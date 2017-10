Orice, care să contribuie la rezolvarea problemelor pe care le are România. Absolut orice. Astea sunt următoarele, doar pe surse recente, că nu am vreme de elaborări.

A apărut un studiu OECD despre educaţia noastră, anul ăsta, extraordinar de muncit şi de bine făcut, care spune cu politeţe, dar clar şi fundamentat pe studiile PISA şi experienţa comparative a autorilor, nici unul român, două lucruri. Unu, că România are cea mai mare prăpastie de dezvoltare din Europa, copiii din rural, care sunt mulţi, nu au aproape nici o şansă să iasă vreodată din cercul vicios de lipsă de educaţie şi sărăcie, pe seama lor am ajuns locul unu la abandon şcolar, analfabetism funcţional şi la sub cinzeci la sută din tineri care reuşesc să capete diploma de bac. Doi, că toate mecanismele create de asigurare a calităţii sunt inutile şi nu produc efecte, pentru că sistemul e distorsionat de examene depăşite, care trimit toată învăţarea pe un drum greşit, adică evaluarea şi bacalaureatul, găsiţi aceste idei mai polemic exprimate de mine în De ce nu iau românii premiul Nobel, secţiunea despre educaţie, unde acuz mafia profesorilor autori de subiecte de bac că extrage rente din educaţie şi nu permite evoluţia. Desigur, pentru că miniştrii succesivi nu pricep care e problema nici cînd alte ţări le plătesc studii şi răspund la inadecvarea de dezvoltare şi conţinut prin zero politici de dezvoltare şi manual unic (nici dacă ar fi mai multe, tot sinonimul neologic, matematica neaplicată şi extraterestra Rodica a lui Cărtărescu de pe centură ar cîştiga bătălia, că sunt în subiectele de la evaluare şi bac, pentru că reflectă grupurile de putere din aceste domenii profesionale). Am şi eu o întrebare către dl ministru Liviu cel Pop, favoritul dlui prim ministru Tudose cel Bun, s-a discutat măcar recomandarea numărul 1 a raportului OECD, anume eliminarea examenului de evaluare naţională? Că o fi presa de vină, reflectă doar cancanuri, iar la minister se munceşte, altfel de ce dl. Pop nu e printre cei remaniaţi?

Au apărut şi nişte studii ale DG Regio, exceptional de bine făcute, unul despre regiuni codaşe şi cel clasic despre coeziune. Românica a ajuns ţara cu cea mai mare diferenţă de venituri din Europa între persoane fizice şi între regiuni, Bucureştiul a tot crescut, iar Vasluiul şi Teleormanul s-au tot scufundat, în viitor acolo vor fi numai bălţi de peşte şi platouri de filmare. Tendinţa există şi la alţii, dar nu e extraordinar cum am reuşit noi, ţara cea mai egală din lume la 1990, să devenim o lume de săraci şi bogaţi (şi după aceea ne plîngem că bogaţii votează altfel decît săracii)? Avem un partid social democrat la guvernare, i-aţi auzit pe vreunul să spună asta? În context, mi se pare că PSD are în Corina Creţu o resursă umană, clar ea a evoluat de cînd e la Regio, pot avea şi ei varianta Cioloş a lor pe viitor, că au mare nevoie. În afară de ea, o fi vorbit careva pe temele astea? Sau e iarăşi presa tabloidă de vină, că le îngroapă, că ziariştii iau bani de la politicieni şi servicii ca să lovească în nişte ţinte, nu să discute nişte probleme? Cum spargem cercul vicios între regiuni cu dezvoltare umană slabă, fără licee bune şi universităţi deloc (sau corupte bocnă, ca la Reşiţa), incapacitate de a atrage fonduri europene, şi în consecinţă perpetuarea subdezvoltării? Cu patru miniştri la fonduri pe an şi absorbţie zero, sau cum? Sau e suficient că e un băiat de la SRI sub toate regimurile la fonduri europene, care veghează ca fondurile să nu aducă vreo atingere siguranţei naţionale? Deocamdată nu aduc nici o atingere la nimic.

