Mihai Fifor: Baza de la Deveselu este un element-cheie pentru apărarea acestui flanc al Alianţei Nord-Atlantice

Reacţia ministrului Mihai Fifor vine în urma afirmaţiilor fostului premier Adrian Năstase, care a declarat că scutul de la Deveselu ar fi depăşit în comparaţie cu echipamentele militare ale Rusiei.





"Am un respect deosebit pentru preşedintele Adrian Năstase. Nu comentez afirmaţiile domniei sale, nu am comentat şi nu am de gând să comentez declaraţiile preşedintelui Vladimir Putin. Vă pot spune cu toată certitudinea că baza militară de la Deveselu este perfect operaţională, este o bază element cheie pentru apărarea acestui flanc al Alianţei Nord-Atlantice. Suntem perfect operaţionali în momentul de faţă şi nu cred că, vreodată, s-ar putea pune problema în termenii aceştia. De altfel, toate dotările pe care Armata Română le are cu partenerul său strategic sunt perfect operaţionale şi eu spun că prin tot ce facem de când Guvernul României alocă 2% din PIB pentru înzestrarea Armatei arătăm că dorim să punem în aplicare cele 8 programe majore de înzestrare a Armatei, astfel încât să creştem capabilitatea şi forţa de reacţie a Armatei Române ca partener al unei Alianţe extrem de solide", a declarat ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, citat de Agerpres.





Fostul premier şi ex-lider al PSD, Adrian Năstase, a declarat pentru adevarul.ro că "scutul de la Deveselu reprezintă o chestiune depăşită, care va fi probabil preluată la Muzeul Tehnic în viitorul apropiat".





„Lipsa războaielor locale pentru marile puteri e un dezastru. Şi pentru industria lor de apărare. Mai vând ei din când în când în România, ne mai facem şi noi prietenii bazate pe vânzări de armament. Până la urmă, dacă ne uităm la ce echipamente au ruşii, ne dăm seama că scutul de la Deveselu reprezintă, totuşi, o chestiune depăşită, care va fi probabil preluată la Muzeul Tehnic în viitorul apropiat“, a declarat fostul premier Adrian Năstase.







Ministrul Mihai Fifor a fost prezent, miercuri şi joi, în judeţul Neamţ, unde a vizitat o unitate militară şi staţiunea balneo-climaterică de la Bălţăteşti, aflată în administrarea Armatei