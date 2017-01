Cum s-au distrat românii de Revelion: petreceri în stradă cu şampanie şi artificii. 18 cupluri s-au căsătorit în primele orele din 2017

„Adevărul“ vă prezintă, judeţ cu judeţ, cum au petrecut românii trecerea în 2017.

ARGEŞ. Revelion 2017 la Piteşti. Fără şampanie şi tradiţionalele căsătorii în noaptea dintre ani

Deşi municipalitatea anunţase un concert încendar, piteştenii n-au mai ieşit la fel de mulţi ca în alţi ani la petrecerea organizată în Piaţa Primăriei. Elena (ex-Mandinga) şi Direcţia 5 au cântat pentru temerari. Vremea a ţinut cu organizatorii, dar n-a fost de-ajuns să-i scoată buluc din case pe piteşteni. Nici artiştii anunţaţi de autorităţile locale nu i-au convins pe oameni să ia cu asalt platoul din faţa primăriei, aşa cum se aşteptau autorităţil. Au fost, totuşi, puţin peste 1000 de piteşteni care au ales să marcheze trecerea dintre ani în centrul oraşului. A urmat focul de artificii de la miezul nopţii, unul spectaculos, primit cu bucurie mai ales de copii.

BUZĂU. Peste trei mii de buzoieni au înfruntat frigul pătrunzător pentru a asista la marele spectacol al trecerii dintre ani

Timp de cinci ore, cât a durat petrecerea, zona a fost împânzită de poliţişti şi jandarmi. Cei prezenţi la eveniment au primit sute de sticle de şampanie, pentru a întâmpina cum se cuvine Anul Nou. Megapetrecerea din centrul Buzăului a început la ora 20.00. Fără să ţină cont de temperaturile foarte scăzute, la limita îngheţului, buzoienii au dansat, au ciocnit o cupă cu şampanie şi s-au încălzit pe ritmurile melodiilor interpretate de artişti locali dar şi vedete.

Au urcat pe scena amplasată în faţa Palatului Comunal trupele Nemuritorii, Kronos, artiştii George Mitrea, Nina Stamate, Mirela Ursache, Teodora Bîrsan, Sabin Lupu, Andrada, Chihlimbar, Atena Bratosin, Gabriela Bolocan, Diana Ioniţă, Ion Băicuş, Iulia Papazisu, Loredana Mănescu, Alina Mihai şi cunoscuta solistă Elena Merişoreanu.

BOTOŞANI. Mii de botoşăneni au petrecut Revelionul în stradă. Oamenii au dansat în faţa scenei şi au admirat focul de artificii

Revelionul organizat de Primărie în stradă a adunat mii de oameni în faţa scenei amplasate în Piaţa Revoluţiei. Este de altfel locul tradiţional în care botoşănenii se adună în Ajunul Anului Nou. Spectacolul a început de la ora 22.00 cu artişti locali şi naţionali. Capetele de afiş ale spectacolului de Revelion în aer liber au fost Aurel Moldovean şi Corina Bud. De altfel Aurel Moldovean este unul dintre invitaţii de tradiţie în cadrul spectacolelor organizate de Primăria din Botoşani şi un preferat al publicului autohton.

Artistul a încins atmosfera urcându-se pe gardurile ce-l separau de public şi făcând glume cu botoşănenii. Botoşănenii, în special cei trecuţi de prima tinereţe, au dansat şi s-au distrat pe ritmurile melodiilor lui Aurel Moldovean. Corina Bud la rândul său a fost întâmpinată cu aplauze de public, la finalul concertului fiind asaltată de fani pentru poze. La ora 00.00, botoşănenii adunaţi în Piaţa Revoluţiei şi-au urat „La Mulţi Ani„, au desfăcut sticle de şampanie şi s-au bucurat de focul de artificii. În jur de ora 1.00, toţi oamenii au plecat către case sau către locuri de petrecere.

