Judecătorii din tribunalele din ţară cer separarea „imediată” a atribuţiilor CSM în Secţia pentru judecători şi Secţia pentru procurori

UPDATE Judecătorul Cristi Danileţ a comentat rezoluţia e facebook.

„Fiindcă sunt judecător şi activez la un tribunal voi spune câteva lucruri: E prima oară când aud de aşa ceva. Nu am fost consultat în prealabil, nu am mandatat pe nimeni să semneze şi nu sunt de acord cu un asemenea demers. Nu cred că e adecvat că membri CSM sa semneze o astfel de rezoluţie adresată celorlalţi membri CSM: credeam că timpul fracţiunilor din CSM a trecut si cred că disensiunile din CSM, fireşti uneori, nu trebuie să ocupe agenda publica. Cu siguranţă însă nu e cazul că unii judecători din CSM sa se poziţioneze împotriva procurorilor din CSM, astfel de conflicte fiind complet artificiale şi specifice anilor 2000.Azi, membrii CSM trebuie sa fie solidari între ei, puternici că organism, să apere magistratura in ansamblu şi să militeze pentru un act de justiţie competent şi eficient”.

Rezoluţia de la Constanţa

Rezoluţia este semnată de doi membri CSM, Gabriela Baltag şi Evelina Oprina, şi de 51 de preşedinţi şi vicepreşedinţi de tribunal din ţară. Potrivit „Rezoluţie”, judecătorii solicită public declanşarea, în cel mai scurt timp, de către puterea legislativă, precum şi de către celelalte autorităţi decizionale, a tuturor demersurilor în măsură să conducă la recunoaşterea şi asigurarea garanţiilor necesare pentru o justiţie independentă.

„În egală măsură, semnatarii prezentei Rezoluţii solicită judecătorilor care sunt membri în Consiliul Superior al Magistraturii să asigure respectarea dispoziţiilor legale, aşa încât drepturile fiecărui judecător să fie efectiv protejate, niciun argument de oportunitate neputând prevala celui de legalitate”, se arată în documentul citat, potrivit juridice.ro.

Semnatarii solicită consolidarea statutului judecătorilor prin separarea imediată a atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor, precum şi cu privire la organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor în sensul ca acestea să aparţină distinct celor două Secţii ale Consiliului, respectiv Secţiei pentru Judecători în privinţa judecătorilor şi instanţelor judecătoreşti şi Secţiei pentru Procurori în privinţa procurorilor şi parchetelor.

„Recunoaşterea acestei garanţii ar conduce la o consolidare a independenţei judecătorilor, singurii care înfăptuiesc justiţia, acest lucru nefiind pe deplin posibil cât timp cariera le este hotărâtă prin alte mecanisme decât cele proprii puterii judecătoreşti”, se arată în Rezoluţie.

Potrivit documnteului, semnatarii solicită judecătorilor – membri în Consiliului Superior al Magistraturii să denunţe şi să se delimiteze de orice încălcări ale dispoziţiilor legale, având această obligaţie faţă de întregul corp de judecători pe care-l reprezintă, dar şi faţă de societatea românească în favoarea căreia îşi exercită funcţia publică.

„Întrucât JUDECĂTORUL are un rol hotărâtor în statul de drept, solicităm tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în reglementarea statutului judecătorului, precum şi în organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti să dispună măsurile necesare în acest scop, începând cu consolidarea rolului şi atribuţiilor Secţiei pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Reafirmăm importanţa întăririi garanţiilor de independenţă recunoscute deja prin înlăturarea oricăror forme de presiune ce ar putea ameninţa desfăşurarea activităţii judiciare în alte condiţii decât cele strict legale”, se mai arată în documentul citat.

Rezoluţie urmează să fie transmisă Plenului CSM, Ministrului Justiţiei, preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului.