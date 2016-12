România petrece în stradă. Revelion 2017 în marile pieţe din toată ţara: artificii, jocuri de lumini şi concerte

Adevărul vă prezintă pe judeţe cum se vor distra românii în noaptea dintre ani.

ALBA. Revelioane în stradă cu focuri de artificii la Sebeş, Blaj şi Alba Iulia. Fără concerte

Autorităţile din Sebeş, Blaj şi Alba Iulia vor organiza în ultima zi din 2016 evenimente de marcare a trecerii în noul an. Vor fi doar focuri de artificii, fără concerte sau alte manifestări de acest gen. Pentru a sărbători trecerea în anul 2017, Primăria Sebeş îi invită pe locuitorii oraşului, în data de 31 decembrie 2016, la ora 24.00, în parcul din faţa primăriei, locaţia care a devenit simbolică, la Sebeş, pentru evenimentele acestei ierni. Momentul festiv al numărătorii inverse va fi urmat de un foc de artificii. Participanţii la eveniment vor primi în dar calendare conţinând fotografii reprezentative ale oraşului.

În noaptea de Revelion din acest an şi locuitorii din Alba Iulia sunt invitaţi să petreacă momentul de trecere dintre ani asistând la focurile de artificii organizate de Primăria municipiului, în Piaţa Cetăţii Alba Carolina. Potrivit reprezentantului administraţiei locale, la fel ca în ultimii ani, la ora 00.00 va începe un show pirotehnic pe o coloană sonoră adecvată momentului festiv. Cei prezenţi vor primi în dar calendare.

ARAD. Concert susţinut de poliţista semifinalistă la Vocea României

Arădenii îşi vor putea petrece noaptea dintre ani în faţa Primăriei. Astfel, programul va începe la ora 22.30 când va avea loc un concert. Acesta va fi susţinut de către: Nova-Banc, Hidro Grup 8, Q Band & Claudia Iuga. Punctul forte va fi şi în acest an focul de artificii. Claudia Iuga este solista trupei Quaternion Band. Claudia Iuga (37 de ani) este poliţista din Arad care a devenit cunoscută la nivel naţional, după ce a participat la Vocea României şi a ajuns în semifinală. Claudia are muzica în sânge, doarece şi tatăl ei este un cunoscut muzician. Evenimentul este organizat de către Centrul Municipal de Cultură alături de Primăria Municipiului Arad. Anul trecut cei care au încălzit atmosfera au fost Trupa de Serviciu, Melisa Ţolea şi Mira.

ARGEŞ. Direcţia 5 şi Elena Ionescu, la Piteşti, în noaptea dintre ani

În noaptea de Revelion, la Piteşti se anunţă o atmosferă incendiară. Pe scena din Piaţa Primăriei vor urca Direcţia 5 şi Elena Ionescu (ex-Mandinga). Piteştenii vor avea parte, anul acesta, la miezul nopţii, şi de un foc de artificii, organizat de administraţia locală. Primarul Cornel Ionică anunţă că va petrece şi el alături de piteştenii care vor sărbători în stradă trecerea în 2017.

Direcţia 5 FOTO Facebook

Şi locuitorii oraşului Mioveni se vor putea bucura de un spectacol cu de artificii în Centrul Civic, începând de la ora 23.50.





Anul acesta pe lângă concertele clasice de Revelion, braşovenii şi turiştii care vor veni în Piaţa Sfatului vor avea parte şi de un spectacol cu lasere şi un foc de artificii. Petrecerea de Revelion din acest an începe mai târziu decât de obicei. Astfel începând cu ora 23.00, pe scena din Piaţa Sfatului vor urca DJ Project, Anna Lesko şi Trupa Coco. După încheierea concertelor, în jurul orei 23.45 cei prezenţi vor putea asista la un show spectaculos cu lasere care vor fi proiectate pe clădirile din Piaţa Sfatului. La ora 0.00 pe lângă tradiţionalul La mulţi ani, cei aflaţi în centru vor putea vedea un foc de artificii care marchează intrarea în anul 2017.

Dacă vreţi să veniţi în Piaţa Sfatului îmbrăcaţi-vă destul de gros deoarece vremea nu va fi una prietenoasă. Nu va ninge în noaptea de Revelion, dar, potrivit meteorologilor temperaturile vor coborî la -10 grade Celsius.

