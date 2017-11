„Regele manelelor“ avea o cârtiţă la Crimă Organizată

Comisarul-şef de poliţie Vasile Militaru din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Compartimentul finanţării terorismului şi spălării banilor a fost reţinut ieri de procurorii DIICOT, în dosarul în care este cercetat Paul Iova, alias Ion Petrişor, mai cunoscut sub porecla de „Regele manelelor“. Acuzaţiile: favorizarea făptuitorului.

Concret, Militaru a fost interceptat în iunie 2017 atunci când discuta cu Dumitru Oane Bogdan, zis „Bodi”, unul dintre locotenenţii „Regelui manelelor”, potrivit procurorilor DIICOT. Anchetatorii îl monitorizau pe interlop pentru că îl suspectau că ar fi participat la jefuirea unor contrabandişti de ţigări. Aşa au constatat că acesta discuta regulat cu comisarul-şef. „Bodi” este fugit din ţară, pe numele lui fiind emis un mandat de arestare în lipsă, iar „Regele manelelor” este arestat din iunie 2017.

În discuţiile pe care le avea cu poliţistul antimafia „Bodi” povestea fără menajamente despre loviturile pe care le dădea şi cum îi jefuia pe contrabandişti. La aceste acţiuni participa alături de Paul Iova. „Am fost azi-noapte plecat. Azi-noapte am plecat să iau de la Pinochio a lui Văncică 7 baxuri de ţigări!... Am dus la un apartament pe Baia Mare şi în blocul ăla are cameră. E la perfecţie acolo, o dată, şi a dat 500 de mii de euro lui unu care plecă cu banii în ţară... auzi bine: 500 de mii! / Trebuie să mergi să ieicamerele de acolo, că are camere în bloc, că cară cumnată-su...cară cumnată-su Nee...cară el ţigările. Şi se vede...eeee.../ Nu, tata, trebuie să facă o maradona ... ăăă...nu maradona, cum îi zice când...? Şmenu’, să facă şmenu / Şmenu’. Tre’ să fure un diamant de la nişte şeici de vreo...100 de ...d-alea de...”, erau mesajele transmise de „Bodi”. Poliţistul era prudent în discuţiile telefonice. „Fii atent ce-o să te rog eu pe tine: toate mesajele alea care le-ai trimis către mine, le ştergi imediat / E spre binele tău. Să nu îţi verifice telefoanele! / Bine! Dar te rog eu, te apuci şi le ştergi pe toate acuma!”, repeta insistent poliţistul. „Acuma tată, acuma le şterg!”, replica ascultător „Bodi”.

„Tu să stai acolo, să stai liniştit“

Pe 27 iunie 2017, procurorii DIICOT au ridicat mai mulţi membri ai grupării „Maneliştilor”, acuzaţi de tâlhărie, şantaj, furt calificat, înşelăciune, mărturie mincinoasă şi contrabanda cu ţigări. În momentul descidenderilor din vară, „Bodi” era în Grecia. Într-o convorbire din 29 iunie 2017, poliţistul îl sfătuieşte pe interlop, în mod voalat, să nu revină în ţară, până la momentul în care va afla, cu exactitate, stadiul anchetei. Întreaga conversaţie are loc sub aparenţa relaţiei „poliţist-sursă”, deşi subiectul acesteia excedează oricărei colaborări în cadrul legal, rolurile fiind adesea inversate. Practic, poliţistul îi furnizează informaţii şi sfaturi lui „Bodi”. „Da? Pentru că ştii ce-au făcut? Băi, ascultă-mă puţin. Au intrat ăia şi ne-au dat peste cap nouă toată treaba”, spune Militaru. „Tată, nu mă mai interesează, mulţumesc lui Dumnezeu că sunt aicea, că-mi câştig pâinea cinstit, nu mă mai interesează”, explica interlopul. „Asta e, tu să stai acolo, să stai liniştit....”, era sfatul poliţistului.

„Ai ieşit la fix“

În aceeaşi zi, poliţistul revine cu un telefon: „Ia zi, te-a căutat ăştia?”. „Poliţia? Nu. Nu m-a căutat încă”, a răspuns „Bodi”. „Eh, nu-i nicio… dacă… când o fi să te citeze cineva, mă suni şi … oricum, dacă e să te citeze, tre să te duci”, „Stai liniştit! Băi, stai să vedem pă ce eşti acolo, da? Să vedem care-i situaţia cu tine. Că tu ai ieşit la fix. Da?”, erau sfaturile lui Militaru.

Interlopul era înspăimântat că o să fie prins. „Stau aicea să-mi iau 600 de euro pe lună şi io şi nevasta, 1.200 euro, lucrăm 4-5 ore pe zi la mătuşă-mea şi mulţumesc şui Dumnezeu sunt, nu bine, foarte bine”, spunea „Bodi”. „Aveţi mâncărică, aveţi unde să dormiţi, aveţi ce să faceţi…”, îi dădea siguranţă poliţistul.

Din verificările efectuate de DIICOT la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a rezultat că Militaru interoga periodic baza de date în cazul lui „Bodi”, motivul oficial al interogării fiind indicat drept „dosar penal”, asta deşi la BCCO nu erau înregistrate dosare cu interlopul. Pe 30 august, în sistem a fost introdus mandatul de arestare emis în lipsă pe numele lui Bogdan Dumitru Oane, care figura ca „persoană urmărită”. Vasile Militaru a declarat în faţa procurorilor DIICOT că este nevinovat ş a negat că l-ar fi sfătuit pe interlop să stea ascuns în Grecia.