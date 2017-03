Dosarul de şantaj „Antena - RCS&RDS”. Martor: Ioan Bendei era speriat, i-am spus să meargă la Poliţie

Mihai Dinei, fostul şef al Direcţiei juridice a companiei RCS&RDS, a dat vineri o declaraţie de martor în care le-a spus judecătorilor despre contractul dintre RCS şi firma fiului lui Dumitru Dragomir, SC Bodu SRL, precum şi ce a aflat de la Ioan Bendei după întâlnirea acestuia cu Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena TV Group.



“După întâlnire, Bendei mi-a zis ce s-a întâmplat şi era speriat. Mi-a spus că i-a spus Alexandrescu că a dat şpagă lui Mitică Dragomir, dar ar avea o propunere pentru el în situaţia în care ar fi dispus ca RCS să semneze un contract pentru retransmisia a două canale ale trustului Intact, în schimbul unui preţ de 0,6 euro pe abonat şi că în aceste condiţii ar trece sub tăcere aceste informaţii. Bendei a înţeles că va fi arestat, i-ar fi zis că nu ar mai sta la masă cu dânsul dacă publică ancheta”, a spus Mihai Dinei.



Martorul a mai arătat că ştia de existenţa unui contract de asociere între RCS şi SC Bodu încă din 2009, iar această firmă are legătură cu fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan.



Mihai Dinei le-a mai spus judecătorilor că a fost un control al Gărzii Financiare la RCS în legătură cu acel contract cu SC Bodu SRL, în februarie 2013.



"Am pus la dispoziţia Gărzii Financiare o copie după acel contract. Bendei mi-a spus că Alexandrescu i-a transmis că dacă semnează contractul cu preţul de 0,6 euro pentru fiecare abonat, s-ar stinge toate litigiile dintre cele două firme şi n-ar mai face publice informaţiile. În acelaşi timp, a fost trimisă o scrisoare din partea Jurnalului Naţional în care erau informaţii despre contractul dintre SC Bodu şi RCS. Am recepţionat aceste relatări ca o formă de presiune asupra lui Bendei. I-am spus lui Bendei să se adreseze poliţiei. Nu-mi amintesc exact dacă am fost cu el atunci la Parchet”, a mai arătat martorul.



Întrebat de avocaţii lui Sorin Alexandrescu dacă Ioan Bendei avea tehnică de înregistrare asupra sa când se întâlnea cu fostul director al Antena Group, Dinei a răspuns că bănuieşte că da.



Un alt avocat l-a întrebat pe martor ce reprezenta cuvântul “clinică” dintr-o interceptare a unei discuţii între el şi Bendei, însă instanţa a respins întrebarea pe motiv că nu are legătură cu acuzaţiile din dosar.



Imediat a intervenit Sorin Alexandrescu, care arătat că în acest dosar este vorba despre libertatea lui.



“Îl întreb pe martor care este motivul pentru care RCS a făcut o cerere de intervenţie într-un proces de la Tribunal în care se judecă Antena Group cu Focus Sat”, a arătat Alexandrescu.



Instanţa i-a respins întrebarea deoarece martorul a arătat anterior că nu ştie detalii despre fiecare litigiu al companiei.



Următorul termen a fost stabilit pentru 28 aprilie, când Sorin Alexandrescu va da o declaraţie de inculpat.



În 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de închisoare cu executare şi pe Camelia Voiculescu la doi ani de închisoare cu suspendare, în timp ce Antena 3 şi Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestată la instanţa supremă, care va da o decizie definitivă în acest dosar.



Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, şi fiica sa Camelia au fost trimişi în judecată în 1 octombrie 2013, alături de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, şi de fostul şef al ANAF Şerban Pop.



Potrivit anchetatorilor, în perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, în mod repetat şi gradual, acte de constrângere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCS&RDS, ameninţându-l cu darea în vileag a unor presupuse fapte de corupţie, astfel încât să îl determine să urmeze conduita impusă de inculpat. Actele de constrângere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmaţii legate de perspectiva declanşării unui scandal mediatic, dar şi prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat că vor fi făcute dezvăluiri cu privire la presupuse fapte de corupţie în care ar putea fi implicat Ioan Bendei.



Anchetatorii susţin că acest spot publicitar a fost realizat din dispoziţia Cameliei Voiculescu şi a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, şi a fost difuzat în perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecvenţă de cinci ori pe zi (în total de 401 ori) de toate posturile TV aparţinând SC Antena TV Group SA şi SC Antena 3 SA.