BUCUREŞTI. Cine cântă la petrecere

Petrecerea de Revelion din Piaţa George Enescu va începe sâmbătă, la ora 17.00, iar pe scenă vor urca Delia, Loredana, Ştefan Bănică, Holograf, BUG Mafia, Vunk, Pepe, Andreea Bălan, Corina, Proconsul, Voltaj, What’s Up, Adda, Mihail şi "Camioane în mulţime". Imagini live de la spectacol vor putea fi urmărite şi pe ecranele led de peste 300 de metri pătraţi care vor fi amplasate pe scenă şi în piaţă, astfel că show-ul va fi vizibil şi de pe Calea Victoriei sau din Piaţa Revoluţiei.



Clădirile istorice din zonă, Biblioteca Centrală Universitară şi Palatul Regal, vor face parte din scenografia show-ului şi vor fi acoperite de 400 de lumini. Momentul trecerii dintre ani va fi marcat de un foc de artificii, pe durata a 11 minute, creat cu ajutorul a aproximativ patru tone de materiale pirotehnice.



Primăria Capitalei invită bucureştenii să facă parte din spectacolul de Revelion, prin selfie-uri. Echipele "Selfie de Bucuresti” se vor afla în malluri, parcuri, la Târgul de Crăciun sau în Centrul Vechi, pentru a face fotografii. Potrivit Primăriei Capitalei, selfie-urile vor fi încărcate pe pagina de Facebook a evenimentului – Selfie de Bucuresti | Revelion 2017, iar de Revelion vor fi proiectate pe ecranele gigant din Piaţa George Enescu.

BOTOŞANI. Revelion în Piaţa Revoluţiei

Primăria organizează Revelionul în aer liber cu un program artistic. Sunt invitaţi artişti cunoscuţi dar şi trupe locale. Ca în fiecare an botoşănenii vor avea parte şi de un Revelion în aer liber. Primăria organizează un eveniment în Piaţa Revoluţiei la care sunt invitaţi diverşi artişti pentru a încălzi atmosfera. Programul artistic de Revelion va începe la ora 20.00.

Scena pe care vor evolua artiştii va fi amplasată în locul tradiţional de desfăşurare a acestor evenimente în municipiul Botoşani şi anume Piaţa Revoluţiei. Vor evolua atât cântăreţi de muzică populară, trupe locale şi artişti de talie naţională.

Botoşnenii vor petrece şi în acest an în stradă FOTO botosaneanul.ro

Capetele de afiş sunt Aurel Moldoveanu, Tyna, Stela Botez şi Corina. Pe scenă vor mai urca Francisca,Trupa ToDay, Petronela Rusu şi Luminiţa Hriţcu. Revelionul în aer liber se va încheia în jurul orei 1.00. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Botoşani şi managerul artistic Cristina Brumă.

CĂLĂRAŞI. Anda Adam încinge atmosfera în noaptea dintre ani

În noaptea din ani, călărăşenii sunt aşteptaţi în stradă, la o petrecere pe cinste. Începând cu ora 21.00, pe platoul din faţa Prefecturii, muzica, dansul şi voia-bună vor fi la ele acasă. Artişti îndrăgiţi vor face show de Revelion, iar organizatorii promit la miezul nopţii un foc de artificii spectaculos. De Revelion, la Călăraşi vor concerta Ana Adam şi Deep Central, Andra A., DJ Jungle. La miezul nopţii, un foc de artificii spectaculos va marca trecerea în noul an, susţin organizatorii spectacolului, Consiliul Judeţean şi Centrul Judeţean Călăraşi.

La fel ca şi anul trecut, petrecăreţii sunt invitaţi să iasă din case şi să se distreze în stradă. În 2015, începând cu 19 decembrie şi până în ultima zi a anului, zeci de artişti consacraţi susţinut recitaluri la Călăraşi, într-un spectacol maraton organizat de Mix Music în cadrul căruia au susţinut recitaluri Mihai Trăistariu şi Dorian Popa.

CLUJ. Concert Semnal M, artificii, lumini spectaculoase, peste 700 de sticle de şampanie

Petrecerea de sfârşit de an va avea loc la Cluj în centrul oraşului, ca şi în alţi ani, în Piaţa Unirii, acolo unde este şi Târgul de Crăciun. Distracţia va începe sâmbătă seara de la ora 22.00 cu un concert de muzică veche susţinut de Florin Ştefan. Acesta va fi acompaniat şi de un taraf. După el vor urca pe scenă veteranii de la Semnal M. Concertul lor de la ora 23.00 este unul aniversar şi marchează împlinirea a 40 de ani de când s-a format trupa.

