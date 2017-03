Martor în dosarul lui Sorin Oprescu: Stanca mi-a cerut 50.000 de euro pentru „Şefu'“ sau „Barosanu'“

Martorul-denunţător Petre Pietroi a răspuns, miercuri, la sute de întrebări ale judecătoarei Iosefina Pârvu de la Tribunalul Bucureşti.



Magistratul a vrut să afle ce l-a determinat pe martor să facă două denunţuri la DNA şi l-a ameninţat de mai multe ori că-i face sesizare la procuror pentru mărturie mincinoasă.



"Îmi menţin denunţurile formulate şi declaraţiile date la urmărirea penală în faţa procurorilor. Primul denunţ îi viza pe Bogdan Popa şi Cristian Stanca. Întâlnirea de la restaurantul Potcoava, pe care am relatat-o în acest înscris a avut loc cu câteva zile înainte de formularea denunţului”, a susţinut martorul.



În acel moment, judecătoarea i-a amintit că şi el a fost implicat în afacerile necurate de la Primăria Capitalei.



"Dumneavoastră aţi fost implicat, aţi fost la limita legii. De ce aţi făcut denunţ? Bănuiesc că aţi discutat înainte cu celălalt denunţător", a spus judecătoarea.



Martorul a răspuns că a vrut să îşi spele păcatele.



"Al doilea denunţ a fost făcut la biroul avocatului. Am venit cu ideile scrise iar un avocat a întocmit denunţul. Împreună cu soţii Gogonea am contribuit cu ceea ce cunoşteam la conţinutul acelui denunţ. Motivul pentru care am făcut denunţurile a fost să-mi spăl păcatele”, a arătat Petre Pietroi.



În continuare, martorul a mai precizat că făcea studii de fezabilitate pentru proiectele primăriei, printr-o firmă.



"Toate studiile de fezabilitate erau în proiecţia pieţei. Suma finală trebuia să fie egală cu bugetul alocat. Diferenţa dintre valoarea contractelor şi valoarea lucrărilor executate era mită”, a susţinut Pietroi.



În acel moment, judecătoarea a ţinut să-i aducă aminte că mărturia mincinoasă se pedepseşte cu închisoarea.



Martorul a mai precizat că Bogdan Popa, inculpat şi el în dosar, i l-a prezentat pe Romeo Albu, alt inculpat din dosar, ca fiind "omul lui de încredere”.



Întrebat cine se ocupa efectiv de plăţi, Pietroi a arătat că, până în 2015, cei care se ocupau de plăţi erau soţii Teodor şi Cristina Gogonea, moment în care judecătoarea Pârvu l-a atenţionat: "Tare mă tem că plecaţi de aici cu o sesizare pentru mărturie mincinoasă”.



Martorul a mai arătat că Teodor Gogonea îi spunea ce valoare trebuie să aibă plata şi că subcontractorii care realizau efectiv lucrările de construcţie la obiectivele Primăriei erau atât reali, cât şi fictivi.



"Subcontractorii fictivi erau aleşi de Popa. În 2015, eu şi Gogonea ne-am întâlnit în Piaţa Aviatorilor cu Stanca. Ne-a dat un plic cu cinci mii euro şi ne-a zis că sunt pentru Emanuel Albu, şeful de şantier. Întâlnirea a fost solicitată de inculpatul Popa”, a continuat Pietroi.



Martorul a arătat că, în altă împrejurare, Bogdan Popa i-a cerut să-i dea şapte mii de euro lui Romeo Albu pentru directorul economic al Primăriei, Octavian Mircea Constantinescu.



"I-am zis: Şapte mii pentru Constantinescu. A dat din cap şi a plecat”, a continuat martorul.



În acest moment, judecătorul l-a întrebat dacă are certitudinea că banii au ajuns la Constantinescu şi Sorin Oprescu.



"Nu am avut o certitudine că banii mergeau către Oprescu şi Constantinescu, dar am avut bănuiala datorată faptului că plăţile primăriei către SC Green Line, (firma care aparţine soţilor Gogonea n.red.), se făceau foarte repede. Pe baza acestei bănuieli am avut convingerea că banii au ajuns la Oprescu şi Constantinescu”, a continuat martorul.



Judecătoarea l-a atenţionat din nou: "Nu mai daţi răspunsuri oscilante, nu voi ezita să iau măsuri împotriva dumneavoastră”.



Declaraţia a continuat cu relatarea unei întâmplări din vara lui 2015.



"Atunci m-am văzut cu Stanca la un restaurant şi m-am plâns că sunt întârziate o parte dintre plăţi. Inculpatul Stanca mi-a zis textual: «daţi şi voi nişte bani din suma încasată şi se rezolva problema». Stanca mi-a zis că aceste sume s-ar duce la Constantinescu şi, posibil, Oprescu. (...) După o săptămână, Stanca mi-a cerut 50 de mii de euro pentru «Şefu'» sau «Barosanu'». Precizez că eu am dedus din discuţiile cu inculpaţii Popa şi Stanca că deasupra lor nu poate fi decât Oprescu. Într-o discuţie de la o spălătorie auto l-am întrebat pe Stanca dacă Oprescu nu este plecat în concediu. Mi-a confirmat că da, dar că se întoarce”, a mai arătat martorul.



El a mai dat detalii despre o deplasare a lui Sorin Oprescu la Viena, moment în care judecătoarea Pârvu i-a cerut imperativ: "Staţi drept! Atunci când formulati denunţuri şi când nişte oameni ajung în boxă va asumaţi o responsabilitate foarte mare şi presupune o anumită conduită"



La următorul termen vor fi audiaţi alţi trei martori.



Dosarul în care sunt judecaţi Sorin Oprescu, foşti angajaţi ai Primăriei Capitalei şi oameni de afaceri a fost trimis de procurorii DNA la Tribunalul Bucureşti în 20 noiembrie 2015, iar după ce a trecut prin procedura de cameră preliminară, a ajuns la judecarea în fond, în 8 iunie 2016 fiind primul termen.



Potrivit DNA, Bogdan Popa este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi, care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti, grup pe care, de la finalul anului 2013, l-ar fi condus Sorin Oprescu.



Oprescu este acuzat că a primit 25.000 de euro la locuinţa să din Ciolpani, de la Bogdan Popa.



“La data de 5 septembrie 2015, inculpatul Oprescu Sorin Mircea în calitate de primar al municipiului Bucureşti, în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpaţii Popa Bogdan Cornel şi Stanca Cristian, a primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretinşi în mod necuvenit de cei doi de la administratorii unei societăţi comerciale (denunţători în cauză), în legătură cu un contract de execuţii lucrări în cadrul Centrului Cultural al Palatelor Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului. Prin această conduită, primarul Municipiului Bucureşti nu a făcut altceva decât să «valideze» activitatea infracţională desfăşurată de inculpaţii Stanca Cristian şi Popa Bogdan Cornel, dar şi menţinerea acestuia din urmă în funcţia de director al Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, cu luarea în considerare a posibilităţii numirii sale ca director la ALPAB, deşi ştia că acesta comite infracţiuni de corupţie”, au scris procurorii în rechizitoriu.