BRAŞOV. Cerul a fost brăzdat de artificii oriunde priveai cu ochii

Chiar dacă la Revelionul organizat în Piaţa Sfatului, braşovenii nu s-au înghesuit, mai ales din cauza frigului la miezul nopţii Braşovul a devenit oraşul luminilor. Revelionul în aer liber organizat de Primărie a atras cam 2000 de oameni. Spectacolul a durat o oră, iar pe scenă au urcat DJ Project, Trupa Coco şi Ana Lesko. Din cauza temperaturilor extrem de scăzute, -15 grade Celsius petrecerea nu a avut acelaşi succes ca anii trecuţi. Cei mai curajoşi s-au încăzit cu puţină ţuică şi vin fiert. „Este foarte frig. Am venit să vedem artificiile, este foarte spectaculos, dar am cam îngheţat“, a spus Teodora Jitaru. „Am venit să fim cu prietenii aici în centru să vedem spectacolul de lasere şi artificiile, dar este foarte frig. E frumos, dar cam tremurăm. La mulţi Ani!“, a spus Marius Molnar.

CARAŞ-SEVERIN. Cărăşeni puţini în stradă de Revelion. Spectacolele organizate nu au reuşit să-i scoată din case

Peste 1000 de reşiţeni au marcat trecerea în noul an, în Centrul Civic din Reşiţa, unde au urmărit prestaţia trupelor autohtone, Phaser, Red Flame şi The Road Band. Mesajul de Anul Nou şi urările au fost transmise de către viceprimarul municipiului, Adrian Dacica. La Caransebeş, în Piaţa „General Ioan Drăgălina”, doar câteva sute de persoane au urmărit programul organizat de Primărie şi Casa de Cultură „George Suru” având ca protagonşti pe solista Simona Nae şi pe Xonia. Primarul Felix Borcean le-a adresat un mesaj şi urări pentru noul an.

CĂLĂRAŞI. Revelion la minus 3 grade. Pe un ger cumplit, călărăşenii au petrecut în stradă

În noaptea dintre ani, la Călăraşi au concertat Ana Adam şi Deep Central, Andra A. şi DJ Jungle. Artişti îndrăgiţi au făcut show de Revelion, începând cu ora 21.00, iar organizatorii s-au ţinut de cuvânt: focul de artificii şi jocurile-laser au fost spectaculoase. Artificiile lansate de pe clădirea Hotel Călăraşi au devenit o tradiţie, călărăşenii strânşi în piaţa din faţa Prefecturii, Consiliului Judeţean şi a Primăriei având ocazia să se bucure de o ploaie de lumini multicolore. La fel ca şi anul trecut, petrecăreţii de pe malul Borcei au ieşit din case şi au ales să se distreze în stradă. În 2015, începând cu 19 decembrie şi până în ultima zi a anului, zeci de artişti consacraţi susţinut recitaluri la Călăraşi, într-un spectacol maraton organizat de Mix Music în cadrul căruia au susţinut recitaluri Mihai Trăistariu şi Dorian Popa.

CLUJ. Revelion în Piaţa Unirii: s-au desfăcut 700 de sticle de şampanie şi artificiile au făcut spectacol vreme de 10 minute

Mii de oameni au participat la petrecerea de Revelion organizată de Primăria Cluj-Napoca în Piaţa Unirii. Au ascultat muzică, au privit artificii spectaculoase şi au băut şampanie. Piaţa Unirii din Cluj, locul unde au loc proteste şi unde clujenii au aşteptat în 2016 cu sufletul la gură să vadă dacă oraşul lor va fi Capitală Culturală Europeană, a fost plină în noaptea dintre ani.

Artificii în Piaţa Unirii FOTO Facebook/Emil Boc, imagini făcute de Radu Pădurean

Mii de clujeni au preferat să vină în centrul oraşului alături de familie şi prieteni ca să asculte concertele şi să vadă focurile de artificii. Deşi Primăria Cluj-Napoca a anunţat că se vor desface 700 de sticle de şampanie, oamenii, unii dintre ei, au venit cu şampania de acasă.

CONSTANŢA. Un foc superb de artificii şi un show de lasere, atracţiile nopţii dintre ani

La Constanţa, mii de oameni au petrecut în Piaţa Ovidiu, unde au concertat Anda Adam, Voltaj şi Cargo. Trecerea în noul an s-a făcut cu un superb foc de artificii şi un show de lasere. În Piaţa Ovidiu din Constanţa, mii de constănţeni, dar şi turişti, au fost prezenţi la petrecerea de Revelion organizată de Primăria Constanţa în Piaţa Ovidiu din Constanţa şi Asociaţia Descoperă Constanţa, reprezentată de Victor Maxim. Pe scenă au urcat Anda Adam şi formaţiile Voltaj şi Cargo.

