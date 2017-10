Avocata liderului PSD depune plângere împotriva şefilor Curţii Supreme. „Am cerut să nu se repete agresiunile la care a fost supus domnul Dragnea”

„O să întrebăm organismele abilitate de la nivelul Uniunii dacă acestea au fost condiţionalităţile impuse prin MCV Justiţiei din România. Respectiv să aduci un demnitar în faţa Înaltei Curţi. Nu pentru judecată, ci pentru că este locul în care este obligat să meargă şi în acest mod îl supui unor atrocităţi pentru că acel demnitar nu poate răspunde datorită decenţei şi demnităţii sale. Vom depune un protest cu privire la lipsa de reacţie a Înaltei Curţi, prin conducerea Înaltei Curţi”, a precizat Maria Vasii, la Antena3.

„Conducerea Înaltei Curţi este vizată de sesizarea pe care o facem. Inalta Curte este obligată, prin modul în care îi organizează serviciul de pază, să asigure scuritatea justiţiabililor care vin la proces. Am depus în cursul zilei solicitare către conducerea Înaltei Curţi pentru a se lua măsuri ca la ieşirea din sală să nu se repete agresiunile la care a fost supus domnul Dragnea şi doamna Prodana (Bombonica Prodana - fosta soţie a lui Liviu Dragnea), la intrarea la Înalta Curte. Am primit un răspuns din partea coducerii că se vor lua măsurile cuvenite. Şi am constatat cu stupoare că ce măsuri s-au luat? Că au fost aduşi interlopii, nu! Pentru ca în faţa camerelor să se spună că dânsul, sau domnul Codrin Ştefănescu ar fi adus interlopii. Nu, eu am cerut măsuri de protecţie şi am văzut interlopii. Este normal să cred atunci că pentru discreditatre sau pentru cine ştie ce alte telefoane sau legături obscure, din nou pentru ca discreditarea domnului Dragnea, sau presiunea psihcă asupra lui să fie deplină”, a continuat aceasta.

Maria Vasii a precizat că a solicitat în scris Curţii Supreme să se ia măsuri împotriva celor care scandau împotriva clientului său. „Cum este văzută justiţia din România, fie că este domnul Dragnea, sau orice justiţiabil din România, merge cu decenţă să răspundă în faţa judecătorului în cauza sa şi în acel moment să fie folosit pentru agresiune, pentru înjosire? Este inadmisibil ce s-a întâplat ieri! Vreau să văd ce măsuri se vor lua de la nivel european pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple”, a declarat Maria Vasii.



Scandalul de la Curtea Supremă

Marţi după-amiază, la ieşirea din Curtea Supremă unde a stat aproximativ patru ore pentru că a fost reluat de la zero procesul în care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soţie şi de foşti angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, Liviu Dragnea a fost aşteptat de mai multe persoane aduse de către Codrin Ştefănescu pentru a-l apăra de jurnalişti. Aceasta după ce la sosire a fost aşteptat de un grup de protestatari care i-au agitat prin faţă o pereche de cătuşe.

Liviu Dragnea la ICCJ / FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Vizibil iritat, preşedintele PSD a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor. La un moment dat, întrebat despre prezenţa susţinătorilor săi la ICCJ, el a exclamat: "Nu ştiu cine sunt (...) Eu am stat în instanţă. Nu ştiu cine i-a chemat nici pe cei de acum, nici pe cei de dimineaţă (...) Nu pot să plec din cauza dumneavoastră".

„Colegi vechi din PSD"



Ulterior, Codrin Ştefănescu a adus lămuriri despre prezenţa sa şi a celorlalte persoane la sediul ICCJ, susţinând că sunt "colegi vechi din PSD".



"Sunt pesedişti vechi, unii sunt eroi ai revoluţiei (...) Am aflat de la televizor despre acest proces, am aflat că aici este vechea echipă de manifestanţi de profesie şi, la partid fiind, am luat câiva colegi şi am venit aici. Suntem alături de Liviu Dragnea", a spus Codrin Ştefănescu.



Dragnea a ajuns la sediul instanţei supreme în jurul orei 13.00 şi a fost aşteptat la intrarea în clădire de aproximativ zece persoane care au scandat împotriva acestuia şi au strigat "La puşcărie cu tine!". De asemenea, oamenii au agitat cătuşe.