Camelia Bogdan, la DNA în urma plângerii sale privind decizia de excludere din magistratură

Camelia Bogdan a ajuns la DNA la ora 16.00, fiind chemată în urma plângerii făcute după excluderea sa din magistratură.

"Am primit o citaţie în calitate de persoană vătămată în dosarul în care eu am făcut plângere după excluderea mea din magistratură. Mi-aş dori să se facă verificări extinse privind excluderea mea din magistratură. Am cerut să se verifice o legătură de cauzalitate între excluderea mea şi o posibilă introducere a unor căi extraordinare de atac. Infracţiunile reclamate vizează fals privind apartenenţa la masonerie, alte falsuri, deschideri de corespondenţă, interceptări ale unor sisteme informatice.





Plângerile mele au fost depuse în 2016. Domnul Dan Voiculescu a fot ţinut la curent cu punerea în executare a pedepsei de către conducerea Tribunalului Bucureşti. Am sesizat atunci organele de urmărire penală", a declarat înainte de audiere judecătoarea suspendată Camelia Bogdan.

Ea a mai precizat că Inspecţia Judiciară a desfiinţat o decizie a Agenţiei Naţionale de Integritate care îi era favorabilă şi care avea autoritate de lucru judecat.

Bogdan a amai arătat că a cerut verificări faţă de toţi magistraţii care i au analizat dosarele. "Se fac verificări în acest dosar faţă de şeful inspecţiei judiciare privind apartenenţă acestuia la masonerie, fapt sesizat de mine".





În februarie 2016, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în dosarul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), după ce televiziunile controlate de Dan Voiculescu, condamnat în cauză, au susţinut că judecătoarea Camelia Bogdan este incompatibilă deoarece a participat şi predat la un seminar organizat de o asociaţie care era finanţată de Ministerul Agriculturii, parte vătămată în dosar.

În 16 aprilie 2016, inspectorii care au analizat cazul Cameliei Bogdan au decis să respingă sesizarea şi au arătat că nu există nicio abatere disciplinară din partea judecătoarei. Decizia a fost însă infirmată de Lucian Netejoru, inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare, care a decis să transmită sesizarea la Secţia pentru judecători a CSM. În argumentaţia sa, Netejoru arată că judecătoarea Camelia Bogdan ar fi încălcat articolul 99 din legea magistraţilor, articol potrivit căruia constituie abatere disciplinară încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii.

În februarie 2017, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis excluderea din magistratură a judecătoarei Camelia Bogdan pentru încălcarea articolul 99 litera b) din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, respectiv pentru "încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii".

Decizia a fost atacată cu recurs de Camelia Bogdan, la Completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În dosarul ICA au fost condamnaţi definitiv, în 8 august 2014, de Curtea de Apel Bucureşti, Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, la opt ani de închisoarem şi fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş, la şapte ani de închisoare. De asemenea, fostul director al Institutului de Cercetări Alimentare Gheorghe Mencinicopschi a fost condamnat la opt ani de închisoare şi a fost eliberat condiţionat în septembrie 2016.