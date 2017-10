Kovesi, pentru „The New York Times“: „Există un asalt cât se poate de real asupra sistemului de justiţie“

„Sunt momente în care mediul politic ne arată că nu există nicio dorinţă de a eradica în totalitate corupţia. Există un asalt cât se poate de real asupra sistemului de justiţie”, a declarat Laura Codruţa Koveşi, şefa DNA.

Economia României înregistrează cea mai rapidă creştere din Europa, iar înclinaţia spre consum poate fi motivul principal al acestui lucru, subliniază într-o analiză de prima pagină publicaţia The New York Times, dând exempul unei pensionare care decide să îşi cumpere o pereche de cizme, deşi are o datorie, amintindu-şi însă că a primit bani în plus la pensie. „The New York Times, despre România: Cea mai rapidă creştere economică din Europa s-ar putea îndrepta către probleme”