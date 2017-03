Ministrul Justiţiei revine cu precizări despre o eventuală demisie a procurorului general şi a şefei DNA: Nu le-am sugerat să plece

Ministrul Justiţiei a declarat, luni dimineaţă, că nu a sugerat nici şefului DNA, nici procurorului general să îşi dea demisia.

„Nu le-am sugerat să-şi dea. Am spus şi am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta şi am evocat o instituţie care există în Codul muncii. Oricine poate să-şi dea demisia, nimeni nu e obligat să muncească ceva împotriva voinţei lui", a precizat Tudorel Toader, la Ministerul Justiţiei, potrivit Agerpres