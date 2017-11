CSM analizează proiectul legilor Justiţiei. Lazăr: „Avem nevoie de studii de impact sau poate nu am învăţat nimic din legea privind eliberarea unor condamnaţi?”

UPDATE 12.15 Procurorul general al României, Augustin Lazăr a făcut câteva declaraţii înaintea şedinţei CSM. „Avem o propunere cunoscută de ieri, a fost pusă pe site-ul Ministerului Public.

„Avem de- a face cu aceleasi propuneri de lege ferenda („despre legea care urmează să fie elaborată"- nr) care doresc să realizeze o eludare a votului pe care l-a dat CSM. Cu aceleasi propunere de lege ferenda vine iniţiatorul din Camera Deputaţilor făcând uşoare modificari pentru a se asigura într-o procedură de urgenţă că poate pune sub control justiţia si poate politiza sistemul judiciar. Din pacate aceasta este concluzia la care ajungem fiindcă altfel nu se poate explica de ce ar trebui sa recurgem la o procedură de urgenţă cand aici avem nevoie de studii de impact sa vedem ce rezulta dintr-un astfel de pachet legislativ sau poate nu am învăţat nimic din legea privind eliberarea unor condamnaţi din care s-a vazut dacă nu am facut studii de impact”, a declarat procurorul general al României, Augustin Lazăr. „Vocea ratiunii trebuie sa triumfe întotdeauna”, a conchis Lazăr.

Şedinţa CSM

Atât reprezentanţii procurorilor, cât şi ai judecătorilor, întruniţi în adunări generale, au cerut CSM emiterea unui aviz negativ şi ”respingerea în bloc” a proiectelor întrucât ”conţin necorelări şi lacune şi nu induc predictibilitate şi stabilitate în sistemul judiciar din România”. Ei au mai spus că legile "modifică substanţial arhitectura sistemului judiciar şi pot afecta independenţa justiţiei", potrivit News.ro.

Şedinţa plenului CSM care va analiza proiectul privind modificarea legii privind organizarea judiciară, a legii privind statutul judecătorilor şi judecătorilor şi procurorilor, precum şi a legii privind Consiliul Superior al Magistraturii este programată de la ora 12.00.

După ce şi-a asumat noua formă a pachetului pentru modificarea legilor Justiţiei, Parlamentul a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să emită un aviz până în 9 noiembrie.

CSM a transmis propunerile legislative către toate instanţele şi parchetele din ţară, cerându-le să convoace adunările generale, astfel încât toţi cei peste 7.000 de magistraţi să fie consultaţi asupra acestui pachet de legi care a fost trimis de Guvern Parlamentului. Avizul pe care îl va da CSM este consultativ.

Forumul Judecătorilor din România a cerut CSM, printr-o scrisoare transmisă miercuri, să ţină cont de voinţa miilor de judecători şi procurori care i-au ales şi care s-au opus vehement schimbărilor susţinute de PSD-ALDE şi să avizeze "negativ în integralitate" cele trei proiecte de modificare a legilor Justiţiei.

"Independenţa justiţiei nu este obiect de negociere, ci o axiomă. Se respectă şi, atunci când este nevoie, se apăra. Dreptatea se asigură prin independenţa justiţiei şi prin legi drepte", se arată în scrisoarea Forumului Judecătorilor din România.

Asociaţia magistraţilor mai spune că în procedura iniţierii proiectelor de modificare a legilor justitiei nu a existat transparenţă, cooperare şi dialog interinstituţional", iar procedura legislativă a fost "deturnată", proiectul ajungând la Parlament nefiind asumat de Guvern, "fapt inacceptabil într-un stat de drept".

Şi Asociaţia Procurorilor din România a solicitat Consiliului Superior al Magistrafurii avizarea negativă a noului proiect de modificare a legilor justiţiei, arătând că aceste propuneri legislative "modifică substanţial arhitectura sistemului judiciar şi pot afecta independenţa justiţiei".

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a transmis că Adunarea Generală a procurorilor din cadrul DIICOT s-a pronunţat împotriva modificărilor propuse la legile justiţiei, invocând, între altele, absenţa unei expuneri de motive consistente şi incoerenţa procesului de dezbatere şi consultare profesională a magistraţilor cu privire la normele-cadru care le reglementează activitatea.

Şi Parchetul General arată, în punctul de vedere transmis CSM cu privire la proiectul de modificare a legilor justiţiei, că se impune o ”respingere în bloc” a acestora întrucât ”conţin necorelări şi lacune şi nu induc predictibilitate şi stabilitate în sistemul judiciar din România”.