Sistemul de sunet folosit a fost L-Acoustics K2 - cel folosit la concertele Madonnei. În boxe au fost 70.000 watts şi aproape 100 decibeli în urechile spectatorilor.

Pentru prima dată la un eveniment public din Piaţa Ovidiu participanţii au avut voie cu şampanie. Organizatorii i-au convins pe reprezentanţii Jandarmeriei Constanţa să accepte sticlele de şampanie şi paharele de plastic.

GORJ. Foc de artificii pe insuliţa de pe Jiu şi la Poarta Sărutului s-au căsătorit 18 perechi chiar la cumpăna dintre ani

Locuitorii municipiului Târgu Jiu au ieşit în stradă pentru admira focul de artificii la cumpăna dintre ani. La Turceni a avut loc un spectacol în centrul localităţii. Focul de artificii din municipiul Târgu Jiu a avut loc pe insuliţa de pe Jiu, ca urmare a condiţiilor impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj. În jur de 1.000 de locuitori ai municipiului Târgu Jiu au venit pe insuliţă pentru a admira focul de artificii care a durat aproximativ şapte minute. Imediat după focul de artificii, au urmat căsătoriile la Poarta Sărutului oficiate de primarul interimar Aurel Popescu. 18 perechi din diferite zone ale ţării şi-au unit destinele lângă opera lui Brâncuşi care simbolizează iubirea. Un bărbat din localitatea Râşnov a venit la Târgu Jiu pentru a se căsători, iar o altă pereche din Roşiorii de Vede, din judeţul Teleorman, a fost prezentă la ora 24.00, la Poarta Sărutului, pentru a-şi jura credinţă.

HUNEDOARA. Revelion în stradă în Piaţa Unirii din Deva: mii de oameni au venit la concertul Carla’s Dreams

Peste 2.000 de hunedoreni au preferat să petreacă Ajunul Anului Nou în Piaţa Unirii din Deva, unde au concertat Carla’s Dreams şi Taxi. Carla’s Dreams, Taxi s-au numărat printre trupele invitate să concerteze în seara din Ajunul Anului Nou, în centrul municipiului Deva. Timp de patru ore, până la miezul nopţii, Piaţa Unirii a fost ocupată de mii de hunedoreni veniţi la concerte organizate în aer liber de municipalitate. Anul 2017 a fost întâmpinat apoi cu jocuri de artificii şi lasere.

IAŞI. Distracţie maximă în faţa Palatului Culturii din Iaşi. De Revelion, ieşenii au cântat „Forever Young” alături de trupa germană Alphaville

Ieşenii care au marcat intrarea în 2017 în faţa Palatului Culturii s-au bucurat de melodiile celebrei trupe Alphaville şi de un foc de artificii de 20 de minute. Mii de ieşenii au ieşit noaptea trecută în faţa Palatului Culturii pentru concertul pregătit de municipalitate. Pentru prima dată live, la Iaşi, s-au auzit melodiile „Forever Young”, „Big in Japan” şi „Sounds like a melody” interpretate de trupa germană Alphaville. Pe scena din faţa Palatului Culturii au urcat Alexandra Tănăsoiu, Cecilia Cezario, Keo, Ruby, Karma şi trupa Alphaville. Concertul acestora a fost urmărit şi aplaudat de aproximativ 5.000 de ieşeni care au petrecut Revelionul în stradă.

Artificiile din faţa Palatului Culturii FOTO Dan Luca

Spectacolul de noapea trecută a început de la ora 20.30 şi s-a încheiat după miezul nopţii. În deschiderea concertului pe scenă au urcat două finaliste ale concursului X-Factor, Alexandra Tănăsoiu şi Cecilia Cezario, urmate de artiştii români.

