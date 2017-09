Dodon explică cum a ajuns încrederea în Preşedinţie la 60 la sută: „Continui să fiu deschis faţă de cetăţenii simpli. Merg personal la magazin”

„Ştiţi, poate în premieră a apărut un politician care se ţine de cuvânt. Tot ce am promis cetăţenilor, tot ce am promis celor care m-au susţinut eu mi-am pus ca scop nici într-un caz să nu deviez de la abordările principiale, conceptuale pentru care am fost votat, acesta este primul şi cel mai important lucru”, a declarat Igor Dodon.

Un alt argument prezentat de preşedinte pentru care s-ar datora creşterea popularităţii sale se explică prin faptul că şeful statului este „destul de accesibil pentru cetăţeni”.