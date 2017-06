Curtea Supremă se va pronunţa astăzi definitiv în dosarul ASF - Ilie Carabulea- Dan Radu Ruşanu

La ultimul termen al procesului, procurorul a cerut pedepse cu executare pentru toţi inculpaţii, inclusiv pentru cei condamnaţi cu suspendare sau achitaţi de Curtea de Apel Bucureşti. Pentru Ilie Carabulea, DNA a cerut majorarea pedepsei spre maximum prevăzut de lege, în timp ce avocaţii inculpaţilor au cerut achitarea acestora şi au susţinut că apelul Parchetului este nefondat, potrivit News.ro.



Ilie Carabulea le-a spus magistraţilor că este nevinovat, că a fost "linşat mediatic" şi că crede în justiţie şi adevăr. „Cred în justiţie şi în adevăr. Sunt un întreprinzător român care mi-am plătit impozitele şi taxele. Nu am comis niciuna dintre faptele pentru care sunt acuzat. Am fost linşat mediatic. Anumite firme din holding sunt recunoscute la nivel european. De exemplu, Atlassib lucrează în 12 state europene. Niciodată nu am vrut să ader la un grup infracţional pentru a-mi proteja afacerile. Pentru a vă prezenţa linşajul mediatic - în februarie 2014, după 12 zile de la arestarea mea, Traian Băsescu a apărut la B1 TV şi RTV afirmând că actul de corupţie în mediul de afaceri este atât de mare încât Carabulea a ajuns să influenţeze actul legislativ. Acuzele mi-au adus mari traume morale şi importante pagube financiare. Ca Parchetul să mă poată acuza ori de câte ori se doreşte, s-a construit un nou dosar penal. Cer instanţei să dispună achitarea mea", a susţinut Carabulea.



La rândul său, Dan Radu Rusanu a susţinut că nici nu l-a cunoscut pe Ilie Carabulea înainte de a fi trimis în judecată: „Nu eram în ţară când DNA spune că am influenţat angajaţii ASF să semneze contractele de confidenţialitate. Nu l-am cunoscut pe Carabulea înainte de a fi trimis în judecată".

Decizia Curţii de Apel Bucureşti

În martie 2016, patronul Carpatica Asig Ilie Carabulea a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la şase ani şi şase luni de închisoare în dosarul ASF, în timp ce fostul preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară Dan Radu Ruşanu a fost achitat.

Instanţa a decis condamnarea lui Carabulea, proprietar al firmelor SC Atlassib SRL şi SC Transcar SRL, societăţi prin intermediul cărora deţinea şi controla indirect societatea de asigurări Carpatica Asig SA, pentru constituirea unui grup infracţional în scopul protejării intereselor societăţii de asigurări.

Trimişi în judecată alături de el pentru constituirea grupului infracţional, Marian Mârzac, fost director general al SC Carpatica Asig SA, şi Radu Mustăţea, la data faptelor membru în Consiliul de Administraţie al SC Carpatica Asig SA, au fost condamnaţi la 4 ani şi şase luni şi respectiv 3 ani şi şase luni de închisoare.

Dan Radu Ruşanu, la data faptelor preşedinte al ASF, trimis în judecată pentru că şi-a folosit influenţa în folosul lui Carabulea, a fost achitat. Celelalte persoane acuzate că au aderat la grupul infracţional au primit pedepse cu suspendare sau au fost achitate.

Acuzaţiile DNA

Procurorii DNA arătau, în rechizitoriul trimis instanţei, că în anul 2012, SC Carpatica Asig SA avea o situaţie financiară precară şi necesita o infuzie de capital de circa 11 milioane de euro. Începând din mai 2013, Carabulea, Mustăţea şi Mîrzac "au constituit un grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale SC Carpatica Asig SA", susţin procurorii. Gruparea respectivă ar fi fost sprijinită de Dan Radu Ruşanu, precum şi de alte persoane din conducerea ASF, potrivit procurorilor.