La miezul nopţii se vor desface peste 700 de sticle de şampanie, iar clujenii vor savura şampania uitându-se la focurile de artificii. Momentul festiv va fi urmat de un concert al trupei locale BigToneZ.

Imagine de la Târgul de Crăciun din Cluj FOTO: Dan Tăuţan/Visit Cluj

Ca să rezistaţi frigului de afară, e bine de ştiut că de Revelion vor fi deschide căsuţele de la Târgul de Crăciun. Toţi cei care doriţi să petreceţi seara de Anul Nou în inima oraşului puteţi să vă cumpăraţi produse de sezon - ceai sau vin fiert cu scorţişoară, migdale şi nuci glazurate, produse tradiţionale, produse artizanale şi multe alte bunătăţi.

CONSTANŢA petrece în Piaţa Ovidiu alături de Voltaj, Cargo şi Anda Adam

Cea mai mare petrecere de revelion de la malul mării are loc în Piaţa Ovidiu din Constanţa. Voltaj, Cargo şi Anda Adam sunt cap de afiş pentru Revelionul 2017 de la malul mării. Artiştii de calibru naţional urcă pe scenă după ora 22.00. Atmosfera va fi întreţinută de prezentatorii Răzvan Petre (vocea matinalului de la Bucureşti FM) şi actorul Dan Cojocaru, precum şi de cabaretul Unique condus de Mirela Pană. Constănţenii şi turiştii vor avea parte de cel puţin trei ore de muzică bună, dans şi totul va culmina cu un superb foc de artificii dublat de show-ul de lasere. Petrecerea îi va ţine pe amatorii de distracţie în Piaţa Ovidiu până la ora 1.00 a zilei de 1 ianuarie 2017. "Constanţa merită muzică bună şi artişti de top. Atunci când am ales trupele şi artiştii cu care vom lucra, ne-am gândit să mergem pe toate genurile posibile – Rock, Pop-rock şi Dance. Sunt convins că Revelionul 2017 va fi unul pentru toate gusturile. Am fost parteneri şi în revelionul de anul trecut de la Constanţa la care au venit peste 10.000 oameni. De asemenea, am organizat evenimentele mari ale verii din Piaţa Ovidiu şi succesul lor ne-a motivat să revenim cu tot ce e mai bun la început de 2017", a spus Victor Maxim, preşedintele Asociaţiei Descoperă Constanţa. "Constanţa merită muzică bună şi artişti de top. Atunci când am ales trupele şi artiştii cu care vom lucra, ne-am gândit să mergem pe toate genurile posibile – Rock, Pop-rock şi Dance. Sunt convins că Revelionul 2017 va fi unul pentru toate gusturile. Am fost parteneri şi în revelionul de anul trecut de la Constanţa la care au venit peste 10.000 oameni. De asemenea, am organizat evenimentele mari ale verii din Piaţa Ovidiu şi succesul lor ne-a motivat să revenim cu tot ce e mai bun la început de 2017", a spus Victor Maxim, preşedintele Asociaţiei Descoperă Constanţa.





Proiectul Revelion 2017 este finanţat de Primăria Constanţa.





Cei care vor sărbători noaptea de revelion în Iaşi au posibilitatea să participe gratuit la un concert organizat de municipalitate susţinut de una dintre cele mai cunoscute trupe din anii '80. Ieşenii care vor sărbători în aer liber trecerea dintre ani vor avea ocazia să asculte hiturile celebrei trupe Alphaville.

Deveniţi celebri în anii ’80, membrii trupei care a lansat celebrele melodii „Big in Japan”, „Sounds like a melody” sau „Forever Young” vor cânta în faţa Palatului Culturii din Iaşi. Pe lângă Alphaville, atmosfera din centrul Iaşiului va mai fi întreţinută de Keo, Ruby şi Karma, dar şi de două finaliste ale show-ului de televiziune Vocea României. Tot în faţa Palatului Culturii, după concert, ieşenii vor putea admira un foc de artificii.

Spectacolul din seara de Revelion se va desfăşura la Piatra Neamţ, aşa cum s-a instituit tradiţia în ultimii ani, pe espanada de la Curtea Domnească, la Turnul lui Ştefan cel Mare. Locuitorii municipiului Piatra Neamţ sunt invitaţi să petreacă ultimele ore ale anului care se încheie în centrul oraşului, la Curtea Domnească.

Spectacolul organizat pe 31 decembrie va începe la ora 19.00 cu recitaluri de muzică oferite de artişti locali. În ultima oră a anului ajuns la final, pe scena amenajată lângă Muzeul Cucuteni vor urca formaţiile Alb şi Negru şi Hara.

