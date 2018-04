Firma Tel Drum are de plătit în insolvenţă datorii de peste 70 milioane lei, către cel puţin 120 de creditori

Pe lista băncilor creditoare figurează Intesa (2,69 milioane lei), Libra Internet Bank (1,3 milioane lei) şi Unicredit (9,3 milioane lei), la care se adaugă plăţi de achitat către ANAF (5,3 milioane lei), Primăria Craiova (10,8 milioane lei) şi Compania Naţională de Investiţii (1,6 milioane lei), lista totală incluzând peste 120 de creditori, inclusiv acţionari ai firmei, scrie publicaţia Profit.ro

La începutul anului, firma Tel Drum şi-a cerut insolvenţa, în aceeaşi zi în care DNA a extins urmărirea penală în cazul Tel Drum, dosarl în care este cercetat şi Liviu Dragnea, şi a instituit măsuri asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale firmei, precum şi asupra sumelor de bani ce urmează a-i fi virate.





"Luarea măsurilor asiguratorii a pus societatea în imposibilitate de a-şi onora obligaţiile contractuale şi plăţile", declara avocatul firmei la acea dată.

SC Tel Drum a depus, în luna ianuarie a acestui an, la Tribunalul Teleorman o cerere de intrare în insolvenţă. „Tel Drum, uitându-mă pe ANAF, e o societate care, în ultimii 10 ani de zile, an de an a înregistrat profit, deci nu ăsta ar fi motivul pentru care îşi cere insolvenţa şi anume faptul că înregistrează pierderi şi datorii. Au fost ani în care făcea profit şi 21 de milioane de lei. Probabil, motivul real al cererii de deschidere a procedurii în insolvenţă rezidă tocmai în acest sechestru penal sau sechestre penale”, declara la acea dată Remus Borza, lichidator judiciar.

SC Tel Drum SA a fost trimisă în judecată, ca persoană juridică, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave, pe 27 decembrie 2017.

În 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmărire penală sub acuzaţiile de constituire a unui grup infracţional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul, într-un dosar în care sunt urmărite penal alte opt persoane, între care reprezentanţi ai firmei Tel Drum.

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţionează şi în prezent şi din care au făcut şi fac parte funcţionari ai instituţiilor din administraţia publică şi persoane din mediul de afaceri.

Prejudiciul în acest dosare ste de 30 de milioane de lei prin abuz în serviciu şi de 20 de milioane de euro prin fraudarea fondurilor europene.