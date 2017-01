Cum angaja un plutonier, pe şpagă, soldaţi profesionişti în Armata Română

Plutonierul-adjunct Marius Smadici, cel care, contra unor sume de bani cuprinse între 500 şi 2.000 de euro, decidea cine se angajează în Armată a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru 12 infracţiuni de trafic de influenţă. Concret, plutonierul în vârstă de 45 de ani, angajat la UM 02541 Câmpulung Moldovenesc - Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc, este acuzat că a primit bani de la mai multe persoane pentru a le facilita trecerea testului psihologic şi a probei sportive în vederea angajării ca soldaţi gradaţi profesionişti.

În acelaşi caz au mai fost inculpate mai multe persoane, printre care colonelul Irinel Codrin Mihalcea din cadrul Direcţiei de Contrainformaţii şi Securitate Militară, locotenentul Ciprian Ionuţ Năstase din cadrul UM 01270 Focşani, sau finul lui Smadici, Adrian Caia, soldat gradat profesionist în cadrul UM 01407 Piatra Neamţ, acuzat de complicitate la trafic de influenţă.

„Ajutorul“ de 1.000 de euro

După ce a fost pus sub acuzare, Smadici a recunoscut toate acuzaţiile aduse de procurorii DNA. El a povestit cum finul său i-a găsit patru „clienţi”. Pentru aceştia preţul era fix, 1.000 de euro. „În primăvara anului 2016 am avut o discuţie cu finul meu, Caia Adrian, căruia i-am precizat că, dacă are pe cineva care doreşte să fie ajutat să se încadreze în armată ca şi soldat gradat profesionist, să îi comunice că îi pot ajuta contra sumei de 1.000 euro. Nu i-am dat detalii cu privire la ce voi face eu efectiv pentru a-i ajuta pe respectivii candidaţi, în sensul că nu i-am spus în ce va consta ajutorul ce-l voi oferi. I-am spus doar că pot să îi ajut şi că îi va costa acest ajutor suma de 1.000 euro”, a mărturisit plutonierul.

Pe scurt, Smadici îi ajuta să treacă probele eliminatorii în timpul concursului. „Mi-a precizat că ajutorul pe care acesta poate să îl dea respectivelor persoane constă în punerea la dispoziţia acestora a testelor psihologice înainte de data examinării şi că acest ajutor constă între 1.000 şi 1.500 de euro”, a mărturisit, la DNA, Adrian Caia. Smadici reuşea să facă rost de rezultatele la testele psihologice. El le-a pus la dispoziţie candidaţilor variantele de teste psihologice cu o zi înainte de susţinerea examenului.

„Ăştia cer valută, dă-i în ...!”

Clienţii lui Smadici erau tineri, cei mai mulţi care aveau deja rude sau prieteni în Armată. ,,Băeţi au mercuri probele cand sa vină”/ „Să prigătească băeatu caşu’(banii - n.r) pe mâine?” sau „Mâine îmi aduce băetu caşu’ te sun să stăm la o cafea”, erau sms-urile schimbate între un sergent, care voia să-şi angajeze în Armată un amic şi plutonierul acuzat de trafic de influenţă.

Şi plutonierul-adjunct principal Dănuţ Voicu a apelat la Smadici, pentru angajarea fiicei sale ca asistent medical în cadru MApN. Pentru că era vorba de un coleg, Smadici a cerut doar 500 de euro. Însă pentru Voicu şi această sumă era mare. Într-o discuţie cu locotenentul Ciprian Ionuţ Năstase, Dănuţ Voicu şi-a arătat supărarea: „Ăştia cer valută, dă-i în p... mea! Cer ... cinci sute de euro. La bioritm nu se bagă. Probele sportive... Numai psihologicul”. „Nu-i două milioane ...douăzeci şi ceva de milioane”, se plângea Dănuţ Voicu.

