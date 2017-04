Apa Nova şi bucureştenii, pentru a doua oară faţă în faţă, ca să rezolve problemele comune

S-au preluat live sute de sugestii, intrebari si reclamatii, intr-un dialog live, ce reprezinta un exemplu bun de urmat si de alte companii de utilitati, si s-a raspuns pe loc oricarei intrebari de orice natura.

Cel mai mare interes l-a starnit programul pilot "A doua teava", proiect care presupune sprijin financiar acordat pentru schimbarea tevilor din imobile, proprietate privata, si care se poate transforma intr-un proiect sustinut de autoritati si in folosul comunitatii din Bucuresti.

Exista o buna colaborare cu Primaria Generala, o contributia comuna la dezvoltarea infrastructurii capitalei. Ambele institutii doresc ca viata oamenilor sa creasca ca si calitate si confort. Mai ales ca vorbim de canalizarea din Bucuresti care are peste un secol vechime, iar suma pe care ANCAB o investeste in infrastructura, in 2017, este in jur de 30 milioane de euro.

Mai trebuie remarcat si faptul ca tariful practicat este printre cele mai mici din tara, conform clasamentului furnizat de ANRSC, si se doreste cel putin mentinerea lui la un nivel cat mai scazut.