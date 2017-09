LIVE VIDEO Procuroarea-şefă  Laura Codruţa Kovesi, interviu din biroul de la DNA: „DNA a fost controlată de peste 130 de ori”

Moise Guran: Este un conflict între DNA şi Ispecţia Judiciară?

Laura Codruţa Kovesi: Nu cred că există o acuzaţie formulată că DNA este în conflict cu una din institutţii. Se încearcă crearea unui scandal în spaţiu public. IJ este formată din procurori şi judecători, care verifică dacă magistraţii încalcă legea în cadrul unui dsar

Am avut anul acesta peste 43 de verificări din partea IJ, anul trecut au fost peste 80 de verificări. Au fost controale punctuale, temetice şi un control de fond. Când vine IJ şi te verifică este o activitate normală. În ultimul an şi jumătate au fost controale foarte dese. Din ce în ce mai dese. Sunt peste 130 de controale făcute. S-a încercat să se acrediteze ideea că noi nu am fost verificaţi de IJ, am fost verificaţi de foarte multe ori.

S-a făcut o sesizare împotriva noatră privind ancheta în dosarul Ordonaţei 13/2017. Plângerea m-a vizat inclusiv pe mine. Inspectorii mi-au cerut un punct de vedere. Au evit în primăvara acestui an. Am trimis în un punct de vedere scris de 53 de pagini. Am spus că procurorii DNA au acţionat legal şi nu au încălcat legea. Astfel de dosare au fost intrumentate la DNA şi înainte să vin eu aici. Am spus că noi am acţionat legal. Până a venit decizia CCR, peste o săptămână de la începerea anchetei, noi am acţionat legal. Atunci câd CCR s-a pronunţat, DNA a dat clasare şi a declinat dosarul la parchetul competent, pe o infracţiune pe care avea competenţă.

Moise Guran: Există o înregistrare în spaţiuni public, între un ispector şi şeful acestuia.

Laura Codruţa Kovesi: Nu ştiu cât de auentică este acea discuţie, nu ştiu cne sunt aceste persoane. Nu apre numele Kovesi în discuţie. Este o discuţie între presupuşi doi inspectri. Tot din spaţiul public am aflat că discuţia ar fi fost dn luna iulie. Sunt convs că şeful IJ, dacă un inspector îi aduce la cunotinţă presuni, ar fid eschis o inspecţie. De ce apare abia în septmebrie? De ce nu s-au luat măsuri pentru a verifica aceste lucruri? Nu şi-a asumat nimeni că apare în înregistrarea aceea.