Ciorbea, întrebat dacă a primit vreo solicitare de a sesiza CCR în legătură cu OUG 18/2016: „Nu ştiu nimic. Probabil Dragnea a glumit”

Chestionat dacă Avocatul Poporului a primit solicitări pentru a sesiza CCR în legătură cu ordonanţa de urgenţă prin care Guvernul Cioloş a modificat Codurile penale, Victor Ciorbea a spus că nu are informaţii în acest sens, arată news.ro.



„Nu ştiu nimic. Până acum nu ştiu să fi primit”, a afirmat Ciorbea.



De asemenea, la remarca News.ro că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri că deţine informaţii conform cărora s-a făcut o sesizare la Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituţională (CCR) ordonanţa de urgenţă prin care Guvernul Cioloş a făcut o serie de modificări Codurilor penale, Victor Ciorbea a afirmat: ”O fi glumit şi dânsul”.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că are informaţii conform cărora s-a făcut o sesizare la Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituţională (CCR) ordonanţa de urgenţă prin care Guvernul Cioloş a făcut o serie de modificări Codurilor penale pentru a le pune în acord cu deciziile CCR şi şi-a exprimat convingerea că Victor Ciorbea va da curs demersului.



”Eu am înţeles că s-a făcut o solicitare Avocatului Poporului. Dacă am înţeles bine, astăzi (miercuri - n.r.), nu mă întrebaţi cine a făcut-o, nu ştiu exact cine a făcut-o. I se cere Avocatului Poporului să ceară la Curte să verifice constituţionalitatea acelei ordonanţe. Se pare că e o problemă de urgenţă. Eu sunt absolut convins că Avocatul Poporului, aşa cum a făcut cu ordonanţa 13, va proceda şi cu ordonanţa respectivă”, a declarat Liviu Dragnea.



În luna mai 2016, Guvernul Cioloş a emis o OUG privind modificarea Codurilor penale, în care au fost modificate peste 100 de prevederi ale textelor, circa 50 dintre ele vizând punerea în acord a prevederilor legislaţiei cu deciziile Curţii Constituţionale, punere în acord care nu a fost făcută încă de Parlament.

Pe lângă deciziile Curţii Constituţionale legate de Codurile penale, un alt considerent ce a stat la baza Ordonanţei a fost o serie de directive ale Uniunii Europene, la care se adaugă aspecte ce au trebuit remediate ca urmare a semnalelor primite din sectorul judiciar.