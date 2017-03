150 de persoane cu dizabilităţi intelectuale au fost plasate în familii

Directorul executiv Keystone Moldova, Ludmila Malcoci, spune că programul a pornit de la ideea dezvoltării a două modele de case comunitare sau locuinţe protejate pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Ulterior, au fost procurate case obişnuite în centrele raionale sau în sate, unde beneficiarii locuiesc câte 4-6 persoane.



„Am ajuns că avem scoşi din casa internat Orhei, 40 de băieţi cu dizabilităţi intelectuale. Mai bine de jumătate sunt plasaţi în servicii comunitare, în familii. Pentru ei am făcut case comunitare sau locuinţe protejate. Cei care locuiesc în locuinţele protejate sunt angajaţi în câmpul muncii, primesc pensie, ceea ace le oferă oportunitatea de a avea un trai independent”, a comunicat Ludmila Malcoci.



Şi părinţii au fost instruiţi cum să lucreze cu copiii lor cu dizabilităţi intelectuale. Au fost create grupuri de suport, din care au făcut parte profesori, primari, educatori etc.



Prezentând istoria de succes a unui tânăr dezinstituţionalizat, Veronica Rotaru, managerul locuinţei protejate din Făleşti, a spus că acesta a reuşit să se angajeze în câmpul muncii şi să-şi întemeieze o familie.



Valentina Grubea, din Floriţoaia Nouă, Ungheni, are trei copii mari care sunt plecaţi peste hotare. Femeia a hotărât să ia în casa sa pe unul din tinerii dezinstituţionalizaţi. Spune despre acesta că este sociabil şi s-a integrat uşor în comunitate. A făcut o pasiune pentru cultivarea florilor şi acum îngrijeşte de propria grădină.



Programul „Comunitate Inclusivă-Moldova” este un parteneriat public-privat dintre Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Keystone Moldova şi Soros Moldova.