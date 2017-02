DNA face contestaţie în anulare la decizia instanţei din Alba referitoare la dezincriminarea abuzului în serviciu în cazul secretarului CJ Hunedoara

Update “Acea soluţie de la Curtea de Apel Alba-Iulia, care dă o soluţie cu privire la o contestaţie la executare, nu o pot comenta. Pot să va spun că, după apariţia acelei decizii, noi am analizat motivarea, am decis împreună cu colegii care au participat la şedinţa de judecată să atacăm cu contestaţie în anulare”, a spus Kovesi, după ce a participat la prezentarea bilanţului DIICOT, potrivit News.ro



Şefa DNA a precizat că decizia de la Curtea de Apel Alba-Iulia este una izolată.



“Am studiat practică judiciară cu privire la contestaţiile la executare soluţionate exact pentru aceleaşi motive de către alte instanţe, inclusiv decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi este o soluţie izolată”, a spus Kovesi.



Procurorul-şef al DNA a subliniat că abuzul în serviciu nu a fost dezincriminat prin decizia din 2016 a Curţii Constituţionale. Ea a precizat că, în cursul anului trecut, după decizia Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu, au fost mai multe soluţii de condamnare pe această infracţiune.



“Sunt peste 70 de persoane condamnate pentru infracţiunea de abuz în serviciu. Deci, acestă infracţiune nu a fost dezincriminată, Curtea Constituţională nu a dezincriminat infracţiunea de abuz în serviciu. Vă rog să va uitaţi la punctul 2 al deciziei, în care scrie «respinge excepţia de neconstituţionalitate pentru infracţiunea prevăzută de articolul 13 indice 2 din Legea 78», care este infractiunea de abuz în serviciu dată în competenţa DNA. Deci, nu avem de-a face cu o dezincriminare, este o soluţie izolată, noi o să o atacăm cu contestaţie în anulare”, a explicat Kovesi.



Ea a adăugat că DNA va verifica dacă mai sunt şi alte astfel de decizii, iar în cazul în care vor fi găsite astfel de în situaţii, va fi sesizat procurorul general pentru formularea unui recurs în interesul legii.



“Practica judiciară după decizia Curţii Constituţionale din 2016 a fost constantă. Dacă am avut o încălcare a legii prevăzută de legislaţia primară, persoanele respective au fost condamnate”, a mai spus Kovesi.



Procurorul-şef al DNA a mai arătat că, după decizia Curţii Constituţionale, toate dosarele de la DNA cu abuz în serviciu care au fost trimise în judecată au fost făcute în conformitate cu hotărârea CCR privind încălcarea legislaţiei primare.

Decizia Curţii de Apel Alba Iulia

Reamintim, Curtea de Apel Alba Iulia a anulat pedeapsa de 3 ani de închisoare cu executare a fostului secretar general al Consiliului Judeţean Hunedoara.

Acesta fusese condamnat pentru abuz în serviciu şi a contestat pedeapsa în baza hotărârii CCR referitoare la articolul din Codul Penal care reglementează abuzul în serviciu. Decizia Curţii Constituţionale din iunie 2016 spune că articolul din Codul penal referitor la abuzul în serviciu este constituţional în măsura în care prin sintagma „în mod defectuos” se înţelege „prin încălcarea legii, a unei ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă a Guvernului”.

Judecătorii au explicat în motivare că funcţionarul public a fost condamnat pentru că a încălcat prevederi dintr-o hotărâre de guvern, aşadar nu din legislaţie primară, ci secundară, motiv pentru care s-a ajuns la anularea pedepsei.

Ce a spus de fapt Curtea Costituţională

Curtea Constituţională a decis, pe 15 iunie 2016, că în definiţia abuzului în serviciu, sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” trebuie interpretată prin „îndeplineşte cu încălcarea legii”. Prin „lege” înţelegându-se doar legi, ordonanţe simple şi ordonanţe de urgenţă. Nu şi dacă funcţionarul încalcă reglementări secundare: hotărâri de guvern, fişa postului, ordin ministerial, ordin de prefect, caiet de sarcini etc.