Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, a demisionat: „N-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni ţintă electorală“

„N-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni ţintă electorală. Este în spiritul valorilor europene ca orice funcţie de demnitate publică să se bazeze mai întâi de toate pe încredere publică”, a scris Tănase pe pagina de socializare.

Redăm integral mesajul ministrului demisionar:

„Dragi colegi şi prieteni,

Am acceptat demnitatea de ministru al Justiţie pentru a promova reforme pe domeniul justiţiei fiind conştient de complexitatea şi dificultatea acestora. Nu mi-am propus nici pentru o clipă să mă implic în activităţi politice, cu atât mai mult n-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni ţintă electorală. Este în spiritul valorilor europene, ca orice funcţie de demnitate publică, să se bazeze mai întâi de toate pe încredere publică. Atunci când această încredere este periclitată, chiar şi de motive lipsite de pertinenţă, orice iniţiativă cât de bună ar fi, nu va da rezultatul scontat. Interesul personal nu poate fi pus deasupra interesului general. În acest context, am ajuns la concluzia ca cea mai potrivită soluţie în situaţia creată este să-mi prezint în zilele ce urmează, demisia din funcţia de Ministru al Justiţiei, astfel încheindu-mi cariera publică.

Pentru mine a fost o adevărată onoare, ca mai bine de un deceniu să-mi servesc poporul ţării mele în funcţia de parlamentar, membru al guvernului şi judecător constituţional. Vreau să mulţumesc Premierului Pavel Filip pentru încrederea acordată şi colegilor miniştri din Guvern cu care am avut o colaborare frumoasă, în binele oamenilor din Republici Moldova“.

Tănase a afirmat sâmbătă, 10 martie, că „trăim într-o ţară unde nimeni nu este sigur de viaţa sa privata, libertatea individuală si alte drepturi inerente unei societăţi democratice”, în contextul apariţiei în presă a discuţiei telefonice pe care ar fi avut-o cu fostul deputat Veaceslav Platon pe subiectul jafului bancar.

De altfel, Alexandru Tănase a confirmat că îl cunoaşte pe Veaceslav Platon încă din perioada când erau ambii deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova. „Nu pot fi sigur asupra autenticităţii acestei înregistrări, deoarece discuţia a avut loc cu mai mulţi ani în urmă şi nu i-am dat mare importanţă. În realitate, conţinutul discuţiei, în partea ce mă priveşte, nu scoate în evidenţă nimic interesant, de cât însăşi faptul existenţei discuţiei în sine”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El s-a arătat îngrijorat că discuţiile telefonice pot fi interceptate şi apoi făcute publice. „De altfel, acesta a fost principalul argument pentru care am renunţat la viaţa liniştită pe care mi-o asigura practica de avocat şi am acceptat poziţia de ministru al Justiţiei: consider că această ţară are nevoie de reforme profunde, astfel încât oamenii să trăiască fără frică, ca nimănui să nu-i fie teamă ca va fi arestat pe nedrept, interceptat ilegal, lipsit de proprietăţi ilegal, torturat etc.”, a subliniat Tănase.