La miezul nopţii, când se va trece în noul an, participaţii îşi vor putea adresa urările sub un foc de artificii, aşa cum este în tradiţie. În prima zi din 2017, de la ora 19.00 la 21.00, pe scenă vor evolua membrii trupei Proconsul, iar pe 2 ianuarie, cei de la Guess Who.

Reprezentanţii Primăriei Slatina au dat astăzi publicităţii numele invitaţilor din noaptea de Revelion, deşi, în urmă cu doar o săptămână, se lua în calcul şi varianta în care spectacolul să nu mai aibă loc, din cauza problemelor întâmpinate la licitaţie. Va fi spectacol de Revelion în mijlocul Slatinei, au dat asigurări reprezentanţii Primăriei Slatina. Viceprimarul Gigi Vâlceleanu a declarat că invitaţii care le vor cânta slătinenilor sunt: trupa locală Alutus, Irina Rimes şi Alex Velea.

Va fi, a mai spus acesta, şi un spectacol de lasere, efecte speciale şi confetti, în schimb, în acest an va lipsi şampania, dacă cei care vor să ciocnească un pahar cu prietenii, pe Esplanadă, nu o vor aduce de acasă. Spectacolul organizat la trecerea dintre ani scoate din bugetul municipalităţii slătinene 220.000 lei, au mai anunţat reprezentanţii Primăriei Slatina.

Printre artiştii care vor urca pe scena din parcarea Iulius Mall Suceava anul acesta se numără Lora, Roxana Nemeş şi Alessia, precum şi mai mulţi artişti de muzică populară, printre care şi Călin Brăteanu, Adriana Bucevschi, Alexandru Recolciuc, Sorin Filip şi Fanfara „La Stamate”. Revelionul în aer liber va începe la ora 20.30 şi se va încheia în jurul orei 00.45.





„Conform tradiţiei, pentru al 13-lea an consecutiv, Primăria Municipiului Suceava organizează Revelionul în aer liber. Acesta va începe la ora 20.30 şi se va încheia în jurul orei 00:45. Cred că va fi muzică pentru toate vârstele şi pentru toate gusturile. Artiştii de muzică uşoară care vor cânta pentru suceveni în noaptea de Revelion sunt: Lora, Roxana Nemeş şi Alessia. Am înţeles că aceştia sunt cei apreciaţi de tineri. Dintre interpreţii care vor cânta muzică populară vor fi prezenţi la Suceava în noaptea dintre ani: Călin Brăteanu, Adriana Bucevschi, Doina şi Ciprian Petroaie, Nicolae Vieru, Dana Dăncilă, Alexandru Recolciuc, Gabriela Teişanu, Gheorghe Finiş, Anca Ilca Mureşan, Cristina Gheorghiu, de la care voi lua microfonul la miezul nopţii, când voi deschide sticla de şampanie, Sorin Filip, Andra Matei şi Fanfara La Stamate”, a declarat primarul Ion Lungu.







TIMIŞ. Revelion 2017 în Banat

Ştefan Bănică Junior, în Piaţa Victoriei din Timişoara. Capul de afiş al petreceii de revelion din centrul Timişoarei va fi Ştefan Bănică Junior, care va urca pe scenă la ora 23.00. Timişorenii care nu au alte planuri pentru noaptea trecerii dintre ani sunt invitaţi să petreacă Revelionul în aer liber, în Piaţa Victoriei. Primăria a pregătit mai multe concerte, care vor avea loc pe scena din faţa Operei. DJ-ii Gea Da Silva şi Sean Norvis vor face deschiderea, la ora 20.00, urmaţi de la ora 21.00 de formaţia Alpha Team. Solista formaţiei care abordează cover-uri este Oana Vincu, care s-a făcut cunoscută de vremea trupei Genius.

De la ora 22.00 sunt programaţi cei de la Cobzality, format de doi percuţionişti de la trupa Sistem: Florin Romaşcu şi timişoreanul Robert Magheţi. Capul de afiş al petrecerii de Revelion va fi Ştefan Bănică Junior, care va urca pe scenă la ora 23.00. La ora 0, centrul Timişoarei va fi învăluit de artificii.

