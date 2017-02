Parchetul instanţei supreme, despre sesizarea privind finanţarea USR: Există un dosar, a fost începută urmărirea penală

„Pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost înregistrat la începutul acestui an un dosar având obiectul menţionat de dumneavoastră, fiind începută urmărirea penală cu privire la faptă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, spălare de bani şi conflict de interese”, arată Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în răspunsul transmis la solicitarea agenţiei News.ro privind data la care a fost depusă sesizarea şi titularul plângerii privind presupusa cheltuire ilegală a unor fonduri de campanie din partea USR.



Parchetul precizează că această cauză este în curs de soluţionare, iar până la acest moment „au fost efectuate diverse acte de procedură”.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, în 27 ianuarie, că procurorul general al României, Augustin Lazăr, nu i-a răspuns la întrebarea pe care a pus-o la o emisiune dacă a primit o plângere de la AEP privind finanţarea ilegală a USR.



„Ştiu că nu are voie să dea curs la acel dosar, dar să răspundă dacă a primit-o sau nu, dacă blochează dosarul sau dacă l-a repartizat”, a spus Liviu Dragnea.



Ulterior, liderul USR, Nicuşor Dan, a spus că nu există nicio anchetă care să vizeze finanţarea USB/USR, după ce în spaţiul public au fost lansate acuzaţii privind finanţarea acestui partid.



„Realitatea pe care o construiesc politicienii interesaţi de amnistie şi graţiere şi cutiile lor de rezonanţă din presă e demnă de «Alice în Ţara Minunilor». După ştirile potrivit cărora câinii primesc bani pentru protest, notiţa că USB/USR ar fi fost sponsorizată de persoane fără adăpost nu mai miră pe nimeni”, a scris Nicuşor Dan în 30 ianuarie, pe pagina sa de Facebook.



Liderul USR a precizat că va repeta, de fiecare dată când este cazul, adevărul despre donaţiile primite de USR. ”Finanţarea campaniei electorale pentru alegerile locale din Bucureşti a fost verificată de către Autoritatea Electorală Permanentă care a constatat legalitatea ei şi a decis decontarea sumelor cheltuite. Nu există nicio anchetă care să vizeze finanţarea USB/USR, aşa cum se susţine, în mod fals, în notiţa publicată azi pe siteuri de news şi în emisiunile unor televiziuni. Toate acuzaţiile absurde aduse USR demonstrează un singur lucru, că le este frică”, a arătat Nicuşor Dan.