VIDEO Ilie Năstase, ridicat de poliţişti din trafic, pentru a doua oară în ultimele ore

Fostul tenismen a ajuns la Poliţie azi-noapte după un scandal cu poliţiştii, pe Şoseaua Nordului din Capitală, fiindu-i deschis dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

În jurul orei 11.30, având permisul reţinut, Ilie Năstase s-a urcat pe un scuter, a intrat pe contrasens, a depăşit linia dublă continuă şi ar fi trecut chiar pe culoarea roşie a semaforului.

„Cică n-am nu ştiu ce asigurare. Şi cică am dosar penal. M-a oprit, că a zis că am trecut pe roşu, când era verde“, a declarat Ilie Năstase. Întrebat dacă i se pare în regulă se se urce pe scuter, deşi dimineaţă se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, el a răsppuns: „S-a întâmplat la 1 dimineaţa. Crezi că mai am ăla 0,05%?“

Lucian Diniţă fostul şef al Poliţiei Rutiere, a făut următoarele precizări la Digi24: „I s-a eliberat dovadă fără drept de circulaţie. Din acel moment nu mai ai voie să conduci niciun vehicul. Nu ai dreptul să conduci un scuter decât dacă posezi permis de conducere. În momentul în care ţi-a fost suspendat dreptul de a conduce, eşti simplu pieton“