz negativ pe soluţii propuse de CSM”



„Am anumite rezerve faţă de acest aviz negativ, consultativ fiind, pentru că în proiectul de lege Ministerul Justiţiei a reţinut foarte multe dintre propunerile formulate chiar de către CSM. Cele mai multe propuneri vin de acolo. Înţeleg, prin urmare, că CSM a dat aviz negativ pe soluţii propuse de CSM. Proiectul de lege propune modificări pentru punerea de acord a legilor justiţiei cu deciziile Curţii Constituţionale. Nu poţi da aviz negativ, nu poţi spune că nu eşti de acord cu o modificare ce transpune deciziile Curţii Constituţionale", a declarat ministrul Justiţiei.

Propunerile ministrului

Tudorel Toader a recunoscut totodată că „e adevărat că proiectul de lege propune modificarea multor soluţii legislative pe care le-am apreciat, dar Parlamentul va decide dacă nu cumva sunt anumite privilegii".



„Acela de a te pensiona din judecător, procuror, azi, de a te reîncadra mâine-poimâine tot pe post de judecător, procuror, dar pe o altă procedură decât cea de la CSM, acela de a fi procuror la Parchetul de pe lângă Judecătorie cu grad şi salariu de Parchetul de cel mai înalt nivel, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, acela de a deţine spaţiu locativ aparţinând Ministerului Justiţiei şi după pensionare sau după decesul fostului magistrat. Sunt multe soluţii în actuala redactare pe care eu am propus să fie eliminate pentru că se creează acest decalaj, acest privilegiu în faţa legii. Ele sunt propuneri în revenire în parametrii normalului, dacă mă pot exprima aşa, parametri în care orice persoană se raportează la exigenţele constiuţionale", a mai spus ministrul Justiţiei.