MARAMUREŞ. Sute de băimăreni s-au distrat la trecerea dintre ani în Centrul Vechi. Gaşca de acasă şi focul de artificii, atracţiile serii

Băimărenii au petrecut noaptea de Anul Nou cu un concert şi foc de artificii, în centrul vechi al oraşului. Chiar dacă miniconcertul a fost susţinut de o singură trupă. Gaşca de acasă a reuşit să încălzească atmosfera şi să aducă buna dispoziţie celor prezenţi cu cântecele lor. Mulţimea adunată s-a distrat şi s-a buurat, la trecerea dintre ani, de focul de arificii care a fost, ca în fiecare an, superb. ”Ne-am adus şampania cu noi, ne distrăm, suntem între prieteni şi asta e tot ce contează. Sperăm să avem un an mai bun”, a spus Marian, un băimărean de 27 de ani. ”Nu contează că e frig, ne încălzeşte muzica şi vinul fiert. De la anul ce vine îmi doresc sănătate”, a spus o altă băimăreancă de 32 de ani.

NEAMŢ. Petrecerea de Revelion din Piatra Neamţ: foc de artificii şi voie bună lângă Turnul lui Ştefan cel Mare

Platoul Curţii Domneşti din Piatra Neamţ a fost locul în care şi-au dat întâlnire mii de locuitori ai municipiului pentru a-şi face urările la trecerea în noul an şi pentru a sărbători împreună. Pe scena amenajată lângă Turnul lui Ştefan cel Mare spectacolul a început cu circa trei ore înainte de miezul nopţii, însă afluxul mare de petrecăreţi a fost în ultimele 60 de minute ale anului 2016. Participanţii s-au bucurat de recitalul artiştilor Ansamblului folcloric Floricică de la Munte, şi au fost încălziţi de concertul trupei Hara. În ultimele momente ale anului care s-a încheiat, pietrenii au primit urările primarului Dragoş Chitic însoţit pe scenă de viceprimarii Luminiţa Vârlan şi Bogdan Gavrilescu, precum şi de o serie de consilieri locali.

OLT. Mii de slătineni au întâmpinat Anul Nou pe Esplanadă. Trupa Alutus şi spectacolul de lasere, adevăratele momente tari

Deşi puştii şi-au convins, probabil, părinţii să vină pe Esplanadă pentru Alex Velea, momentele cu adevărat reuşite din spactacolul de Revelion pregătit de Primăria Slatina au fost evoluţia trupei locale Alutus şi spectacolul de lasere de la final. Nu au fost invitaţi cu duiumul, aşa cum s-a întâmplat în marile oraşe, n-a fost însă nici foarte frig, aşa cum se întâmpla în urmă cu un an, aşa că mii de slătineni, cel puţin atât de mulţi s-au strâns la miezul nopţii, au venit de Revelion pe Esplanada Slatinei, să se despartă în mulţime de anul vechi şi să-l primească pe cel nou.

Oraşul s-a transformat parcă într-un câmp de război încă de la lăsarea serii, fiecare stradă fiind împânzită de petarde şi pocnitori. Artificiile, deşi constituie aproape o investiţie, n-au lipsit în niciun cartier, chiar dacă cele mai impresionante şarje le-au oferit organizatorii petrecerilor de Revelion la diverse localuri din municipiu.

PRAHOVA. Peste şase mii de prahoveni au petrecut noaptea dinte ani, în stradă, alături de Mihai Mărgineanu, Paula Selling, Nico şi Elena Gheorghe

Două spectacole organizate, în ultima zi a anului, de administraţiile publice de la Ploieşti şi Câmpina, au scos afară în stradă peste şase mii de prahoveni care au ales să petreacă noaptea dintre ani în stradă. Dacă la Ploieşti Nico, Paula Selling, Shift şi Mihai Mărgineanu cu bandul lui au fost vedetele care au urat oamenilor tradiţionalul La mulţi ani, la Câmpina Elena Gheorghe, Cabron şi Smoke Weaver, o trupă de rock alternativ, au fost cei care au întreţinut atmosfera cu un spectacol, pe fugă, dar foarte apreciat în special de adolescenţi.

Din păcate doar ploieştenii au avut parte de tradiţionalul show de artificii, pentru că la Câmpina Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă nu a aprobat un asemenea moment şi asta pentru că scena a fost amplasată foarte aproape de blocuri şi exista riscul apariţiei unor incidente.

Focul de artificii a fost totuşi înlocuit cu un spectacol de laser şi lumini în timpul căruia, primarul Horia Tiseanu, dar şi reprezentanţi ai Consiliului Local au urcat pe scenă şi au numărat, alături de câmpineni, ultimele secunde ale anului ce tocmai a trecut.

