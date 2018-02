Solicitarea de revocare a poliţiştilor de la DNA Prahova, trimisă la DNA prin Poşta Militară

Carmen Dan a declarat, joi, că a trimis solicitarea de revocare cu Poşta Militară, încă de acum două zile.

„Acea adresă a fost scrisă, datată cu data de 13 februarie şi a fost expediată cu Poşta Militară. Că nu a primit-o doamna procuror-şef, nu aş vrea să comentez“, a precizat ministrul.

Ea a explicat, sumar, de ce a solicitat revocare: „Verificarea poliţiştilor este reglementată de Ordonanţa care reglementează funcţionarea DNA. Am cerut revocarea, pentru că aspectele sesizate mi se par foarte grave“.

Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, a afirmat, miercuri, că nu a primit nicio solicitare oficială de la ministrul de Interne privind revocarea celor doi poliţişti de la Serviciul Teritorial Ploieşti al DNA.

"Nu am primit niciun fel de solicitare oficială. Până la ora la care am început această conferinţă de presă nu a fost înregistrată această solicitare. Am luat la cunoştinţă de ea din spaţiul public", a declarat Kovesi în cadrul unei conferinţe de presă.

Ea a adăugat că îi va da un răspuns ministrului de Interne după ce va primi o solicitare oficială.