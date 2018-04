Daniel Morar: Cât timp am fost la DNA, nu am respectat protocolul semnat în 2009

Fostul procuror şef a afirmat că, în perioada august 2005-octombrie 2012 în care s-a aflat la conducerea DNA, deşi au existat unele tatonări pentru încheierea unui protocol între DNA şi SRI, poziţia acestuia a fost împotriva necesităţii unui astfel de protocol de colaborare.

„Am susţinut însă în discuţiile avute că nu sunt necesare întocmirea şi semnarea unui astfel de protocol de colaborare, întrucât regulile privind instrumentarea unui dosar penal sunt cuprinse în întregime în Codul de procedură penală (...) iar, atribuţiile serviciilor de informaţii legate de cercetarea infracţiunilor care cad în competenţa DNA sunt limitate, potrivit legii, strict la sesizarea procurorilor competenţi atunci când din activitatea proprie serviciului rezultă date şi indicii cu privire la pregătirea sau comiterea unor asemenea infracţiuni”, a declarat Daniel Morar într-un interviu acordat jurnalistei Sorina Matei.

Morar a menţionat însă faptul că deşi a primit documentul clasificat, i-a transmis Laurei Codruţa Kovesi că nu va aplica şi nu va respecta protocolul.

"La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procuror şef al DNA, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PÎCCJ şi SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat şi care a apărut în spaţiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuţie telefonică cu doamna procuror general, Laura Codruţa Kovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condiţiile în care prin acesta se adaugă la Codul de procedură penală, iar unele dispoziţii sunt chiar contrare legii. Mi-a spus că aceasta este decizia luată şi că protocolul trebuie respectat. I-am răspuns că nici procurorii DNA şi nici eu nu vom respecta şi nu vom aplica acest protocol. Acesta este motivul pentru care nu am prelucrat protocolul procurorilor din cadrul DNA, nu l-am adus la cunoştinţa lor, dispunând doar arhivarea acestuia la Compartimentul de documente clasificate din cadrul instituţiei.", a completat Morar.