Am îndoieli că Dragnea e centrul problemei, e doar un alt politician care îşi urmăreşte interesul propriu, cu consultanţii lui israelieni cu tot şi ideile lor că Soros e de vină.

Sigur, şi cu asta trec la sursa 3, raportul SAR pe autostrăzi, a plecat Cuc cel Mic, o mare victorie pentru omenire. Raportul SAR a arătat preţuri pe alocuri duble la autostrăzile proiectate şi investiţii aiurea prioritizate faţă de ce prevedere master planul, nici el o lumină, dar măcar singurul plan, şi care deja avea preţuri de nivel Bechtel. De ce au fost îngropate standardele de cost făcute în trecut de CNADR? Se angajează succesorul să le repună pe tapet, sau astea sunt obişnuitele schimbări la care trebuie să vină unii din agenda de telefon a altora, dar altfel ei sunt acolo tot ca să dea contracte, nu ca să scadă preţul? Că eu nu am auzit să îi reproşeze cineva lui Cuc că a ajuns la preţurile astea, desigur, cu ajutorul miniştrilor dinainte, ci doar că nu a construit la orice cost şi în orice condiţii.

Dacă Liviu Dragnea e cel care a creat aceste trei probleme majore descrise aici şi el a luat o lovitură, e un pas înainte, nu? Dar am îndoieli că Dragnea e centrul problemei, e doar un alt politician care îşi urmăreşte interesul propriu, cu consultanţii lui israelieni cu tot şi ideile lor că Soros e de vină. Ca atare lupta contra lui Dragnea şi creditele în alb date oricui schimbă tabăra (dl Tudose poate ajunge prim ministrul lui Klaus Iohannis cu puţină ambiţie, numai lui Victor Ponta îi e inaccesibil postul) nu prea văd cum rezolvă cele de mai sus, România are resurse inepuizabile de politicieni autointeresaţi şi care nu citesc, înlăturarea unuia sau altuia nu serveşte, şi oricum nu merită preţul să spargi justiţia ca să o realizezi. Iar a contribui la proasta guvernare a PSD pentru că asta poate aduce victoria opoziţiei în viitor e de-a dreptul iresponsabil, opoziţia e aşa de prost pregătită şi infiltrată că nu are mai nimic de spus pe temele esenţiale de mai sus, şi atunci tot o încercare de consens, şi nu războiul civil, pentru a agrea un minim de lucruri de făcut pe care să existe continuitate indiferent de regim (de exemplu, eliminarea examenelor finale incriminate de OECD, deblocarea şi finanţarea de trasee alternative care costă mult mai puţin ca autostrăzile pînă la materializarea acestora, fonduri europene debirocratizate şi centrate pe construcţia de skills şi egalitatea în educaţie, ca să numesc doar trei puncte minimale de program).

Desigur, nici o speranţă să ia cineva iniţiativele astea, Iohannis e prea ocupat să facă praf PSD cu ajutor de la servicii şi de la fostul meu şofer ‘Poli’, devenit oficial partenerul preşedinţiei în lupta pentru controlul justiţiei, după ce poziţia a fost declinată de toţi cei de deasupra lui, iar ONG-urile respectabile pe tema justiţiei, chiar cele anti-PSD, ca APADOR sau CRJ, evident că nu au pus botul. Luptă mare, cum cîştigăm controlul Curţii Constituţionale, ultimul loc unde serviciile nu au o majoritate, din cauza lui Dan Morar? Trupa anti-Curtea constituţională, de la şofer şi rezistenţii lui, la autorii cu zero lucrări ISI, dar cu trese, care au mai servit cauzei sub Băsescu şi sunt brusc descoperiţi şi lansaţi pe canalele semioficiale Facebook nu au băgat de seamă că o instituţie mult mai importantă pentru controlul corupţiei a fost repolitizată fără nici nici un protest săptămîna asta, Curtea de Conturi. Ca să fi băgat de seamă, ar trebui ca ei să aibă vreun interes în controlul corupţiei, sau măcar să priceapă ce e acela, numai că misiunea lor e controlul justiţiei, nu al corupţiei.

