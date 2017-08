PAS: Legea cetăţeniei prin investiţie pune în pericol securitatea statului

Igor Grosu, secretar general PAS, a declarat într-o conferinţă de presă că această lege permite acordarea cetăţeniei Republicii Moldova în condiţiile în care solicitantul varsă într-un fond special o sută de mii de euro, adică îi dăruieşte statului Republica Moldova sau în condiţiile în care străinul investeşte 250 de mii de euro în proprietăţi, hârtii de valoare. Potrivit lui, acest proiect de lege a fost adoptat în Parlament la finele anului 2016, iniţiativa fiind înregistrată în aceeaşi zi când a fost înregistrat şi „un alt proiect faimos” cu privire la amnistia fiscală. Ambele proiecte au aceiaşi autori în frunte cu preşedintele Parlamentului, însă ultimul a fost retras sub presiunea societăţii civile şi a partenerilor de dezvoltare.



Secretarul PAS a menţionat că, deşi prevederi similare există şi în legislaţia altor state, condiţiile de acordare a cetăţeniei nu sunt atât de facile, în comparaţie cu Republica Moldova. „Cu câteva mici excepţii, în ţările în care se acordă cetăţenia prin investiţii, condiţiile impuse se referă la investiţii directe în afaceri şi în hârtii emise de corporaţii, dar nu în împrumuturi de stat prin emiterea hârtiilor de valoare, cum este în cazul Republicii Moldova”, a opinat Igor Grosu.



Dan Perciun, preşedinte al PAS Youth, a spus că, în argumentarea oferită de către autorii acestei legi, se menţionează că prevederile reprezintă un instrument de atragere a investiţiilor străine în Republica Moldova, însă, în opinia sa, aceasta este o justificare formală, iar motivele reale de adoptare a acestei legi sunt altele. Potrivit lui, CNA a subliniat în avizul său negativ pentru acest proiect că persistă două riscuri majore. Primul risc se referă la faptul că legea pune în pericol securitatea naţională a statului în măsura în care Moldova ar putea deveni un coridor pentru terorismul internaţional. Totodată, legea dată generează riscul de amplificare a fenomenului de spălare a banilor prin intermediul Republicii Moldova: „CNA mai spune că acest proiect ar fi putut fi elaborat pentru persoane concrete care ar avea beneficii directe”.



Jurist ul formaţiunii, Sergiu Litvinenco, a declarat că atunci când PAS a propus permiterea donaţiilor mici şi transparente din partea diasporei pentru partide, Partidul Democrat s-a opus, invocând că această iniţiativă ar putea aduce bani murdari din Federaţia Rusă. Or, potrivit lui, acum democraţii au propus şi au votat o lege care poate aduce bani murdari, inclusiv din Federaţia Rusă, plus ca urmare fiind acordată şi cetăţenia Republicii Moldova.



PAS urmează să înainteze un demers Procuraturii Generale prin care solicită să se verifice, dacă în acţiunile promotorilor celor două iniţiative nu există elemente constitutive de infracţiune. Un alt demers este adresat Guvernului. Prin acesta, PAS cere suspendarea punerii în aplicare a legii respective, iar până la aprobarea regulamentului de implementare a prevederilor date, să fie organizate consultări suplimentare. De asemenea, PAS propune ca, în cazul în care guvernarea vrea să demonstreze că are intenţii bune cu privire la această lege, să prevadă verificarea integrităţii şi a bunelor intenţii ale persoanelor solicitante de cetăţenie de către unele companii internaţionale cu renume, precum ar fi Kroll.