SĂLAJ. Petrecerea de Revelion din Zalău: foc de artificii şi voie bună în centrul oraşului

Frigul nu i-a ţinut în case pe zălăuani la cumpăna dintre ani. Aproximativ 500 de petrecătreţi au întâmpinat noul an în centrul municipiului, acolo unde autorităţile municipale au organizat un spectacol de artificii, care a durat 15 minute. După ce anul trecut, locuitorii Zalău au fost privaţi de focul de artificii, administraţia de atunci luând hotărârea ca banii ce ar fi fost cheltuiţi în acest sens să fie donaţi victimelor Colectiv, la final de 2016, autorităţile au pregătit un spectacol de artificii. Spectacolul de lumină şi culoare a debutat exact la miezul nopţii şi a durat 15 minute, timp în care zălăuanii au urmărit impresionaţi artificiile care brăzdau cerul.

TIMIŞ. VIDEO Mii de timişoreni au sărbătorit trecerea în 2017 în centrul Timişoarei. Imagini de colecţie cu focul de artificii

Trecerea dintre ani i-a găsit pe mii de timişoreni, adunaţi în Piaţa Victoriei, pentru concertele organizate de primărie. La miezul nopţii, timişorenii au admirat spectaculosul foc de artificii. Spectacolul de sunet şi lumini a fost filmat din aer, cu drona, de către EYE IN THE SKY. Geo Da Silva & Sean Norvis, Alpha Team şi Cobzality au cântat în deschiderea serii de Revelion din centrul Timişoarei. Capul de afiş al serii a fost Ştefan Bănică Jr., care a urcat pe scenă în jurul orei 23.00, după ce concertase cu doar câteva ore înainte în Bucureşti.

Revelion 2017, Timişoara FOTO Eye in the sky

La miezul nopţii, cele câteva mii de timişoreni prezenţi în Piaţa Operei au urmărit focul de artificii. Spectacolul a fost filmat, din aer, şi postat pe interenet de cei de la EYE IN THE SKY, care au făcut deja o tradiţie din a realiza imagini de colecţie cu Timişoara fotografiată sau filmată din aer.

VASLUI. Cum au petrecut vasluienii Revelionul. Fără vedete, dar cu un foc de artificii spectaculos

Anul Nou a fost întâmpinat de mii de vasluieni în Piaţa Civică a oraşului, unde, potrivit tradiţiei, autorităţile au organizat un spectacol, de la care nu a lipsit focul de artificii. Surpriza din acest a fost lipsa vedetelor din programul artistic, autorităţile anunţând încă de la sfârşitul anului că renunţă la invitarea artiştilor consacraţi pe motiv că sunt prea scumpi. Valuienii adunaţi în centrul oraşului s-au bucurat de trecerea în noul an alături de artiştii locali: Andrei Nistor, Diana Irimia, Amalia Postolache şi Denisa Tiron, Florentina Albu, Denisa Ciobanu şi Raluca Radu,Teodora Panainte, Lili Ciortan şi George Forcos Palade. Lipsa vedetelor a fost însă compensată cu un foc de artificii spectaculos.

Din motive de securitate încă de anul trecut, pompierii au decis mutarea locaţiei pentru focul de artificii. Dacă în anii trecuţi, vasluienii admirau miile de luminiţe proiectate de pe Casa de Cultură, din 2016 lansarea focului de artificii s-a mutat la Teatrul de Vară. Astfel, la miezul nopţii, după numărătoarea inversă a ultimelor secunde din 2016, mulţimea din piaţă s-a îndreptat spre Teatrul de Vară pentru a admira artificiile.

VRANCEA. Zece minute de focuri de artificii la Focşani, la trecerea în 2017

La Focşani, petrecerea de Revelion în aer liber, organizată de Primăria Focşani, a început la ora 18.30 şi a durat încă o oră după miezul nopţii. Peste 2.000 de focşăneni s-au adunat la trecerea dintre ani în Piaţa Unirii din Focşani, pentru a asista la focurile de artificii pregătite de autorităţi de marcare a noului an, 2017.

Focurile de artificii au durat 10 minute, iar oamenii s-au declarat încântaţi de ele. Anterior, pe scena amenajată din faţa hotelului Unirea au urcat artişti de muzică populară, dar şi de muzică uşoară. La miezul nopţii au avut loc două recitaluri susţinute de Gibson Brothers şi Bad Boys Blue.