În dosar va fi judecat şi Costică Gherasim. Acesta este unul dintre amicii lui Smadici care a încercat să-şi angajeze nepotul în Armată. Acum este acuzat de cumpărare de influenţă. „I-am comunicat că nepotul meu a făcut liceul, însă nu a promovat examenul de Bacalaureat şi în această situaţie nu se poate încadra decât ca soldat gradat profesionist. Smadici Marius mi-a spus că îl va ajuta pe nepotul meu să promoveze probele eliminatorii, şi anume testarea psihologică, pe care acesta trebuia să o susţină la o unitate militară din Câmpulung Moldovenesc, însă acest ajutor mă va costa suma de 1.000 euro”, a explicat Gherasim la DNA.

„Lăsaţi că nu fac prin telefon”

Surse judiciare au explicat pentru „Adevărul” că Smadici era atent în discuţiile la telefon, deoarece se temea de interceptări. El a fost însă monitorizat ambiental, atunci când discuta cu cei care voiau să se angajeze în Armată. Plutonierul-adjunct fusese la un pas să fie prins, şi era precaut. „A fost unu’ de la Neamţ, de la DNA, nu ştiu ce-aţi făcut voi pe acolo... Nu-i vorba de tine, era vorba de un băiat din Neamţ la C... la CMJ (Centrul Militar Judeţean - n.r.), înţelegi? Şi era să mă ...[cuvânt obscen]...pentru 200... era să mă salte. Noroc că m-a sunat cineva …[neinteligibil]…Că nepotă-miu ăsta de la Neamţ o luat…[neinteligibil]… Bine, nu mi-a dat mie nimica el …[neinteligibil]… Ai grijă!”, explica Smadici.

„Lăsaţi că nu fac prin telefon. Îs ascultate, îs astea. V-am zis că trebuia să vin sigur să mă conving... Adică, s-o dat banu’. Nu s-o… Ştiu sigur că...”, explica un client.

Atunci când şi-a dat seama că DNA este pe urmele sale, Smadici i-a învăţat pe cei care i-au dat bani să declare că era vorba de un împrumut. Unul dintre candidaţi a explicat că plutonierul-adjunct l-a învăţat că „dacă procurorul mă va întreba dacă i-am dat vreo sumă de bani acestuia să declar că i-am dat 1.000 de euro, însă sub formă de împrumut şi că mi-i va restitui… până în prezent, Smadici Marius nu mi-a restituit nici un leu din cei 1.000 de euro pretinşi”.

„Nu am nevoie de scandal”

Un alt denunţător din acest dosar a povestit la DNA că i-a dat lui Smadici, în aprilie 2016, 500 de euro, pentru a afla din timp ce urmează să primească la test. Fiul denunţătorului voia să se înscrie la Academia Forţelor Terestre din Sibiu şi avea nevoie de acest examen. Testarea a avut loc pe 19 mai 2016, iar pe 18 mai, denunţătorul s-a dus acasă la Smadici şi a primit testele. Astfel, fiul denunţătorului a promovat fără probleme proba psihologică.

Totuşi, Academia nu a acceptat adeverinţa de promovare a testului, eliberat de Centrul Zonal din Câmpulung Moldovenesc, deoarece aceasta era valabilă doar pentru anumite categorii de arme pentru care acesta nu era însă apt medical. În această situaţie, părintele a cerut şpaga de 500 de euro înapoi. „Profesionist”, Smadici a returnat banii pe 29 iulie, iar întâlnirea a fost monitorizată ambiental.

„Deci, păi…da’vedeţi dumneavoastră, eu…dumneavoastră aţi zis: «Băi, 300, 200…». Eu ţi-am dat 500 de euro, domn’Marius, şi acuma ce facem?”, îşi cerea banii înapoi denunţătorul.: „Ţi-i dau înapoi…e aici la mine…mi i-o dat, nu-i nici o problemă. Nu vreau să ne certăm, nu vreau să iasă scandal. Ai înţeles? Că nu am nevoie de scandal. Şi uite aicea, el pe maiştri, în momentul în care are arme de luptă, el poate să meargă pe alte….la maiştri”, explica Smadici că tânărul are deschisă cariera în rândul maiştrilor militari.

DNA cere anularea concursului

Procurorii DNA cer magistraţilor care judecă acest caz anularea concursului de angajare susţinut de şase persoane în perioada iunie – iulie 2016, în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc în vederea ocupării unor posturi de soldaţi gradaţi profesionişti în cadrul MApN.