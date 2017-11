Judecător, despre discuţiile pe legile Justiţiei: „Poziţiile unor ONG-uri de magistraţi care sunt contrare adunărilor generale reprezintă o anomalie”

Cristi Danileţ susţine că numărul magistraţilor din justiţie este de 7000, iar singurul reprezentant oficial al tuturor acestora este CSM. El reaminteşte că adunările generale ale instanţelor şi parchetelor au respins proiectul de modificare a legilor Justiţiei. El face trimitere la prezenţa Danei Gîrbovan, preşedintele UNJR, la discuţiie din Comisia specială pentru legile Justiţiei. UNJR este singura asociaţie de magistraţi care are astăzi reprezentanţi la dezbaterea parlamentară din Comisie.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ, pe 9 noiembrie, proiectului de modificare a legilor justiţiei care a fost asumat de Parlament. Procurorul general Augustin Lazăr a spus că principalele propuneri contestate se referă la procedura de numire la vârful parchetelor şi la înfiinţarea unui Consiliu de integritate, care ar fi o instituţie neconstituţională.

Postarea lui Cristi Danileţ

„Ca urmare a unor intrebari repetate pe care le-am primit cu privire la susţinerile pe care le face doamna judecător Dana Gârbovan, aduc următoarele lămuriri:

Doamna Gârbovan nu este şefa judecătorilor sau reprezentantul judecătorilor, aşa cum este prezentată de o parte a presei. Ea este preşedintele unei asociatii neguvernamentale intitulată 'Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR)' a cărei componenţă şi al cărei număr de membri este necunoscut (acum vreo trei ani numărul membrilor era sub 100 şi toţi erau judecatori).

Ca urmare a poziţiilor publice repetate indreptate împotriva unor instituţii ale statului şi a unor categorii de magistraţi, doamna Gârbovan şi-a pierdut sustinerea din partea multor membri şi a unor simpatizanţi nemembri.

Personal nu mai fac parte din UNJR (am fost in echipa care a decis înfiinţarea ei şi am fost purtător de cuvânt al acesteia în urmă cu câţiva ani), iar poziţiile doamnei Garbovan nu au nicio legătură cu interesele mele şi ale celorlalti judecători - nici macar a celor clujeni, in rândul cărora îşi desfăşoară activitatea - in raport cu proiectele vizand legile justiţiei: noi ne-am exprimat clar în adunările generale, optând pentru respingerea lor în totalitate.

Numărul magistraţilor din justiţie este de 7000, iar singurul reprezentant oficial al tuturor acestora este CSM. Poziţiile unor ONG-uri de magistraţi care sunt contrare celor ale adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor reprezintă o anomalie de sistem menită să genereze confuzii şi neincredere in Justiţie.”