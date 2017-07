Mărturiile românilor care cărau cocaină în stomac pentru mafia nigeriană

În dimineaţa zilei de 30 aprilie 2014, o echipă de la brigada antidrog din Cipru îl aştepta pe aeroportul din Paphos pe un tânăr român, Andrei Marius, zis „Bibică”. Aveau informaţia că tânărul transporta droguri în bagaje. Avionul cu numărul de zbor JAF 3863, de la Bruxelles, a aterizat la ora stabilită: 11.35. Românul a fost percheziţionat de către autorităţile vamale din Cipru, însă nu s-au descoperit droguri în bagajele lui.

Deoarece informaţia privind drogurile era sigură, poliţiştii i-au cerut lui „Bibică” acordul scris pentru a i se efectua radiografii. Românul a fost dus în aceeaşi zi la Spitalul General din Paphos, iar medicii au descoperit în stomac mai multe capsule. „Bibică” a fost internat, iar până la ora 21.50 a eliminat 75 de peleţi (capsule) cu cocaină. În total, 883,4463 grame de droguri.

„Bibică” era doar un pion, un cărăuş într-o organizaţie de trafic internaţional de droguri, coordonată din Amsterdam (Olanda). Liderul ei era nigerianul „Emma Boema”.

Românul ajunsese să lucreze pentru traficanţii nigerieni de droguri la recomandarea unui prieten, Leonard-Cristian Tudorache, zis „Tâmplaru”. La rândul său, „Tâmplaru” era amic cu iubita nigerianului, Alina Sandu, cunoscută că „Naşa”. Femeia este de origine română, rezidentă în Olanda, şi avea ca principală misiune racolarea de cărăuşi.

Tot ea se ocupa de cazarea acestora, organizarea activităţii, rezervarea şi plata biletelor de transport, menţinerea legăturii cu sursele de cocaină şi destinatarii drogurilor, dar şi plata cărăuşilor. În esenţă, principala rută de transport a cocainei era din Brazilia în Olanda. Pentru a nu atrage atenţia, traseul era deviat printr-o ţară africană. Din Amsterdam, drogurile erau direcţionate către alte ţări europene.

Droguri de milioane de euro

După prinderea lui „Bibică”, poliţiştii ciprioţi au sesizat procurorii DIICOT cu acest caz. Discuţiile pe care românul le-a avut, pe telefon şi facebook, cu „Tâmplaru” şi cu Alina Sandu au dezvăluit o întreagă reţea de cărăuşi români. O parte erau din satul Colţea (Brăila), de unde este originar şi „Bibică”, este vorba de Marian Dobriţa şi Vasilică Rătunzeanu, iar alţii erau din Bucureşti, Vasile Lepădatu şi Bianca Bîrsan.

În 2016, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe toţi cărăuşii. Ei au fost acuzaţi că au transportat în stomac cel puţin 14 kilograme de cocaină, valoarea de piaţă a drogurilor era de 1.486.300 de euro. Cărăuşul primea pe fiecare capsulă transportată în stomac câte 15-20 de euro/capsulă. La fiecare drum, un cărăuş putea transporta între 400 de grame şi 900 de grame de cocaină, şi primea pentru serviciul său între 600 şi 1.500 de euro.

Cum se ambala cocaina

Cărăuşii români au recunoscut acuzaţiile şi au povestit procurorilor DIICOT detalii inedite despre traficul de droguri. Baza principală a grupării era în Amsterdam, iar până primeau comanda pentru diferite transporuri, românii erau martori la tot ce se întâmpla. „În aceeaşi perioadă am observat mai mulţi cetăţeni de culoare care veneau la «Emma», pentru scurte perioade de timp. De la Rătunzeanu Vasilică am aflat că aceştia înghiţeau capsule de cocaină şi plecau acolo unde aveau comanda, cum ar fi Spania, Germania, Franţa, Italia”, a povestit Marian Dobriţa.

„Aceste capsule erau confecţionate de «Emma», care ambala cocaina în nişte punguţe de plastic pe care le sigila termic, apoi le înfăşura în scotch (bandă adezivă). O capsulă avea 10 grame”, a explicat Bianca Bîrsan cum erau confecţionate capsulele.

Luau un antivomitiv şi un antidiareic

Vasilică Rătunzeanu a explicat anchetatorilor DIICOT că înainte de a pleca cu un transport, primea numele hotelului unde trebuia să se cazeze, un telefon mobil şi o cartelă cu număr de Olanda, pe care la întoarcere o restituia. „Ei mi-au cumpărat biletul de avion, mi-au dat bani de hotel şi de mâncare, iar Sandu Alina mă dirija telefonic”, a povestit şi Bianca Bîrsan.

„La un moment dat am aflat că urma să plec în Cipru; pentru acest lucru «Emma» mi-a adus un bol ce conţinea 80 de capsule de cocaină. Acesta mi-a dat să înghit înainte două pastile, respectiv un antivomitiv şi un antidiareic, după care am înghiţit 37 de capsule din care am vomitat 17. «Emma», a fost nemulţumit de situaţie dar întrucât biletele de avion către Cipru erau plătite am plecat cu cantitatea înghiţită. La plecarea din Olanda, «Emma», mi-a şters tot ce aveam în memoria telefonului, mi-a luat cartele mea şi mi-a dat altă cartelă, cu număr de Olanda”, a explicat Rătunzeanu măsurile de precauţie.

Ordinele, prin telefon

Când aterizau la destinaţie, cărăuşii primeau indicaţiile de la Alina Sandu. Marian Dobriţa a dat detalii despre unul dintre transporturile făcute în Cipru. „Ajungând pe aeroportul din Larnaca, am fost aşteptat de un cetăţean de culoare, care m-a recunoscut după o fotografie făcută de «Emma» înainte de a pleca din Olanda. Acesta m-a condus la un taxi, indicându-i şoferului unde trebuia să merg, respectiv în Limassol, la hotelul «Le Vilagge»”, şi-a continuat declaraţia bărbatul.

Eliminarea drogurilor se făcea la hotel. „Pe timpul cât eliminam drogurile o ţineam la curent pe Sandu Alina, discuţiile purtându-se în mod codat. Atunci când am terminat de eliminat toate cele 20 de capsule, Sandu Alina mi-a spus să iau o sticlă de suc în care să introduc capsulele după care să cobor în faţa hotelului unde urma să mă aştepte o altă persoană, pentru a-i preda drogurile şi să încasez suma de 3.800 de euro. Am respectat întocmai indicaţiile Alinei, după care m-am întors în hotel”, a povestit Dobriţa.

Capsulele: „Elevi plecaţi în excursie“

Cei implicaţi în această grupare foloseau un limbaj codificat, potrivit monitorizării

DIICOT. „Elevi plecaţi în excursie” erau denumite capsulele, iar Emma era „directorul şcolii”. „Elevi plecaţi in tabără la cules de porumb”- era vorba de un cărăuş trimis în Cipru, „Bibică a plecat la câmp numai cu 45 de coceni”- cărăuşul luase doar 45 de capsule.

Cele mai scumpe trasee, dar şi cele mai periculoase, erau cele din Brazilia în Africa. De asemenea, cărăuşii aveau foarte multe călătorii făcute în Europa şi nu voiau să atragă atenţia asupra lor, aşa că li se propunea să schimbe continentele. „Mi s-a propus în repetate rânduri, de către Sandu Alina, să efectuez transporturi de cocaină din Brazilia în Africa, pentru care aş putea primi suma de 4.000 de euro/cursă. Am înţeles că pe această rută, drogurile ar fi transportate în bagaje, şi nu înghiţite. Întrucât nu aveam paşaport valabil pe o perioadă de 5 ani şi deoarece îmi era frică, am refuzat acest lucru”, a povestit Marian Dobriţa.

Condamnări grele

Puşi în faţa probelor, cărăuşii au recunoscut în faţa magistraţilor acuzaţiile. O parte dintre ei au fost trimişi în judecată şi au primit condamnări grele: Leonard-Cristian Tudorache, zis „Tâmplaru”, 6 ani şi 8 luni închisoare, Marian Dobriţa, 6 ani şi 9 luni închisoare, Vasilică Rătunzeanu, 4 ani şi

3 luni, iar Vasile Lepădatu, 7 ani şi 8 luni închisoare.

Unul dintre membrii grupării, Bianca Bîrsan a fost prinsă în 2014 pe aeroportul Charleroi (Belgia), având în stomac 86 de ovule care conţineau 1.110 grame cocaină. Aceasta avea asupra sa un bilet de avion pe ruta Bruxelles – Paphos (Cipru), fiind prinsă înainte de îmbarcare. În 2015, Tribunalul de primă instanţă din Hainaut a decis că este vinovată şi a condamnat-o.

Imediat după prinderea lui Andrei Marius, zis „Bibică”, pe aeroportul din Cipru, Alina Sandu (foto) a aruncat telefonul de pe care ţinea legătura cu acesta. Femeia a fost condamnată definitiv, în lipsă, la 14 ani şi 4 luni de închisoare. În acest moment, ea este dată în urmărire internaţională prin Interpol.

„Bibică” a fost condamnat de o instanţă din Cipru la o pedeapsă de 11 ani de închisoare şi a fost închis în Penitenciarul Central din Nicosia. În 2015, Curtea de Apel Galaţi a admis o solicitare făcută de tânăr pentru a fi transferat într-un penitenciar din România.