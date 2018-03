Tribunalul Bucureşti a decis menţinerea măsurilor preventive pentru SC Tel Drum în dosarul de fraudă cu fonduri europene

Decizia vine după ce la sfârşitul lunii ianuarie Tribunalul Bucureşti a admis cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de luare a măsurii interdicţiei iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice Tel Drum sau suspendarea acestor proceduri întrucât firma nu ar mai putea fi trasă la răspundere.





Măsura a fost impusă în baza art. 493 din NCPP, unde se specifică că „judecătorul (...) poate dispune, dacă există motive temeinice care justifică suspiciunea rezonabilă că persoana juridică a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi numai pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal, una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; b) interdicţia iniţierii ori, după caz, suspendarea fuziunii, a divizării sau a reducerii capitalului social al persoanei juridice, începută anterior sau în cursul urmăririi penale; c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţă persoanei juridice”.





Conform alin.4 al aceluiaşi articol, aceste măsuri pot fi impuse pe o perioadă de maxim 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă se menţin motivele ce au determinat luarea acestora. Măsurile preventive au fost dispuse iniţial în data de 26 ianuarie, anul curent, şi erau valide până pe 26 martie. Prin decizia magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti din 23 martie măsurile preventive sunt prelungite cu încă 60 de zile. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atăcată în apel, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.





Această speţă a pornit după ce SC Tel Drum a depus, în luna ianuarie a acestui an, la Tribunalul Teleorman o cerere de intrare în insolvenţă. „„Tel Drum, uitându-mă pe ANAF, e o societate care, în ultimii 10 ani de zile, an de an a înregistrat profit, deci nu ăsta ar fi motivul pentru care îşi cere insolvenţa şi anume faptul că înregistrează pierderi şi datorii. Au fost ani în care făcea profit şi 21 de milioane de lei. Probabil, motivul real al cererii de deschidere a procedurii în insolvenţă rezidă tocmai în acest sechestru penal sau sechestre penale”, declara la acea dată Remus Borza, lichidator judiciar.





SC Tel Drum SA a fost trimisă în judecată, ca persoană juridică, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, pe 27 decembrie 2017.



Firma din Teleorman rămâne cu interdicţia de a iniţia procedura de lichidare sau de dizolvare, pentru o perioadă de 60 de zile.