Revelion la Lugoj, cu o trupă din Ungaria. Primăria Lugojului împreună cu Casa de Cultură a Municipiului invită toţi lugojenii care doresc să treacă în noul an într-o atmosferă de muzică şi voie bună să petreacă Revelionul în aer liber. Evenimentul va avea loc în Piaţa Victoriei, în faţa clădirii Primăriei. Petrecerea Revelionului 2016 – 2017 va începe pe 31 decembrie, la ora 22:00, şi se va prelungi până după miezul nopţii. Pentru întreţinerea atmosferei, vor susţine concerte trupele Mist şi Fazz din Lugoj, şi Magnetica din Budapesta, o trupă axată pe piese cover ale legendarei formaţii Metallica.



Revelion rock la Reşiţa. În Caransebeş cântă Simona Nae şi Xonia. Reşiţenii vor putea întâmpina Noul An în Centrul Civic. Pe lângă tradiţionalul foc de artificii, Primăria a pregătit şi un program muzical. Cele trei trupe care vor întreţine atmosfera la trecerea dintre ani sunt autohtone, componenţii lor fiind cu toţii din Caraş-Severin. E vorba de de Red Flame, Phaser şi The Road Band.



Caransebeşenii vor sărbătorii trecerea în noul an, în Piaţa „General Ioan Drăgălina”. Programul organizat de Primărie şi Casa de Cultură „George Suru” va aduce pe scenă pe solista Simona Nae, iar la miezul nopţii va avea loc un spectaculos foc de artificii. Manifestăriile nu se încheie aici, doarece la 20 de minute după trecerea în 2017, caransebeşenii o vor putea asculta pe Xonia.

TELEORMAN. Şampanie şi focuri de artificii

Alexăndrenii care vor ieşi în stradă în noaptea dintre ani vor putea sărbători cu şampanie, vin şi focuri de artificii în centrul oraşului. Municipalitatea invită alexăndrenii, în noaptea dintre ani, pe platoul din faţa Casei de Cultură. Primăria Alexandria nu organizează niciun concert în noaptea dintre ani, dar va asigura muzică ambientală pe platoul din faţa Casei de Cultură din Alexandria, pentru a întreţine atmosfera de sărbătoare din noaptea de Revelion 2017. În timp ce vor ciocni o cupă de şampanie şi un pahar de vin, alexăndrenii se vor putea delecta cu focul de artificii pregătit de municipalitate.

VASLUI. Motivele pentru care municipalitatea nu mai invită vedete la petrecerea dintre ani

La Vaslui, Revelionul 2017 va fi sărbătorit în Centrul Civic, cu formaţii şi artişti locali, fără nume sonore din showbiz. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, susţine că nu a mai acceptat ”condiţiile aberante” ale unor artişti de la Bucureşti, care au cerut 20-25.000 de euro pentru un concert de 30 de minute în noaptea de An Nou.

“Artiştii nostri sunt scumpi de Revelion. Cer 20-25.000 de euro pentru jumătate de oră de spectacol. Mai mult, gâfâim şi ne batem să îi aducem de la graniţa judetului în timp real, le mai avem şi grijă, să nu răcească. Cu câtiva ani în urmă, ne spuneau că trebuie să le asigurăm şi condiţii, că era foarte frig”, spune primarul Vasile Pavăl.

Edilul de Vaslui afirmă că, prin “economiile” făcute va asfalta străzile din oraş. “Vom avea foc de artificii de Revelion, vasluienii vor bea şampanie în centru, totul va fi ca în anii precedenţi, doar că nu vom avea artişti foarte mari. Cu banii pe care ar fi trebuit să-i dãm pe o formaţie mai degrabă asfaltăm o stradă din oraş“, explică Pavăl. Anul trecut, la Revelionul organizat în Piaţa Civică de municipalitatea vasluiană programul artistic a fost asigurat de trupa DJ Project şi Adela, respectiv Adamos Band.

VRANCEA. Revelion de 700.000 de lei la Focşani. Ce artişti vor distra publicul din Piaţa Unirii

La Focşani, petrecerea de Revelion în aer liber, organizată de Consiliul Judeţean şi Primăria Focşani, va începe la ora 18.30 şi va dura încă o oră după miezul nopţii. Îşi vor da concursul solişti de muzică populară, dar şi de muzică uşoară, precum Elena Gheorghe, Narcotic Sound, Raluka, Alb&Negru.

La miezul nopţii vor avea loc două recitaluri susţinute de Gibson Brothers şi Bad Boys Blue. Spectacolul de Revelion va fi prezentat de Iuliana Tudor şi Octavian Ursulescu, iar autorităţile au alocat de la buget suma de 700.000 de lei. Revelion 2017 este prezentat de către Iuliana Tudor şi Octavian Ursulescu

