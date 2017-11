VIDEO „Sunteţi surd?”. Şeful de la transport, dat afară de la şedinţă de către Silvia Radu

După ce Oleg Poiată a început să prezinte Planul, Silvia Radu l-a întrerupt, nemulţumită de faptul că se oferă doar explicaţii şi justificări, şi nu sunt propuse soluţii concrete.

„Nu mai aveţi timp şi nu mai am timp nici eu să stau şi să ascult ce o să-mi spuneţi dumneavoastră – explicaţii şi justificări. Domnule Poiată, ieşiţi dacă nu înţelegeţi. Am să vă dau afară dacă nu înţelegeţi. Nu am nevoie să-mi daţi explicaţii. Atât, eu sunt şeful dumneavoastră şi dumneavoastră trebuie să ascultaţi şi să respectaţi disciplina impusă la această şedinţă”, a declarat Silvia Radu cerându-i lui Poiată să părăsească sala.



Şeful de la transport a încercat să-i dea replică, menţionând că, din moment ce i se reproşează în public anumite lucruri, ar vrea să vină cu un răspuns, la fel, în public, şi nu în biroul primarului, după cum îl îndemnase Silvia Radu.



După şedinţă, Oleg Poiată a declarat pentru presă că la şedinţa precedentă i s-a reproşat faptul că prezentarea sa a fost prea lungă şi data aceasta a venit cu una mai scurtă. Funcţionarul a mai spus că a vrut să explice măsurile şi termenele în care acestea urmează să fie implementate.

„Eu nu ştiu ce mai trebuie prezentat aici, ca doamnei Radu să-i placă prezentarea noastră”, a mai spus şeful Direcţiei, menţionând că intenţia de a-l da afară din şedinţă este nejustificată.